Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Daniel Diges da vida al protagonista de la obra. Archivo

Se ponen a la venta las entradas para 'El fantasma de la ópera', que permanecerá seis semanas en el Teatro Cervantes

El musical de Andrew Lloyd Webber estará en cartel del 3 de julio al 9 de agosto de 2026

SUR

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:07

Comenta

El emblemático musical 'El fantasma de la ópera' se instalará durante seis semanas en el Teatro Cervantes de Málaga para cerrar la temporada 2025-26. ... Entre el viernes 3 de julio y el domingo 9 de agosto de 2026 se subirá el telón del coliseo municipal para dar cabida a la obra de Andrew Lloyd Webber en la primera vez que sale de gira por la geografía española en su versión en español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Se reabre la A-92M, afectada por el vuelco de un camión, aunque se mantiene cortado uno de los carriles a la altura de Antequera
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Se ponen a la venta las entradas para 'El fantasma de la ópera', que permanecerá seis semanas en el Teatro Cervantes

Se ponen a la venta las entradas para &#039;El fantasma de la ópera&#039;, que permanecerá seis semanas en el Teatro Cervantes