La empresa de la plaza de Las Ventas presenta un recurso contra una parte del pliego de La Malagueta

Nautalia, la empresa mayoritaria de la ute Plaza 1 que gestiona Las Ventas de Madrid y el coso de Valencia, ha presentado ante el Tribunal ... Contractual de la Diputación de Málaga un recurso contra una parte del pliego publicado por la institución provincial para la gestión de La Malagueta durante los próximos cinco años, según ha confirmado este periódico de fuentes consultadas.

La reclamación es sobre el anexo 4.1 del pliego, donde se establecen los requisitos y medios de acreditación de solvencia, y concretamente respecto al punto dos que hace referencia a la solvencia técnica y profesional y donde se establece que los aspirantes deberán acreditar que han gestionado en cada uno de los tres últimos años al menos tres plazas de primera o segunda categoría con un mínimo de quince corridas de toros o rejoneo en cada uno de esos años.

Para los recurrentes este requisito es «absurdo» porque impide que empresas de «la importancia» de Pagés (al frente de la plaza de Sevilla) o Nautalia (que gestiona Madrid y Valencia) puedan concursar.

«Ese requisito obvia y ningunea la solvencia técnica y profesional de dos empresas claves en la actualidad empresarial. Con un volumen económico muy superior a todas las demás y con una programación superior a muchas empresas que cumplan los requisitos demandados. Se constata un absurdo por el cual los más solventes técnica y empresarialmente no pueden licitar», han sostenido las fuentes.

Las mismas fuentes han añadido que «no hay nada en contra» de los demás puntos del pliego de condiciones pero siendo Rafael García Garrido (CEO de Nautalia) presidente de ANOET (Asociación nacional de organizadores de espectáculos taurinos) es su obligación «dejar claro que la libre concurrencia no existe si se exigen condiciones absurdas que impiden que las citada sociedades, las más importantes de la actualidad, no puedan decidir si licitan o no por Málaga».

«El fondo es denunciar cualquier tipo de concurso en donde la lógica y justa acción de libre concurso por parte de las empresas quede limitada de forma tan absurda como irresponsable», han apostillado las fuentes.

Tramitación

La reclamación de Nautalia, según han confirmado otras fuentes, se ha presentado ante el Tribunal Contractual de la Diputación de Málaga, el organismo de la institución provincial encargado de resolver los recursos de la contratación pública y que ahora deberá remitirlo al Área de Contratación para que dé una contestación en el plazo de 48 horas.

Una vez que emita esta respuesta será el Tribunal Contractual quien deberá emitir un fallo sobre el recurso presentado, según han explicado las fuentes, quienes han añadido que este recurso no paraliza el proceso administrativo para que las empresas interesadas en gestionar La Malagueta y cuyo plazo termina el 4 de noviembre.