Pronóstico reservado

Así como en Iowala primera dama que quiere ser el primer caballero, Hillary Clinton ,el afroamericano Barak Obama y el ex senador John Edwards, están empatados por el primer puesto demócrata, aquí en España, que nos pilla más cerca, nos quieren convencer de que hay un match nulo virtual entre el PSOE y el PP. ¿Qué pasaría si las elecciones se celebrarán mañana? Nunca lo sabremos porque no es la fecha electoral prevista. Las más solventes encuestas no tienen en cuenta la tendencia del español medio a engañar a los encuestadores. Como que te voy a decir a ti a quiénes pienso votar. Aquí no sueltan prenda más que los que nadan y no sueltan la ropa. Para hacer más dificultosa la siempre ardua profesión de profeta, hay mucha gente que en vez de prestar su voto lo entrega para siempre. Entienden que lo que se da no se quita y se declaran independientes de los acontecimientos. Como Epicuro y sin necesidad de penetrar en su doctrina, un gran número de españoles se muestra impávido ante el azar. Se les ha metido en la cabeza que, pase lo que pase o lo que deje de pasar, y hagan lo que hagan sus líderes, aunque hagan el indio, ellos votarán a su partido. Esa conducta, que confunde la lealtad con el comportamiento de la piedra pómez, hace que las profecías electorales, a pesar de ser creíbles, no podamos creérnoslas. Somos como aquel miembro de un jurado literario que votaba a su favorito sin haberse molestado en conocer lo que había escrito el resto de los concursantes. Cuando le reprocharon su actitud confesó que lo hacía para «no dejarse influir». En fin, peor están en Kenia. Los disturbios tras las elecciones van ya por 300 muertos. 30 de ellos murieron calcinados en una iglesia. Se habían acogido a sagrado.

(Artículo de Manuel Alcántara publicado en SUR el 3 de octubre de 2008)