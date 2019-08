La pasión por el clásico Disney que nunca pasa de moda Ñito Salas 'El Rey León el Tributo' consigue un lleno completo en el Jardín Botánico Histórico La Concepción de Málaga MARINA G. PEDRAZA Miércoles, 28 agosto 2019, 00:45

Los árboles se alzan frondosos, las luces y sombran juegan con el espectador para esta noche donde Simba y sus amigos se reencarnarán de nuevo para llenar de magia un escenario más vivo que nunca. Esta noche el Jardín Botánico Histórico La Concepción acoge 'El Rey León El Tributo', un espectáculo de la mano de la compañía malagueña 'On Beat'. Esta obra nació en Málaga y hoy, afincada en Madrid, ha recorrido casi toda España. A sus espaldas le avalan dos años de gira, casi casi 300 funciones y más de 200.000 espectadores.

«Vimos 'El Rey León' en Madrid y queríamos hacer un musical más adaptado al público infantil ya que esta historia es para ellos es muy dramático. Todos los musicales que son del Rey León y no sea el de Madrid en España son ilegales. La única forma que se podía hacer de forma legal y con la autorización de la SGAE era el formato tributo, que son dos presentadores narrando la historia. Todos los protagonistas cantan, bailan en directo y también interaccionan con el público», relata Antonio Martín, director de 'On Beat'. En esta ocasión, esta mítica historia de Disney cuenta con elementos originales realizados por la compañía.

«Hicimos un guion en el que dos animales nuevos ajenos al Rey León. Una ardilla y un pájaro van contando las aventuras de Simba desde que nace hasta que reina. Se realizan las canciones de las dos primeras entregas de 'El Rey León'. Hicimos un guion propio e interactivo que convertimos en una comedia», justifica el director. Horas antes de la función, nueve actores se adaptan sus pasos de baile al escenario. No tiene tablas, ni cortinas; tan solo los senderos de este jardín. Las luces se esconden estratégicamente entre las plantas para dar ese ambiente íntimo que solo un espectáculo en la noche puede ofrecer.

Un trabajo a contrarreloj que actores y director tienen que superar, hacerse uno con el escenario natural en el que se encuentran. Rafael Chávez y Ángela Vela son dos de los seis malagueños del elenco de actores que participan esta noche encarnando a los míticos personajes de este filme de Disney. «En el escenario hay muchos improvistos. Estamos acostumbrados a nuestro espacio escénico, pero, por ejemplo, hoy no se han podido montar las gradas que estaban previstas. Estamos adaptando todo el espectáculo para el público pueda disfrutarlo y verlo bien.

Durante una función puede haber mil imprevistos. El teatro musical es aquí y ahora», expresa el actor Chávez. Rafael Chávez es actor desde que recuerda. Ángela Vela es cantante profesional. Pero hoy son el maestro de ceremonias y Nala, la pareja de Simba. «Para mí la música lo es todo. El escenario es el único sitio en el que me puedo evadir de verdad de mis problemas y tienes que estar muy concentrada en lo que estás haciendo. Y me gusta tanto lo que hago… porque sino tampoco hay forma de aguantar esta vida. Al igual que es bonita es muy sacrificada. El escenario me da la oportunidad de desconectar de todo», confiesa la cantante.

«Como dice ella, es como un reinicio. Ya te atravieses España entera que cuando haces tu interpretación, ese momento final con el público, las ovaciones… parece que te quita el cansancio y todo», continúa Chávez. La vida del artista es sacrificada, pero siempre hay ocasión para el aprendizaje. Estos artistas malagueños comparten risas, sudor y esfuerzo. «El teatro es mi vida. Esta obra me dio la oportunidad de moverme por toda la geografía española. Eso te da cierta seguridad y tablas», expresa el actor. «Esta gira no solo me ha hecho crecer artísticamente sino personalmente. En la compañía somos un elenco de varias personas y son muchas horas juntas, dentro y fuera del escenario», afirma con fuerza Ángeles Vela.

La obra cosecha éxitos allá donde va. Los pases este tributo rebosan el lleno en cada actuación. Tal como resalta el director de la compañía, Antonio Martín, «lo importante es que no es una imitación del de Madrid. Es un producto nuevo hecho por nosotros». «En 'El Tributo de El Rey León' se crea un vínculo super especial con el público», declara la cantante. «Lo mejor es que es un espectáculo que conoce todo el mundo. La gente en seguida se presta a cantar contigo. Se aprecia de cerca el cariño», admite el actor. La compañía On Beat presenta su obra por tercera vez en Málaga, y en todas las ocasiones presumen colgar el cartel de «aforo completado».

«La acogida en Málaga siempre es espectacular. Es la ciudad con mayor movimiento cultural y con mejor respuesta en el sur de España», afirma Antonio Martín. Pese a ello, siempre se puede mejorar. «Con este espectáculo es fácil llenarlo. En Málaga hay más cultura de la caña y de la tapa y prefieren gastarse el dinero en ello que en un espectáculo. Al mundo del teatro en Málaga le está costando arrancar. Pero cada vez más hay salas de teatro donde se van haciendo propuestas diferente, música en directo…Algún día llegaremos a un buen nivel, porque artistas tenemos como para llenar grandes teatros», crítica el actor Rafael Chávez. Las gradas se llenan poco a poco antes de dar la hora en el primer pase del martes por la noche.

Niños y jóvenes llenan las gradas. Una adolescente lleva una gorra de Simba, a juego con una camiseta del mismo personaje y un peluche. Las luces aguardan el espectáculo que está por comenzar. Y el ciclo sin fin volverá a repetirse una vez más, uniendo a distintas generaciones al ritmo de un clásico que nunca muere.