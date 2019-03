Ramón Fontserè: «Nuestro teatro es un acto de vergüenza torera» Ramón Fontserè y su equipo presentan en Málaga 'Señor Ruiseñor'. / Ñito Salas Els Joglars se rebela contra las «patrias identitarias» en 'Señor Ruiseñor', una sátira sobre «el peñazo» que vive Cataluña. Este fin de semana, en el Cervantes REGINA SOTORRÍO Viernes, 29 marzo 2019, 00:21

«No me gustaría moverme del teatro. En el teatro estoy seguro, fuera está la peste», confiesa Ramón Fontserè sentado en un sofá del salón Rossini, en la primera planta del Cervantes. Su trabajo consiste precisamente en coger eso que no le gusta de 'fuera' y llevarlo al escenario con el filtro de la sátira. Con la distancia que da el humor, Els Joglars se ha atrevido a hablar de religión, de política, de los medios de comunicación... Ahora les tocaba mirar hacia sí mismos y su entorno más próximo para retratar a su manera «el peñazo este» que vive Cataluña.

La figura del polifacético artista Santiago Rusiñol les sirve para reivindicar «el arte como patria universal en contra de las patrias identitarias». Él representa esa Cataluña de otro tiempo, cosmopolita y abierta, con un «pulso vital que induce a una vida sensual y de la belleza». Un mundo que, lamenta, no ha sido «reemplazado ni sustituido». Simplemente, ha desaparecido. 'Señor Ruiseñor', como le llamaban en sus últimos años en Aranjuez, se presenta como una «reflexión fresca y satírica sobre nuestros ideales y nuestra identidad para desquitarla de prejuicios, egos y narcisismos». Este fin de semana estará en el Teatro Cervantes.

–Ser catalán y plantear una obra como esta, ¿es un acto de valentía?

–Es un acto de vergüenza torera. Nosotros siempre nos inspiramos en la realidad que nos envuelve, y el peñazo este hace muchos años que dura. Por sí solo la visión de esto, la realidad, ya es una sátira en sí misma. Es algo que cae por su propio peso.

–¿Le han hecho sentir un traidor?

–Supongo que para ellos sí soy un traidor. Pero yo soy un ciudadano y a mis 62 años creo en un estado de derecho que nos hace a todos iguales y nos permite vivir juntos con nuestras diferencias. Soy catalán, español, europeo y ciudadano con mis derechos y mis obligaciones.

–¿Se ha planteado dejar Cataluña o llevarse Els Joglars de Cataluña?

–No, por qué. Soy tan catalán como Rusiñol, como Pla... nunca me he planteado esto. Me gusta donde vivo.

–¿Es consciente de ser persona 'non grata' en algunos teatros?

–Pero este no es un problema nuestro, es sectarismo. Desde el año 80 cuando Albert Boadella hizo 'Operación Ubú', cierto nacionalismo empezó a hacer el boicot, a mirarnos un poco mal.

–Pero ahí siguen, no han podido con ustedes.

–No. El teatro tiene que tener ese espíritu de poner en entredicho los tabúes de la sociedad. Nos divierte entretener a la gente y hacer reflexionar sobre los temas que tocamos.

«El poder y los cómicos siempre se han llevado mal»

«Los políticos hacen un teatro muy malo, todos hacen lo mismo: dar duros a cuatro pesetas» Ramón fontserè

–¿Cree en el poder transformador del teatro?

–O al menos de hacer dudar. Y que sea catártico. Nuestros espectáculos lo son, porque la gente ve en el escenario reflejado lo que ellos piensan y que por mecanización, pereza o porque no se atreven, no lo dicen.

–A través de la sátira se pone una nota de sentido común a la vida.

–Detrás de la sátira siempre hay un elemento de corrección, de intentar corregir los desmanes. Por eso la gente sale de una manera distinta de como ha entrado.

–¿En el teatro hay más verdad que en la política?

–Sí. Los políticos hacen un teatro muy malo, todos hacen más o menos lo mismo: dar duros a cuatro pesetas. No digo que no haya políticos que se tomen su oficio de manera seria y honesta, pero en la mayoría hay mucho teatro que se les ve la lata de cartón piedra, un poco sobreactuado.

–Torra no habrá ido a verles, ¿verdad?

–No. Igual se ríe. Lo dudo (ríe). Es un personaje que no creo ni que sea un político. Es un hombre al que le importa un bledo el ciudadano. Está para intentar salir a flote de todos los que ahora están en el 'proceso', en el Supremo... Tiene que hacer el papelito este.

–Este teatro, ¿es una forma de militancia?

–La libertad de expresión no está solo para defender lo que te gusta sino para defender lo que no te gusta.

–¿Dónde pone usted el límite de la libertad de expresión?

–En principio, no tendría que haber límites. Ahora la gente se ofende de una manera muy fácil, pero yo creo que el único límite es el físico. Si el señor que hace Shakespeare estrangula de verdad a la actriz, hombre, pues no. Pero nosotros trabajamos en la ficción: cuando sangramos es ketchup, no es sangre de verdad.

–¿Es de los que opina que hay una persecución contra los cómicos?

–La gente tiene que tener en cuenta que lo que hacemos es ficción y entrar en este código. Trabajamos con la sugerencia, con la metáfora... Si uno se ofende, pues yo también me ofendo con muchísimas cosas y me aguanto. Es uno de los principios de la convivencia.

–A Els Joglars, ¿le sobra vergüenza torera?

–Hacemos lo que nos gusta, nos divierte y nos apetece.

–¿Y eso tiene consecuencias?

–Sí, pero esto siempre ha sido así. El poder y los cómicos siempre se han llevado mal. Cuando hicimos 'Teledeum' hubo una controversia enorme. Con el primer Gobierno socialista, había ciudades donde no se había hecho una manifestación desde la República y se manifestaban por nosotros, a favor y en contra. Era una misa concelebrada ecuménicamente con distintas religiones en un plató de televisión, pero no poníamos en entredicho el dogma ni la fe de las distintas religiones. Simplemente tocábamos el ritual y las pequeñas miserias de que uno quería chupar plano. Pero estuvo bien porque cada vez que los obispos escribían cartas en contra, la taquilla aumentaba. Las consecuencias son gajes del oficio.

–¿Cataluña tiene solución?

–Todos perdemos en esta situación y creo que va a acabar mal. Los independentistas siempre estarán descontentos porque lo que piden es imposible. Si hay una masa que les vaya aguantando, esto va a durar... Pero yo, como todos los pitonisos siempre he fracasado. Siempre parece que las elecciones son una esperanza, pero todo queda igual. Ahora lo que hay es el trío a la andaluza o los de la moción de censura a Rajoy.

–Y la reacción a lo que sucede en Cataluña es el surgimiento de grupos como Vox.

–Y de Podemos. Son populistas y nacionalistas. Nacen de un cabreo, pero ya se ha visto: Podemos ha acabado con el chalet este de la tinaja. Es como si Jesús entrara en un burro y para descansar se fuera a dormir a un palacio al lado de Poncio Pilatos.

–La actualidad les sirve la sátira en bandeja.

–Y es necesario hace esto, es como un balón de oxígeno.

–Para los demás, ¿y también para usted?

–Yo de niño con los maestros ya era así y ellos se vengaban con unos ceros fantásticos (ríe). Lo que a mí me gusta de verdad del teatro es el juego. No me gustaría moverme del teatro. En el teatro estoy seguro, fuera está la peste. Puedes manipular el tiempo y el espacio, y encima hay gente que te aplaude.