Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars. EFE

La presidenta del Louvre pide que instalen una comisaría de policía en el museo

Laurence des Cars hizo este anuncio durante una comparecencia ante la comisión de asuntos culturales del Senado en la que confirmó haber presentado su dimisión ante la ministra de Cultura, que la rechazó

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:47

Comenta

La presidenta del museo del Louvre, Laurence des Cars, ha pedido este miércoles que instalen una comisaría de policía en el interior de la infraestructura ... museística más visitada en el mundo. Hizo este anuncio más de 72 horas después del espectacular robo del domingo y en el primer día en que el Louvre ha vuelto a abrir sus puertas. «Quiero pedir al Ministerio del Interior que examine la viabilidad de la instalación de una comisaría», ha declarado Des Cars ante la comisión de asuntos culturales del Senado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  3. 3

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  7. 7 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  8. 8

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  9. 9

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La presidenta del Louvre pide que instalen una comisaría de policía en el museo

La presidenta del Louvre pide que instalen una comisaría de policía en el museo