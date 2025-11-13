Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Salado y Josefa Ros en la presentación del VII Festival de Filosofía. Carmen Barainca

Pensar la soledad para no temerla: el VIII Festival de Filosofía regresa a Málaga

Filósofos, artistas y divulgadores explorarán en La Malagueta cómo el aislamiento puede ser un mal social o una oportunidad para el reencuentro propio

Carmen Barainca

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga acogerá los días 20, 21 y 22 de noviembre la octava edición del Festival de ... Filosofía, que este año se presenta bajo el lema 'La soledad (auto)impuesta'. La propuesta, consolidada como una de las citas de pensamiento contemporáneo más relevantes del país, invita a reflexionar sobre un fenómeno tan cotidiano como complejo: la soledad en la sociedad actual.

