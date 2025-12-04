Se ponen a la venta las entradas para 'El fantasma de la ópera', que permanecerá seis semanas en el Teatro Cervantes

El emblemático musical 'El fantasma de la ópera' se instalará durante seis semanas en el Teatro Cervantes de Málaga para cerrar la temporada 2025-26. ... Entre el viernes 3 de julio y el domingo 9 de agosto de 2026 se subirá el telón del coliseo municipal para dar cabida a la obra de Andrew Lloyd Webber en la primera vez que sale de gira por la geografía española en su versión en español.

En total, Málaga recibirá 45 funciones de este gran espectáculo que cuenta la historia de un misterioso enmascarado que acecha bajo la Ópera de París. Las entradas para ver el montaje, una producción de Letsgo Company dirigida por Federico Bellone con la dirección musical de Julio Awad y Daniel Diges y Ana San Martín en los roles principales, salen a la venta este jueves, 4 de diciembre, a las 18.00 horas en todos los canales de los escenarios municipales por un precio comprendido entre los 22 y los 75 euros según zona.

El fantasma de la ópera, considerado como uno de los más bellos y espectaculares musicales de la historia, ha sido disfrutado ya por 160 millones de personas en 195 ciudades en 21 idiomas. La versión en español, que recibió el Premio Talía 2024 por la labor del director musical, Julio Awad, recoge el testigo de una producción que ha cautivado al mundo entero desde su estreno en 1986 en el West End de Londres. Silvia Montesinos es la responsable de la adaptación del libreto. El vestuario, de Chiara Donato, recibió el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición.

Con Daniel Diges (Los miserables, Kinky boots) en el papel de Erik, el misterioso y atormentado Fantasma, Ana San Martín (Mar i Cell, El médico) como Christine Daaé, la joven soprano enamorada del apuesto vizconde Raoul Chagny, a quien dará vida Rubén Lopez (Los puentes de Madison). Y como director musical en gira, Miquel Tejada. Manu Pilas (Los miserables y la voz del 'Bella ciao' de la Casa de Papel) es alternante en el papel del fantasma y Judith Tobella (Los miserables, El médico) en el de Christine.

Otras grandes figuras presentes en este musical son: la soprano Marta Pineda representando a Carlotta, la 'prima donna' y estrella consentida de la ópera de París, cuyos propietarios son interpretados por Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría (Monsier Andre y Firmin, respectivamente). Piangi lo interpretará el tenor valenciano Mario Corberán. Isabel Malavia es la misteriosa acomodadora del palco número cinco, Madame Giri, y Sofía Esteve será su hija, la mejor amiga de Christine, Meg Giri. Como ensembles intervendrán Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Sonia Gascón, Jan Forrellat, Fran Velázquez, Alba Roben, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájera, Virginia Esteban, Gema Bastante e Irene Barrios. Los swings serán Alberto Collado, Natxo Núñez, Natalia Pascual y Natalia Delgado (también Capitán de Baile).

Tras su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End de Londres el 9 de octubre de 1986 y en Broadway en el Majestic Theatre el 26 de enero de 1988, El fantasma de la ópera ha ganado más de 70 importantes premios teatrales. El 9 de enero de 2006 se convirtió en el espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway, superando a Cats al alcanzar las 7486 representaciones.

El fantasma de la ópera se despidió por todo lo alto sus representaciones en Madrid durante dos temporadas e inició este verano una gira por más de 20 ciudades, un esperadísimo tour que se alargará hasta comienzos de 2027. Este es un hito en la historia del emblemático musical, ya que es la primera vez que se hace una gira del Fantasma en español tras dos temporadas de un rotundo éxito de crítica y público, una gira inédita para un montaje de esta envergadura. La mejor tarjeta de presentación de un espectáculo del que ya han quedado enamorados más de 300.000 espectadores en Madrid, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de entretenimiento mundial.

Tras estrenarse en Torrevieja, Burgos, Vigo, Donosti, Valencia, Gijón, Cuenca, Valladolid y Barcelona, donde continúará exhibiéndose en el Teatro Tívoli hasta el 1 de febrero de 2026, El fantasma de la ópera proseguirá su camino durante 2026 en Sevilla, Mallorca, Pamplona, Logroño, Roquetas de Mar, Murcia, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Cartagena, Jerez de la Frontera y Alicante. El cambio de año estará en Tenerife, y concluirá la gira por el territorio español en enero de 2027 en Gran Canaria.

Funciones en el Teatro Cervantes de Málaga

Viernes 3 de julio. 21.00 h.

Sábado 4. 17.00 y 21.00 h.

Domingo 5. 17.00 h.

Miércoles 8. 21.00 h.

Jueves 9. 21.00 h.

Viernes 10. 17.00 y 21.00 h.

Sábado 11. 17.00 y 21.00 h.

Domingo 12. 17.00 y 21.00 h.

Miércoles 15. 21.00 h.

Jueves 16. 21.00 h.

Viernes 17. 17.00 y 21.00 h.

Sábado 18. 17.00 y 21.00 h.

Domingo 19. 17.00 y 21.00 h.

Miércoles 22. 21.00 h.

Jueves 23. 21.00 h.

Viernes 24. 17.00 y 21.00 h.

Sábado 25. 17.00 y 21.00 h.

Domingo 26. 17.00 y 21.00 h.

Miércoles 29. 21.00 h.

Jueves 30. 21.00 h.

Viernes 31. 17.00 y 21.00 h.

Sábado 1 de agosto. 17.00 y 21.00 h.

Domingo 2. 17.00 y 21.00 h.

Miércoles 5. 21.00 h.

Jueves 6. 21.00 h.

Viernes 7. 17.00 y 21.00 h.

Sábado 8 de agosto. 17.00 y 21.00 h.

Domingo 9. 17.00 y 21.00 h.

Precios: de 22 a 75 euros, según zona

Descuento de lanzamiento: 20% en la función del viernes 3 de julio (21.00 h) y todos los miércoles y jueves (21.00 h). Descuentos habituales del Teatro Cervantes: miércoles y jueves. No aplicables los nuevos abonos abiertos. Los descuentos y promociones no son acumulables