Pensar la soledad para no temerla: el VIII Festival de Filosofía regresa a Málaga

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga acogerá los días 20, 21 y 22 de noviembre la octava edición del Festival de ... Filosofía, que este año se presenta bajo el lema 'La soledad (auto)impuesta'. La propuesta, consolidada como una de las citas de pensamiento contemporáneo más relevantes del país, invita a reflexionar sobre un fenómeno tan cotidiano como complejo: la soledad en la sociedad actual.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó durante la presentación que el objetivo del festival es «acercar la reflexión y el pensamiento al conjunto de la ciudadanía de una manera abierta y accesible». Recordó también el papel de La Malagueta como «espacio para el encuentro en torno al pensamiento contemporáneo», y subrayó que todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo y retransmitidas en directo por el canal de YouTube del centro.

La coordinación corre a cargo de la profesora Josefa Ros, de la Universidad Complutense de Madrid, quien explicó que el tema de esta edición «nos obliga a repensar la soledad tanto en su dimensión negativa, cuando se convierte en aislamiento no deseado, como en su vertiente positiva, ese espacio necesario para cuidarnos y reencontrarnos con nosotros mismos». Ros incidió en que la llamada soledad no deseada constituye «una auténtica plaga contemporánea» y que el festival pretende aportar una mirada filosófica a un debate dominado por perspectivas psicológicas o sociológicas.

Distintos perfiles en el programa

El programa reúne perfiles muy diversos: desde figuras del pensamiento como Victoria Camps hasta artistas y creadores digitales con gran influencia en redes sociales. La primera jornada abrirá con una mesa sobre la filosofía del cuidado como remedio frente a la soledad, con Camps y la malagueña Claudia Fernández, mientras que la segunda sesión explorará el activismo artístico con la cantante Charo Reina y el cineasta Rodolfo Montero de Palacio.

El viernes se debatirá sobre las comunidades virtuales como espacios de acompañamiento, con la creadora Dámaris Pilgrim y el divulgador Enric F. Gel, y sobre la crispación política y su impacto en el aislamiento social, a cargo de los filósofos Eduardo Infante y Miguel Ángel Quintana Paz. El encuentro concluirá el sábado con una reflexión literaria junto a Carlos Javier González Serrano y la poeta Raquel Lanseros, que reivindicarán la soledad elegida como fuente de creatividad y autoconocimiento.

«El espíritu del festival es reunir voces de distintos ámbitos que hacen filosofía desde la literatura, el arte o las redes, para ayudarnos a comprender cómo acompañar y acompañarnos en una sociedad donde la conexión constante no siempre evita el aislamiento», señala Ros.

Con ocho ediciones a sus espaldas, el Festival de Filosofía de La Malagueta se reafirma así como un foro para repensar los vínculos, la empatía y el cuidado en un tiempo marcado por la hiperconexión y la soledad compartida.