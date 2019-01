José Lebrero: «Afortunadamente, el Picasso es un museo para turistas» 05:16 José Lebrero, durante la entrevista en la sección de SUR.es '5 minutos al Cubo'. / Luis Moret El director del Museo Picasso Málaga analiza en la sección de SUR.es '5 minutos al Cubo' la figura de Picasso en el entorno local y el papel de la pinacoteca en la ciudad ANTONIO JAVIER LÓPEZ y PEDRO J. QUERO Domingo, 20 enero 2019, 17:48

Lleva al frente del Museo Picasso Málaga (MPM) más de la mitad de los quince años de vida de la institución. En este tiempo, la institución se ha convertido en el museo más visitado de Andalucía y acaba de enlazar su sexto año consecutivo de crecimiento en su número de usuarios. Amante de los discursos reposados, José Lebrero acude a la sección de SUR.es '5 minutos al Cubo' para repasar la actualidad cultural de la ciudad y de la institución que dirige desde hace nueve años.

–Cuando se dirige una institución como el Museo Picasso Málaga, ¿tantos visitantes tienes, tanto vales?

–No... Cuando se está disfrutando del privilegio de orientar un museo como el Museo Picasso Málaga vales lo que cada día eres capaz de demostrar, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Es decir, muchas personas que van a un museo siempre creo que es una buena nueva, pero la buena nueva es mejor cuando muchas de ellas salen contentas. No se trata de que vengan muchos, sino de que muchos de los que vienen salgan con algo nuevo, con una experiencia acumulada, con algo que les sorprende, que les inquieta o que les gusta. Por un lado es una labor fácil de definir, pero que tiene algo de la complejidad que tiene la misma producción artística.

–¿Es el Museo Picasso Málaga un museo para turistas?

–Bueno, siempre estamos en Málaga hablando de turistas, porque tenemos tantas personas que vienen... Pues sí, claro, es un museo para turistas, si entendemos por turista a una persona que llega a una ciudad, que no vive en ella y que entre sus preferencias está vivir algo que tenga que ver con la cultura, pues sí, somos un museo que afortunadamente recibimos a muchas personas que vienen buscando a Picasso y en este sentido, afortunadamente, somos un museo para turistas.

–¿Cree que Málaga abusa de la figura de Picasso como elemento promocional?

–La ciudad como tal creo que es un ente que nos lleva a un callejón sin salida, porque no hay una ciudad. Creo que en cualquier ciudad y en una ciudad como esta, que afortunadamente es una ciudad diversa, plural, que abraza bien a los que venimos de fuera, una ciudad buena para turistas, porque es agradecida con sus visitantes, hay muchas ciudades. Hay una parte de la ciudad que, como suele ser en estos casos, se regodea de saber que alguien tan relevante en la historia del arte del siglo XX está aquí, pero hay otras y varias ciudades en Málaga y esas ciudades en Málaga, como creo que es este periódico, son ciudades que se preguntan cosas. Nosotros intentamos participar en esas ciudades donde Picasso es una referencia, donde Picasso es un bien del que tenemos que estar agradecidos, pero Picasso también tiene que ser un motivo para no dejar de ejercer una especie de autocrítica respecto a lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo podríamos hacerlo de otra manera.

Un público más fiel

–Hablando de esa autocrítica, ¿cómo valora que después de quince años el porcentaje de visitantes malagueños al museo oscile entre el 15 y el 20% del total?

–Creo que ha ido aumentando, creo que ha ido aumentando en algo que también es importante, que tiene que ver con la calidad, con la fidelidad. En ese sentido tenemos desde hace ya unos años programas que no son estrictamente los programas de artes visuales, sino que tienen que ver con la música clásica, con la poesía, con el pensamiento y tenemos un público fiel, que regularmente desde hace siete u ocho años viene atraída por el museo. Eso por una parte. Por otra parte está la comunidad educativa, no sólo de los niños, sino de los profesores y de los adultos y esa población que visita el museo también crece. Es cierto que seguimos estando en una ciudad, como tantas otras de España, que tiene unos déficits estructurales culturales y ahí seguimos teniendo que trabajar más. Creo que es una labor que no sólo en Málaga, sino que en muchas ciudades hay que hacer, porque hay que comprender al cine volvemos a ir cuando nos ofrecen una nueva película. Si nos ofrecen la misma película todas las veces, pues las personas no volvemos a ir al cine. Por eso los museos tenemos que intentar ser atractivos y tenemos que intentar abordar ese reto de ir ofreciendo de algún modo novedades, cosa que no siempre es fácil cuando las colecciones tampoco son muy grandes. Por eso los programas de exposiciones temporales quizá ayudan a ello.