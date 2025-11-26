Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Premios Iris Games: Málaga reúne a los mejores talentos del videojuego nacional

Más de 240 videojuegos se han presentado al certamen y una treintena de estudios finalistas acudirán a la gala que se celebra el jueves en el Palacio de Ferias de Málaga

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:05

Málaga sigue abriendo su hueco en el sector de los videojuegos, cada vez más en auge y siendo líder indiscutible en la industria del ocio. ... Eventos como MálagaJam, la feria Guadalindie, Gamepolis o el museo OXO han contribuido a ello; también tener un club de e-sports importante como Giantx o diferentes grados y másteres que promueven la formación en materia de videojuegos. Por supuesto el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Tabacalera supone un pilar de enorme ayuda para crear todo este ecosistema y dar apoyo a pequeños estudios o startups relacionados con el 'gaming'.

