GONZALO ROJO Viernes, 11 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

A lo largo de la historia del flamenco han sido muchos los artistas que han pasado por la vida sin que los aficionados hayan escuchado siquiera su nombre. Y han sido grandes figuras, pero por diversas causas no han encontrado el camino del Olimpo flamenco. Hoy vamos a conocer un poco más la vida y obra de un cantaor famoso en su tiempo, nacido en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda el año 1833, inscrito Pedro Serrano Carrasco y casado con una célebre bailaora sanluqueña conocida por 'La Tuerta'.

Perico fue un excelente intérprete de siguiriyas y tonás y sus cantes han sido recreados en grabaciones discográficas por Ramón Medrano y Antonio Mairena. Su cante por siguiriya guarda cierta relación con el de María Borrico, y hasta 1920 los únicos que lo grabaron fueron los dos ya mencionados. Este cante fue transmitido por Perico Frascola a Félix Serrano Medrano, conocido también como Félix el Carnicero y Félix de Sanlúcar, que después se lo enseñó a Ramón Medrano, el último depositario de los cantes sanluqueños.

ACTUALIDAD FLAMENCA Bienal de Flamenco

Viernes 11 Macharaviaya. 21.00 horas. Barroco Flamenco. Bonela hijo. Iglesia de San Jacinto.

Sábado 12 Alhaurín de la Torre. 22.00 horas. Ana Crismán presenta 'Arpaora'. Finca El Portón.

Martes 15. Málaga. 20.30 horas. Centro Cultural MVA (Ollerías, 34). Documental 'Ana Delgado. Memorias de la India'.

Miércoles 16 AC Hotel Málaga Palacio. 22.00 h. Vanesa Fernández en Flamenco de Altura.

Jueves 17 Marbella. 22.00 horas. David Palomar en 100 Veces Perla.

Peña Juan Breva

Viernes 11 22.00 horas. Didáctica del flamenco con el cante de Vanesa Fernández y la guitarra de Juan Carlos Fernández.

Sábado 12. 21.30 h. Flamenco en el Colmao. Baile Israel Marín y Anabel Sánchez. Cante: Rocío Alcalá. Toque: Manuel Rosa.

Los cantes de Perico Frascola fueron difundidos en Triana por su mejor discípulo, Félix de Sanlúcar, y conocidos como los cantes de Perico. El año 1974, cincuenta y cuatro años después de su muerte, le fue dedicada la IV Fiesta del Cante de los Puertos, en el Puerto de Santa María, en la que actuaron Alonso el del Cepillo, Agujetas el Viejo, El Bengala de Triana, Chano Lobato, El Cojo Pavón, Juan de los Reyes, Manolo Mairena, María Vargas, El Negro, Pepe Sanlúcar, Ramón Medrano, Rancapino, La Sayago, Terremoto de Jerez, Isabel Romero, Antonio Núñez, Isidro Sanlúcar, Manolo Sanlúcar y Melchor de Marchena.

Perico Frascola creó dos siguiriyas. La primera acostumbraba a emplearla como temple con una letra que no era invención suya y, además, muy irregular: «¿De quién son estas retamas?/ De los frailes no, que no son/ que son de la ley cristiana». La segunda, que enseñó a Ramón Medrano, es la que dice: «Las canastitas salgan/ de San Juan de Dios,/ limosna a Riego pa el entierro cogerle/ que va de por Dios».

Perico Frascola fue también un cultivador de las tonás. Estos cantes fueron reservados por su discípulo Félix el Carnicero, y a su vez mantenidos por el aficionado sanluqueño Ramón Medrano. Pedro Serrano Carrasco 'Perico Frascola', falleció en 1915, a los 82 años de edad, en la misma ciudad que le vio nacer, Sanlúcar de Barrameda.

u

u

u

u

u

u

u