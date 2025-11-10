El polifacético artista José Luis Serzo se alza con el XXVIII Premio Nacional de Grabado

José Luis Serzo (Albacete, 1977) es capaz de expresarse a través de la pintura, la escultura, la instalación, los objetos y hasta la literatura, el ... video y la fotografía; y en esa diversidad creativa ha hallado un nuevo reconocimiento que sumar a sus vitrinas: el XXVIII Premio Nacional de Grabado.

El jurado, presidido por María Jesús Martínez Silvente, patrona de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo (MGEC) y profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga, ha fallado conceder el denominado premio José Luis Morales y Marín, dotado por el Ayuntamiento de Marbella con 3.000 euros, a la obra 'El teatro de los misterios', que ha firmado el artista albaceteño.

Este galardón se suma a otros obtenidos por Serzo, entre ellos la Medalla al Mérito Cultural de Artes Plásticas de Castilla la Mancha y el Premio de Artes Plásticas de Cantabria, la región donde está afincado, en sus ediciones de 2024. La obra del manchego ha podido verse en museos como el Nacional de Artes Decorativas o el ABC (ambos en Madrid), la Fundación Botín, en Santander, o el Kursaal Kutxa Espacio del Arte, en San Sebastián, y en ferias como ARCO, además de otros espacios en países como Estados Unidos, Alemania, Corea o Argentina, entre otros.

Resto de premios

Serzo recogerá el premio el próximo sábado día 15 en el acto que a partir de las 10.00 horas se celebrará en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, en Marbella, al igual que Javier Roz, a quien su obra 'Luminiscencia' le ha valido el segundo premio, denominado María de Salamanca, y de 2.000 euros, que también ofrece el Consistorio marbellí.

El Premio Corzón, SL, dotado por la empresa homónima de transporte y montaje especializado de obras de arte con 1.000 euros, ha recaído en 'Poeta sobre la arena de sur', de Inocente Soto, mientras que el Premio María Teresa Toral, dotado con 1.000 euros por la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, ha sido para 'No te preocupes por nada. Zamarracadas', de Javier Abad.