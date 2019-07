SUR on+ te regala 2 entradas para la exposición de Banksy si te suscribes un año Viernes, 5 julio 2019, 18:32

La nueva plataforma de contenidos de SUR ofrecerá, además de sus ventajas habituales, 2 entradas para acceder a la exposición 'Banksy: The Art of Protest', siempre que se realice la suscripción durante un año.

Banksy es quizá el artista contemporáneo más conocido del mundo. La exposición 'Bansky: The art of protest' está compuesta por más de 40 obras originales del enigmático y provocador artista callejero que sigue guardando con celo su identidad. Esta exposición se exhibe por primera vez en España, en concreto en el Centro Cultural La Térmica de la capital.

A partir de ahora, con la suscripción anual a SUR on+, SUR regalará dos entradas para acceder a 'Banksy: The Art of Protest' el día que desees hasta el 15 de septiembre, día en que finalizará la exposición. Además, con tu suscripción podrás disfrutar de todas las ventajas que ya ofrece SUR on+: acceso sin límites a todos los contenidos y exclusivas de SUR, acceso a newsletters personalizadas, una APP más rápida y sin publicidad o la invitación a eventos de SUR, entre otras muchas ventajas.