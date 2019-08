DE POETAS Y OSCURIDADES

«Hiere, negra espina». Fueron las palabras que el poeta Georg Trakl le atribuyó a su hermana Gretl en un poema escrito durante la Primera Guerra Mundial, poco antes de la Batalla de Grodek (actual Horodok, en la Galitzia ucraniana). El escritor francés Claude Louis-Combet se acerca a la figura de Trakl, poeta austriaco adscrito a las vanguardias y al expresionismo literario que fue discípulo y es considerado sucesor de Hölderlin, para recrear una biografía novelada sobre el artista cuya controversia desbordó los límites meramente literarios de herméticas alegorías y reivindicado pesimismo para crear en torno a él una leyenda de alcoholismo, dependencia cocainómana y relación incestuosa con su hermana. Es en torno, tanto al artista como al hombre, no pudiendo establecerse fehacientemente una real secesión entre ambos aspectos de Trakl, que Combet establece su relato, datado entre el otoño de 1897 y el verano de 1917, y marca sus pautas narrativas, arraigadas en un estilo claramente reivindicativo del lenguaje -«Lóbrega profundidad que se abre a un mundo periclitado, enmudecido, en el punto más bajo de su caída, ese espejo de fiestas y fastos pretéritos brilla débilmente aquí, erigiéndose, solitario y melancólico, como su último guardián y eterno testigo. Hay miradas así, como veladas y ausentes, que no se fijan más que en aquello que cae y se desvanece»-, y en una cronología de sucesos tan tierna como terrible, en la cual se van engarzando los engranajes de una cadena tanto más liberadora cuanto que apresa lo inaprensible: la recreación de la infancia de los dos hermanos, durante la cual se convierten, primero en cómplices de existencia y paulatinamente en compañeros inseparables cuyo destino no parece ofrecer ninguna alternativa salvo la de compartir también la sexualidad; la elección de la carrera de Química basada en la búsqueda de lo elemental y en atenerse a los números para evitar todo contacto sensible con la materia -«Habría querido ser químico para conocer y farmacéutico para curar. Era importante, según él, que el conocimiento, inevitablemente perverso y lleno de transgresiones, se redimiera en alguna actividad humanitaria»-; la persecución del conocimiento como tabla de salvación frente a la asunción del estado pecaminoso como condena tan indeseada como ineludible -«Disfrutaba con ardor de las líneas puras, de los perfiles nítidos, de las sombras precisas. Sólo cuando las cosas estaban en su sitio y los ángulos claramente delineados, podía pensar por su cuenta, a sus anchas, y merodear por esas orillas ambiguas donde se recogen deseos, recuerdos, aspiraciones ideales, esbozos de reflexión. En la transparencia del día, y cerca de las pendientes y del frente estático del bosque de abetos, nada le impedía librarse a la parte maligna de su alma, explorar y experimentar todo un mundo de sensaciones prohibidas»-; la perspectiva, no sólo del propio protagonista sino asimismo de su hermana pequeña, y una respectiva cotidianidad que, a la vez que distancia en el espacio y presencia en la inmediatez del instante, se desarrolla siempre al borde de la extenuación; el recurso de la droga como una suerte de caritativa fractura entre el alma y el mundo -«Y como el pecado que les hizo saborear una vez la dicha del paraíso les perseguía irrevocablemente, no encontraban ningún lugar para ellos salvo en el exilio. En el exilio de las palabras, para el poeta, traicionado por su lengua, que siempre fracasa en su voluntad de decir aquello que ni siquiera puede pensarse, y cuya extrañeza verbal desconcierta, aleja, produce alrededor de la obra silencio e ignorancia»-.

'Hiere, negra espina' es una narración de una belleza tan sobrecogedora por su sutileza como por sus excesos, los cuales se van intrincando mutuamente en una novela que brilla entre la opacidad de lo mediocre sistemáticamente publicado como un faro redentor de futuras banalidades. Apta para lectores de un grado de exigencia de 7,1 en la escala de Valente (del 0 al 9, aquí y en París).