Puerta del Ayuntamiento

Solución a la pregunta de ayer

VÍCTOR HEREDIA

HISTORIADOR

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

La vidriera está en el montante que hay sobre la puerta que da acceso al interior del Ayuntamiento, frente a la escalera principal. Hay dos ... vitrales idénticos encima de las dos puertas que existen a cada lado del zaguán, una que constituye la entrada desde la calle y la otra que sirve de paso al interior del edificio. En ambos casos las ventanas son alargadas y con arcos rebajados. En el centro está el escudo de la ciudad flanqueado por dos figuras infantiles y rodeado de motivos vegetales y florales. Son versiones simplificadas del escudo municipal, pero que recogen sus principales elementos: el mar, el monte con el castillo de Gibralfaro en la cima, las imágenes de San Ciriaco y Santa Paula y las iniciales TM. En la bordura se alternan yugos y flechas (por Isabel y Fernando) y al timbre se dispone una corona real.

