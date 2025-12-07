Puerta del Ayuntamiento

VÍCTOR HEREDIA HISTORIADOR Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La vidriera está en el montante que hay sobre la puerta que da acceso al interior del Ayuntamiento, frente a la escalera principal. Hay dos ... vitrales idénticos encima de las dos puertas que existen a cada lado del zaguán, una que constituye la entrada desde la calle y la otra que sirve de paso al interior del edificio. En ambos casos las ventanas son alargadas y con arcos rebajados. En el centro está el escudo de la ciudad flanqueado por dos figuras infantiles y rodeado de motivos vegetales y florales. Son versiones simplificadas del escudo municipal, pero que recogen sus principales elementos: el mar, el monte con el castillo de Gibralfaro en la cima, las imágenes de San Ciriaco y Santa Paula y las iniciales TM. En la bordura se alternan yugos y flechas (por Isabel y Fernando) y al timbre se dispone una corona real.

Durante la Segunda República varias coronas reales de escudos de la ciudad fueron eliminadas y sustituidas por coronas murales. Así ocurrió en estas vidrieras, aunque el perfil emplomado de la real denota el cambio. En el edificio del Ayuntamiento, terminado en 1919, las monumentales vidrieras de las escaleras fueron realizadas por la afamada Casa Mauméjean Hermanos, pero los vitrales del zaguán están firmados en varias ventanas por la empresa zaragozana La Veneciana y fechados en 1916.

