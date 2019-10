Picasso d.C. (durante Calder) Tres 'Bañistas' (1956) monumentales de Picasso, bajo 'Red Lily Pads' (1956) de Calder. / Salvador Salas Crítica de arte Picasso y Calder jugaron un papel trascendental en la redefinición de la escultura en la primera mitad del siglo XX. Esta exposición, un estricto diálogo, lo evidencia JUAN FRANCISCO RUEDA Sábado, 19 octubre 2019, 01:53

El Museo Picasso Málaga hace dialogar en esta exposición a dos de los creadores que más trascendencia tuvieron en la redefinición de la escultura durante la primera mitad del siglo XX: Alexander Calder (1898-1976) y Pablo Picasso (1881-1973). Junto a Giacometti y Julio González, ellos revolucionaron esa disciplina artística y transformaron una categoría como 'lo escultórico', que pasó a ampliarse. Las experimentaciones de ambos no se desarrollaron únicamente en un cambio de registro estilístico, sino en un cambio de los procesos, de los materiales y del propio concepto de lo que específicamente era una escultura. De ahí la trascendencia: no proponen un 'giro' estilístico sino una transformación que venía a negar los presupuestos tradicionales mediante la anulación del espacio o la negación de la masa como especificidades escultóricas. Ambos compartieron otras preocupaciones como la redefinición del monumento y del arte público o la incorporación del dinamismo y lo cinético. En relación a esto, la exposición se establece como una oportunidad para ver el concurso de Calder en estos debates mediante los 'Mobile' y los 'Stabile', de los cuales encontramos ejemplos destacadísimos. También es una oportunidad para acercarnos a su 'dibujo en el espacio', cuyas esculturas de alambre se encuentran magníficamente montadas para potenciar la dimensión dibujística gracias a las sombras.

'Calder-Picasso' La exposición 105 piezas (54 de Calder y 51 de Picasso). Mayoritariamente son esculturas y objetos escultóricos, que no sólo ocupan la exposición, también otras dependencias del museo. Junto a las esculturas, principalmente de metal y alambre, encontramos dibujos, pinturas y documentación en torno a la participación de ambos en el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París (1937). Comisarios Alexander S. C. Rower y Bernard Ruiz-Picasso Lugar Museo Picasso Málaga. San Agustín, 8, Málaga Fecha Hasta el 2 de febrero de 2020 Horario Octubre, diariamente de 10.00 a 20.00 horas; noviembre-febrero, diariamente de 10.00 a 18.00 horas

En el encuentro de las obras de ambos se van construyendo pares de conceptos profundamente pertinentes: ángulo-curva, recto-arabesco, leve-pesado, lleno-vacío, abstracto-figurativo. En esas dicotomías se movieron. Tal vez, en la férrea estrategia en pos de hacer dialogar constantemente a Picasso y Calder, en explorar los vínculos entre ambos, propendiendo a la sistemática confrontación de obras de uno y de otro, se hallen algunos de los aciertos más notables del montaje pero, como envés, algunos de los que podríamos considerar errores más clamorosos o, cuanto menos, ausencias más notables. A buen seguro, estas ausencias que consideramos trascendentales hubieran permitido enriquecer el relato, hacerlo más hondo y sacarlo del círculo cerrado en el que parece convertirse la exposición. Por momentos, asistimos a una suerte de contestación, de modo que una obra de Picasso tiene su correlato, su contestación por paralelismos, en otra de Calder y viceversa. Ese afán por el diálogo, y por el dialogo 'ecuánime, 'cortés' y 'respetuoso', se traslada al número de piezas y a su práctica paridad: 51 de Picasso y 54 de Calder. Queda clarísimo en el título, sin concesiones ('Calder-Picasso'), a lo que nos enfrentamos: a un cara a cara. Aun siendo luminosa en algunos de los trayectos del montaje, con ámbitos ciertamente valiosos, ese rigor hace que podamos sentir que no comparecen referencias en forma de obra que vendrían a ilustrar cómo algunos de los asuntos, procedimientos o motivos que originan los capítulos o ámbitos en los que se articula la muestra se hallan en el acervo y en la experiencia de Picasso con anterioridad al encuentro de ambos creadores; en este sentido, no debemos olvidar que Calder se afinca en París a partir de 1926 y que sus primeras contribuciones trascendentales llegan en esos momentos, en la mediación de los veinte, cuando 'esculpe' manipulando un filamento metálico como es el alambre, como bien se puede ver en el conjunto expositivo. Surge la duda si quizás se ha optado por no privilegiar a Picasso con esas referencias que escenificarían cómo más de una década antes de que Calder llegase a París, en el horizonte de preocupaciones 'picassianas' encontramos muchas de las que ocuparon a Picasso y Calder con exhaustiva convergencia a partir de la segunda mitad de los años veinte. Esto es, y si se me permite la licencia, no se proyecta a un 'Picasso a.C.' (antes de Calder) sino un 'Picasso d.C.' (durante Calder). Este matiz no es menor por más que la muestra esté regida por esa exploración de los vínculos entre ambos.

En otras propuestas

En algunos casos, esas referencias ya han comparecido en otras propuestas del museo malagueño, son 'simples' dibujos que, incluso y en alguna ocasión, fueron trasladados a obra gráfica, así como fueron intervenciones o experiencias de las que queda constancia por material fotográfico y documental. Esto es, consideramos que es asumible su presencia. Otra cuestión bien distinta son obras muy específicas de las cuales no podemos calibrar la posibilidad de ser expuestas, como 'Monumento. Cabeza de mujer' (óleo sobre tela, 1929, colección particular), que hubiera arrojado ese interés 'picassiano' por el monumento, la ingravidez o el uso de ángulos, asuntos que han servido muy oportunamente para articular el discurso y el montaje. En cualquier caso, no es un asunto de obras, aunque éstas sean imprescindibles, sino de no expandir el relato y sumar contextos que ampliarían y complementarían las interpretaciones. Es decir, una cuestión meramente curatorial, de opción del comisariado. Y es que, las guitarras de cartón que Picasso realiza a principios de los años diez, a partir de 1912, en pleno cubismo sintético y cuando Calder apenas contaba con 14 años, evidencian cómo el vacío se constituyó en una preocupación escultórica para él en fecha temprana. La reflexión sobre el vacío es uno de los principios que une a Picasso y Calder y que ocupan un lugar importante en esta exposición. En ellas, Picasso subvierte vacíos y llenos y desemboca en conceptos como la transparencia y la permeabilidad visual. No obstante, el vacío no es un asunto exclusivo de ambos en este momento: Gargallo o Julio González demuestran ese interés compartido por muchos. No se expone ninguna de las 'Constelaciones' que Picasso dibujara en 1924 en Juan-les-Pins (se expone una de 1929 que poco tiene que ver con aquéllas) y que, dado el grado extremo de grafismo (líneas curvas y rectas acabadas en puntos y que se asemejan a guitarras o a mapas astrales), avanzan algunos de los 'Mobile' de Calder de los años treinta y cuarenta, que podemos ver en sala mediante ejemplares soberbios. 'Constelaciones' que Vollard seleccionaría para ser pasadas a xilografía por Aubert y que ocuparían parte de la edición ilustrada de 'La obra maestra desconocida' (1931) de De Balzac. Estos dibujos están en los rededores del 'Monumento a Apollinaire', cuyas aproximaciones en maqueta constituyen el arranque de la exposición del Museo Picasso. Además, esas ilustraciones para 'La obra maestra desconocida', no sólo las 'Constelaciones' también las más reconocibles y figurativas (los aguafuertes), desprenden la tensión entre lo abstracto y lo figurativo, el punto en el que una imagen reducía su grado de iconicidad hasta un punto límite, justo uno de los asuntos centrales, como el vacío, que ocupan este ensayo de diálogo entre Picasso y Calder. No es menor de cara al interés que suscita la redefinición de la escultura desde el movimiento de la misma –'lo cinético', como podemos ver en los 'Mobile' de Calder– y el empleo de la plancha metálica, otro de los asuntos centrales de esta muestra, las aportaciones de Picasso en 'Mercure', su último ballet con Diaghilev en 1924.