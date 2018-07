«No puedo elegir entre el baile o ser madre» Rocío Molina adapta su baile a los cambios de su cuerpo. :: marta pérez. efe «Era un deseo más grande y más fuerte que yo. Solo cobraba sentido mi vida y mi arte llevándolo a cabo», reconoce la malagueña, que el 7 de agosto vuelve al CervantesRocío Molina, embarazada, lanza un 'Grito Pelao' por la maternidad en solitario en su nuevo espectáculo REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Domingo, 29 julio 2018, 00:05

Aún no tiene nombre y quedan cuatro meses para que asome la cabeza, pero la «criatura» ya ha conseguido que Rocío Molina descubra el placer de la quietud, que salde cuentas pendientes con su propia madre y que lance un 'Grito Pelao' por otras maternidades posibles. La niña sin nombre ha revolucionado su arte y su vida y, por el camino, da forma a todo un espectáculo. Porque «si plantas un cuerpo embarazado en el escenario, todo va a ir alrededor de eso». Resulta inevitable. Rocío Molina, embarazada de cuatro meses y medio, baila a la pequeña que está por venir, a sus miedos y a sus ilusiones en un montaje que el 7 de agosto llega al Teatro Cervantes (con las entradas ya casi agotadas).

«Era un deseo que se había convertido en algo mucho más grande y más fuerte que yo. Solo cobraba sentido mi vida, mi baile y mi arte llevándolo a cabo», explica la malagueña. Tanto deseaba ser madre que ni los éxitos profesionales le llenaban. «Si no te sientes realizada en un lado más personal, ¿de qué te sirve el trabajo?», reflexiona la artista, Premio Nacional de Danza y con cuatro Max a sus creaciones.

Inseminación

Molina, de 34 años, tomó entonces las riendas de su futuro, se sometió a un proceso de inseminación y ahora espera con «muchas ganas» el momento del alumbramiento. Pero sin dejar de ser la 'danzaora' Rocío Molina. «Y no creo que esté haciendo nada heroico, hago lo que hacen muchas mujeres. No puedo elegir entre el baile o ser madre», explica. De lo contrario... «Me convertiría en una persona triste». Por eso, la malagueña ha hecho de su proyecto vital también un proyecto artístico: «Una mujer sin pareja y lesbiana quiere tener un hijo. Esa mujer quiere implantarse un óvulo propio inseminado in vitro. Esa mujer es bailaora y quiere hacer una obra que hable del anhelo de tener un hijo», se lee en el dossier del espectáculo.

«Sin esconder nada, es claro y pelao», apostilla ella. Y añade: «Hay mil formas de ser madre, en compañía, con hombre, con mujer, sola... Y en este caso se inspira en la mía». Bailar su realidad, con todas las cartas boca arriba, es su forma de plantar cara a los temores: «De enfrentarme con valentía a esto, superar el miedo, la soledad...».

Creadora radical, de las que se impulsan desde las entrañas, la malagueña se ha dejado partes de su cuerpo en cada espectáculo. Se acostumbró a trabajar desde el dolor. «Pero ahora no tiene lógica buscar el extremo físico. Mi cuerpo ya no lo quiere. Y, extrañamente, también le encuentro el placer así», reconoce entre risas.

No ha sido fácil. «El trabajo mayor ha sido transformar la energía, encontrarla en otro sitio, parar y encontrar la quietud, cambiar la técnica de zapateado, encontrar la fuerza no en la explosión de energía sino en otros lugares. Tengo que bailar de otra manera», detalla. Escuchar primero a su cuerpo y moverse después.

Dos pilares apuntalan ese baile desde la calma. Por un lado, la cantante Silvia Pérez Cruz, que pone su voz, su sensibilidad y su «pausa» al servicio de los pies de Molina. Nunca pretendió que Pérez Cruz cantara flamenco, pero sí que su garganta se uniera a una guitarra flamenca y a su baile jondo sin dejar de ser Silvia. «Es un trabajo que parecía imposible por los respetos que siempre da el flamenco pero que Silvia ha tenido mucha sabiduría para saberlo hacer», le felicita.

Del otro lado, le acompaña en todo momento su madre, Lola Cruz. Su valentía le ha «desbordado». Estudió baile en su adolescencia, pero nunca se había subido a un escenario. Su primera vez fue hace casi un mes en el Festival de Avignon; luego repitió ante más de 2.000 personas en el Festival Grec de Barcelona. «¡Y la tía no falla ni media!», exclama.

Ella le ha dado pie a moverse de otra manera: «A no dar la importancia a mi baile y hacer que mi madre baile bonito, que mi baile la sujete a ella». Lola es la mayor en edad, «pero la más niña de la escena». «Y me gusta precisamente esa fragilidad, esa ingenuidad y pureza», describe.

«Hemos renacido»

Ambas resuelven los conflictos de madre e hija sin palabras, bailando en un escenario para saldar las cuentas de esa época de rebeldía, de reproches e incomprensión por la que pasa toda relación familiar. «Y, claro, hemos renacido otra vez», concluye.

Sin asignaturas pendientes, Rocío Molina se prepara para ser ahora ella la madre. «Estoy deseando ir descubriendo. Supongo que no será fácil. Para nadie lo es. Pero es algo que me apetecía, es lo que tenía sentido ya, no quería seguir mirando solo por mí, necesitaba otras cosas», se confiesa. Sabe que tendrá que parar irremediablemente por un tiempo y está dispuesta a disfrutarlo para después regresar a escena. «Me va a apetecer muchísimo retomar la dinámica. Pero de otra manera, con otra visión y mi hija conmigo», declara.

De momento, en su calendario hay fechas cerradas de 'Grito Pelao' hasta mediados de octubre. «Si dejo de bailar me entran los síntomas de embarazada y me sienta peor». La niña sin nombre ya lleva «unos pocos aviones» encima y aún le quedan otros tantos antes de ver el mundo entre bastidores.