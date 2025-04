Pedro Hoz: «Pintar es una forma de no hacerme adulto, de seguir jugando»

Alberto Gómez Viernes, 4 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Nos recibe en el estudio que comparte con Zoilo Blanca y otros artistas en Héroe de Sostoa, un espacio amplio y encantadoramente caótico. «Estamos en plena mudanza», se excusa. Porque Pedro Hoz (Málaga, 2000) es, lejos de lo que podría parecer, un tipo educado y calmado. Pese a no tener antecedentes familiares que se dedicaran al arte, ha logrado abrirse un hueco mediante la fusión de elementos surrealistas con influencias del arte pop. Su estancia en Seúl, en 2021, amplió sus horizontes culturales y le brindó la oportunidad de exhibir su obra en galerías coreanas, marcando el inicio de su proyección internacional. Ahora será uno de los ocho artistas que participen el próximo 10 de abril en 'Rebelion en la Fábrica', la primera exposición que organiza el Aula de Cultura de SUR. Será en la Fábrica de Cervezas Victoria, con el patrocinio de esta cervecera y de Fundación Unicaja (entrada libre bajo inscripción previa en forossur@diariosur.es). La entrevista lo pilla, cómo no, pintando.

-Los artistas necesitáis más disciplina de lo que cree la gente.

-Cien por cien. La idea de que los artistas somos bohemios, unos locos, es pura romantización. Yo, por ejemplo, no puedo pintar cuando estoy triste. Necesito estar animado, tener las cosas bajo control por así decirlo, aunque es cierto que a veces también pinto para aliviarme, para desaparecer del mundo.

-No empezaste a pintar hasta hace unos años. ¿Cómo lo hacías antes para desaparecer?

-Siempre he tenido ese impulso. Dibujaba, grafiteaba... Siempre he sido muy libre. Crecí en un pueblo y estaba todo el día en la calle con la bici, el skate... Tuve una buena infancia, aunque solía liarla. Era un poquillo malo de pequeño.

-¿Y cómo se cruzó la pintura en tu camino?

-He seguido mi intuición. Vengo de una familia muy trabajadora, gente que se ha esforzado mucho, y hacerse adulto equivalía a tener una vida dura. Y esto era una forma de no hacerme adulto, creo, de seguir jugando.

-Antes has dicho que eras un poquillo malo de pequeño...

-Me juntaba con gente poco recomendable y la pintura me salvó. Se ha convertido en todo para mí, en parte de mi naturaleza. Mi vida sucede mientras pinto.

-¿Y no tienes la sensación de que también debes vivir experiencias nuevas para tener algo que pintar luego?

-Supongo que hay un equilibrio. Y hago cosas fuera de aquí: me escapo a la montaña, ahora vengo de Ámsterdam por ejemplo. Pero incluso allí he pintado una capilla. También me gusta mucho surfear... Nunca me he visto como un hombre cueva, pero creo que me estoy convirtiendo en eso. (Risas). A veces me gusta más explorar mi mente que el mundo real.

-¿Y no te da miedo?

-Qué va. Confío en que todo forma parte de un gran plan. No me agobio. Además, son etapas.

-¿De dónde vienen esos cuerpos entrelazados, esa obsesión tuya por la anatomía?

-Es algo que está dentro de mí. Siempre me han gustado los culos, siempre los he mirado. Desde pequeño he sentido esa atracción. Crecí, como muchos, viendo revistas porno. Y creo que mi mente no lo ha convertido en algo sexual sino artístico; admiro las formas, me gusta la estética. Ahora estoy en otra etapa, por ejemplo.

-¿Cuál?

-Descubriendo mi espiritualidad.

-¿Sí?

-Sí, estoy volviendo a la iglesia.

-¿Crees en Dios?

-He visto a Dios, pero no sé si al Dios de la Iglesia, sino algo mucho mayor que un rostro, con formas geométricas y colores que jamás imaginé.

-¿Y qué te habías tomado?

-(Risas). En serio, me he dado cuenta de que esta vida es un mero trámite. Ahora mi valor principal es el amor. Hago las cosas desde ahí. Y he dejado los vicios malos.

-¿Por ejemplo?

-He dejado la droga, tampoco salgo mucho de noche... cosas que antes me tenían un poco desconcentrado.

-Son tentaciones peligrosas.

-Sí, es la instantaneidad de la felicidad, la dopamina...

-Felicidad de botiquín.

-Es artificial. Y he querido dejarlo atrás. Yo empecé muy joven con todo porque me fui pronto de casa y ahora lo que me llena es compartir mi vida con mis colegas, con mi familia, y pintar. Me he dado cuenta de que es donde quiero estar.

-¿Cuáles son tus influencias? Creo que tu abuelo tiene un papel importante en tu vida.

-Diría que es mi mayor referente. Siempre me ha animado a creer en mí y a tener actitud. Y a nivel pictórico te diría que Dalí, George Condo... Ahora estoy consumiendo menos arte porque creo que he desarrollado un lenguaje propio, una especie de idioma que quiero seguir explorando. Estoy orgulloso de solventar los problemas que surgen en mis cuadros sin inspiraciones externas.

-¿Has dudado de tu talento alguna vez?

-Sobre todo al principio, cuando tienes una especie de síndrome del impostor enorme. Ves a los artistas como seres mágicos, superiores, y yo venía de un mundo que no tenía nada que ver con el arte. Cuando empecé apenas sabía quiénes eran Warhol y Basquiat.

-Y en el lado opuesto, ¿cómo mantienes a raya el ego?

-La espiritualidad me está ayudando. También me estoy adentrando en el budismo. Sé que no sé nada. Soy joven y admiro a gente que ha hecho cosas gigantes. Es imposible que me pueda sentir importante, aunque me siento afortunado e intento compartirlo. Tengo ciertos valores que sigo a rajatabla, pero tampoco hay que demonizar el ego. A veces viene bien sentirse poderoso. O sea, me puedo sentir el puto amo y no ser egocéntrico. Es una herramienta que utilizo para llegar más lejos.

-¿Qué dirías que hay de rebelde en tu obra?

-Todo y nada. Hay cierta rebeldía contra la racionalidad, incluso contra la naturaleza tal como está planteada, pero tampoco quiero pensar mucho en lo que hago, darle tantas vueltas, ¿sabes? Y eso también me parece rebelde.