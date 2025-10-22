Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Corrida de toros durante la pasada feria taurina de agosto en La Malagueta. pacurrón

La empresa de la plaza de Las Ventas presenta un recurso contra una parte del pliego de La Malagueta

Toros. ·

Nautalia califica de «absurdo» que se pida haber gestionado en los últimos tres años al menos tres plazas de primera o segunda categoría porque impide que se presenten sociedades «solventes» como las de Madrid y Sevilla; el Tribunal Contractual de la Diputación deberá ahora resolver sobre esta reclamación

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:41

Nautalia, la empresa mayoritaria de la ute Plaza 1 que gestiona Las Ventas de Madrid y el coso de Valencia, ha presentado ante el Tribunal ... Contractual de la Diputación de Málaga un recurso contra una parte del pliego publicado por la institución provincial para la gestión de La Malagueta durante los próximos cinco años, según ha confirmado este periódico de fuentes consultadas.

