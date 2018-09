Plenamente 'outsider' Crítica de arte La pintura de Rose Wylie está marcada por la libertad y la honestidad. Esta exposición es una oportunidad para descubrir a una creadora que no ha gozado de visibilidad y reconocimiento hasta hace escasas fechas La pintura de la artista Rose Wylie es tremendamente palpitante, con amplios y coloristas formatos. / Fran Acevedo JUAN FRANCISCO RUEDA Sábado, 9 junio 2018, 00:29

La pintura de Rose Wylie (Kent, Reino Unido, 1934) produce sorpresa. La genera, en primer lugar, su propio ejercicio pictórico, tremendamente palpitante, con amplios y coloristas formatos en los que se sintetiza una imaginería tan pretendidamente torpe como inmediata y atractiva. Instantáneamente establecemos un vínculo con esas imágenes que traducen el mundo de la artista, que no es otro que el nuestro; así, reconocemos multitud de referentes que resultan ser familiares. De entrada, el conjunto evidencia cómo la pintura es para Wylie un ejercicio de honestidad: no existe pretenciosidad alguna, no hay observación de lógicas convencionales en las que no cree, no asume deuda alguna con nadie. Por ello su pintura trasmina verdad y libertad.

Mantiene la sorpresa –y abre la vía de la incomprensión, del cómo es posible– el generalizado desconocimiento de su figura y trabajo. Wylie no ha gozado de visibilidad hasta prácticamente el inicio de esta década, cuando ya era una septuagenaria, con lo que la sorpresa llega a un grado superlativo: la artista que traduce el mundo con tal libertad y frescura, creando una pintura sintética e ideográfica, es hoy una octogenaria pintora, jovial y no-adulta. Lo adulto como deformación de los valores del niño, de la edad de la ingenuidad, la sinceridad y la no-impostación, cobra sentido en su caso.

Este tardío conocimiento y reconocimiento no obedece, en ningún caso, a que la artista británica sea una figura amateur o sin formación académica. Wilye se formó en los primeros años cincuenta, coincidiendo con el surgimiento del Pop inglés y en un Reino Unido, especialmente Londres, en el que se acumulaban pintores sobresalientes que no respondían a las modas imperantes, como Frank Auerbach, Francis Bacon, Lucian Freud, David Bomberg, William Coldstream, Leon Kossoff o Euan Uglow. Bien es cierto que Wylie, esposa del pintor Roy Oxlade, se aparta de la creación durante algo más de una década debido a que se siente excluida o no considerada.

Tal vez pudiera también asumir una actitud de abandono o apartarse a la sombra de su marido pintor, que si obtuvo eco, comportamiento o situación demasiadas veces vista en la historia del arte del último siglo. Sea como fuere, Wylie retoma la creación a finales de los setenta, justo en un momento en el que la pintura, tras años en los que es puesta en cuestión ante nuevas disciplinas y comportamientos que le dan la espalda, recupera el puesto de privilegio que había gozado secularmente. La cuestión es que su trabajo sigue pasando desapercibido desde los ochenta, no adquiriendo la fortuna crítica que hubiera merecido. Más aún porque su lenguaje era convergente con los parámetros estilísticos que dominaron los primeros años ochenta, volcados a una figuración expresionista, a lo grotesco y a cierta narratividad que encontramos igualmente en su trabajo.

Rose Wylie. 'Hullo, hullo…' La exposición. 29 obras realizadas desde 1992 hasta 2017. Todas toman el óleo como principal material, acompañado de lápiz grafito y de incorporaciones de telas a modo de 'collage'. La artista opta por grandes formatos que rozan lo monumental y que permiten, de un lado, realizar composiciones en esquina, y, por otro, desarrollar motivos con una escala acorde a su valiente y vehemente gesto pictórico. Comisario. Fernando Francés. Lugar. CAC Málaga. Alemania s/n., Málaga. Fecha. hasta el 9 de septiembre. Horario. de martes a domingo, de 10 a 20 h.; desde el 22 de junio al 7 de septiembre, de martes a domingo, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Todo ello hace de Wylie una artista que representa plenamente el papel de 'outsider'. Esto es, por una parte, un autor que no ha contando ni con la visibilidad ni con el apoyo sostenido que brindan las instituciones expositivas y los distintos agentes que generan estados de opinión y vienen a avalar o legitimar las carreras artísticas. El artista que, sin el apoyo o la mediación continuada del sistema, es descubierto y valorado en una fecha o edad postrera, no necesariamente tan tardía como Wylie, es considerado un 'outsider'. El relato de la historia del arte está jalonado de 'outsiders' que, además de pasar a mitificarse como figuras incomprendidas, evidencian las fallas en la construcción del relato histórico-artístico, que, en rigor, está en continua reescritura y proceso de recuperación de figuras inadvertidas. La trayectoria final de Wylie la prefigura como este tipo de 'outsider'.

En nuestro país, además del reconocimiento tardío de figuras insustituibles como Esther Ferrer, Juan Hidalgo o Isidoro Valcárcel Medina, una situación de amplio desconocimiento y visibilidad reciente la representa Néstor Sanmiguel Diest, quien hace algo más de un lustro escapó de un silenciamiento arrastrado durante décadas y que le obligó a mantener otra vida laboral ajena a la artística y una cierta 'travesía por el desierto', hasta que en 2012, por fin, el grueso de los agentes del sistema lo 'descubren'.

Por otra parte, 'outsider' también se considera al creador que se sitúa al margen –o en los márgenes, y de ahí su carácter excéntrico– de las tendencias, corrientes, comportamientos y usos más comunes. Esta actitud de situarse al margen genera situaciones complejas: la libertad, la premeditada singularidad, cierta orfandad y acometer un rol cercano al del francotirador y no al de «tropa» o «colectivo». Wylie también responde a esa noción de artista 'outsider' –en ocasiones, desempeñar este rol conlleva el desconocimiento y la falta de reconocimiento. La artista británica aboga por materiales que escapen de los tradicionales y que, por ello, considera «insufriblemente artísticos».

De hecho, emplea material pictórico en estados que revierten las cualidades y apariencias que se esperan de ellos y que a la artista le permite aplicarlos –al fin y al cabo, pintar- de un modo distinto. También incorpora el 'collage' como «solución» que le permite corregir o pintar sobre lo pintado, acentuando su 'maniera' pretendidamente torpe, libre de sofisticaciones y preciosismos. Wylie trata de escapar de cualquier intento de ser etiquetada y de ser encerrada en la tiranía de los marchamos, tal vez por ello asume que no hay nada premeditado en el desconocimiento que sobre ella existió –y aún existe–, lo asume con naturalidad y sin paranoias. Esto no quita que la artista encuentre ciertas convergencias con la obra de una serie de creadores como Philip Guston, Lee Lozano, Jean-Michel Basquiat, Judith Bernstein o Martin Kippenberger.

Wylie no asume un papel de víctima propiciatoria y es, en parte, refractaria a que su descubrimiento tenga un origen en los discursos de género, como tampoco su silenciamiento obedezca a que es mujer. Sin embargo, pese a no aceptar, al menos abiertamente, ese contenido de género que algunas teóricas quieren ver en su obra, ésta presenta algunas conexiones con la de una artista que, desde los sesenta, se señaló en la reivindicación de lo femenino. Nos referimos a Nancy Spero. Curiosamente, ambas escapan de algunos materiales comunes –Spero rechaza el lienzo por sentir que es propiamente masculino–; incorporan lo verbal en el espacio plástico, si bien el fondo y el tono de las sentencias que usan son muy distintos, reivindicativas en el caso de Spero e ingenuistas en el de Wylie; repiten sistemáticamente motivos, principalmente personajes femeninos; y éstos suelen aparecer en poses dinámicas, al modo de danzantes. Ambas, también, responden a un código visual que apuesta por lo espontáneo y elude la sofisticación en la representación.