Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'El teatro de los misterios', de José Luis Serzo, obra ganadora. SUR

El polifacético artista José Luis Serzo se alza con el XXVIII Premio Nacional de Grabado

El galardón, dotado con 3.000 euros, se entregará el día 15 en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, de Marbella

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

José Luis Serzo (Albacete, 1977) es capaz de expresarse a través de la pintura, la escultura, la instalación, los objetos y hasta la literatura, el ... video y la fotografía; y en esa diversidad creativa ha hallado un nuevo reconocimiento que sumar a sus vitrinas: el XXVIII Premio Nacional de Grabado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  9. 9

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital
  10. 10 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El polifacético artista José Luis Serzo se alza con el XXVIII Premio Nacional de Grabado

El polifacético artista José Luis Serzo se alza con el XXVIII Premio Nacional de Grabado