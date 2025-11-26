Premios Iris Games: Málaga reúne a los mejores talentos del videojuego nacional

Málaga sigue abriendo su hueco en el sector de los videojuegos, cada vez más en auge y siendo líder indiscutible en la industria del ocio. ... Eventos como MálagaJam, la feria Guadalindie, Gamepolis o el museo OXO han contribuido a ello; también tener un club de e-sports importante como Giantx o diferentes grados y másteres que promueven la formación en materia de videojuegos. Por supuesto el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Tabacalera supone un pilar de enorme ayuda para crear todo este ecosistema y dar apoyo a pequeños estudios o startups relacionados con el 'gaming'.

La capital de la Costa del Sol suma esta semana otro hito en este apartado con la organización de los Premios Iris Games, un evento creado al amparo de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual, que lleva más de dos décadas celebrando los premios Iris de la televisión. Ahora se crea una plataforma exclusiva para los videojuegos con el objetivo de reconocer e impulsar a pequeños estudios emergentes de todo el país.

La primera edición de estos Premios Iris Games se celebran este jueves 27 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, bajo la organización de la propia Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía.

Proyectos finalistas

Para esta edición se han recibido un total de 244 videojuegos inscritos, con proyectos presentados desde 33 provincias de toda España y un total de 15 comunidades autónomas representadas. Además, la dimensión internacional se hace patente con 24 videojuegos procedentes de 16 países distintos. Hay una treintena de proyectos que han quedado finalistas y que aspiran a llevarse algunos de los premios de la gala. En la categoría Móvil los finalistas son After World: Zombie Survival, de Viva Games Studios (Sevilla); Blasphemous Mobile, de The Game Kitchen (Sevilla); Crims: Casos oberts, de 3Cat (Barcelona); y Kings League Clash of Captains, de ConWiro (Álava).

En la categoría PC/Consola los finalistas son Army Moves Overdrive, de Dunwich Studio (Valencia); Mika and the Witch's Mountain, de Chibig (Valencia); The Stone of Madness, de The Game Kitchen (Sevilla); y Toy Tactics, de Kraken Empire (Zaragoza).

En Accesibilidad, los proyectos elegidos son GUAYOTA, de Team Delusion (Madrid); Oppidum, de EP Games (Madrid); Stick To The Plan, de Dead Pixel Tales (Madrid); y Tiny's Tale, de Digital Monster Collective (Pontevedra).

En categoría Tech/XR están All On Board!, de The Game Kitchen (Sevilla); Make It Stable, de Odders Lab (Sevilla); OVRDARK: A Do Not Open story, de Nox Noctis (Valencia); y Undead Citadel, de Dark Curry SL (Barcelona).

Los proyectos finalistas en la modalidad de Narrativa son American Arcadia, de Out of the Blue Games (Madrid); El Retrovisor (Rearview Mirror), de Cubus Games (Barcelona); Last Time I Saw You, de Maboroshi Artworks (Madrid); y Stars in the Trash, de Valhalla Cats (Murcia).

La categoría Indie presenta como nominados a A-RED Walking Robot, de JOOKITOOZ (Barcelona); Antro, de Gatera Studio (Barcelona); Ereban: Shadow Legacy, de Baby Robot Games (Barcelona); y Numbra, de Hamahiru – DigiPen Bilbao (Vizcaya).

En la categoría Andalucía, competirán Gunfire Ops – War Shooter, de Digital Arts Games (Sevilla); Kemono Heroes, de MAD GEAR GAMES (Cádiz); Rider Traffic Racing, de Wayne Mobile (Málaga); y The Throne, de BeByte Tecnología (Málaga).

En la categoría Internacional han sido seleccionados I See Red, de Whiteboard Games (Argentina); Preserve, de Bitmap Galaxy (Eslovaquia); Sopa: Tale of the Stolen Potato, de StudioBando (Colombia); y The Lullaby of Life, de 1 Simple Game (México).

Jornadas profesionales

La gala final dará comienzo a las 20.00 horas, presentada por Luján Argüelles y Jorge Yorya, e incluirá varias actuaciones sorpresa. Antes de la entrega de premios, los asistentes podrán disfrutar de la Zona Demo & Zona Retro, abierta desde las 19:00h, donde será posible jugar a los títulos finalistas y a videojuegos clásicos. Tras la ceremonia, el evento continuará con un cóctel de networking hasta las 23:30h, amenizado por DJ Los Agros, en un formato distendido que reunirá a desarrolladores, instituciones, inversores, publishers y otros agentes clave del sector. Se podrá seguir en CanalSurMás y por Youtube.

De forma paralela a la gala, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, acogerá durante la mañana del jueves las Jornadas Profesionales IRIS Games, un programa formativo y de encuentro dirigido a estudios, profesionales y agentes del sector.

Los Premios Iris Games están organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual junto con el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales y la Junta de Andalucía; FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) del Consistorio malagueño es espacio anfitrión. La Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior son Premium Partners.

El evento cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura. Guadalindie es Community Partner. Además, Fundación Once, Andrómeda, la UAX Mare Nostrum, TECH hub Valladolid y Melilla Digital Hub son Vibranium Partner, mientras que Universidad de Málaga (UMA) y OWO son Iron Partner. Colaboran en el certamen Málaga Jam; Máster de Videojuegos Alan Turing; la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), DeVuego, DEV – Desarrollo Español de Videojuegos, la Cámara de Comercio de Málaga, Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía -LAND- y la Asociación Altair.