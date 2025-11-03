Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña Patricia Conor publica 'Caer al cielo' Migue Fernández

Patricia Conor: «Hay que dejar de romantizar la idea del artista que sufre para poder crear»

La autora malagueña Patricia Conor publica 'Caer al cielo', su primer poemario, donde transforma la «caída en vuelo» y lleva su mirada cinematográfica al verso

Carmen Barainca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:56

Nacida en Málaga en 2001, Patricia Conor pertenece a esa generación de creadoras que entienden la palabra como imagen y la imagen como territorio poético. ... Guionista, directora y docente, su trabajo ha transitado por la cinematografía, la dirección artística y la fotografía, colaborando en producciones internacionales y otros proyectos. Ahora, con 'Caer al cielo', publicado en octubre por la editorial Manos de pan, la autora debuta en la poesía con una voz que desarma y reconstruye el mundo desde la «vulnerabilidad y la lucidez».

