Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Oscar Wilde. R. C.

Oscar Wilde recupera el carné que la Biblioteca Británica le anuló por homosexual hace 130 años

La institución libresca prohibió al escritor entrar en sus salas después de una condena por actos de «indecencia grave» con otros hombres. Su nieto recibirá una reimpresión simbólica

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Hace 130 años, Oscar Wilde ya había publicado sus obras maestras, como 'El retrato de Dorian Grey'. Estaba casado, tenía dos hijos y un amante, ... Alfred Douglas, cuyo padre le escribió una nota, casi pública, en la que le decía 'sodomita'. Wilde lo demandó pero el juicio viró y fue condenado por «indecencia grave», cuando la defensa presentó pruebas de su homosexualidad. Cumplió una condena de dos años de trabajo forzado en las afueras de Londres. Pero también tuvo otro castigo, menos conocido. La Biblioteca Británica, que frecuentaba y de la que tenía el carné 4031879, que expiraba en 1900, le revocó su acreditación. La reputada institución le convirtió en un escritor sin acceso a libros públicos y sin sala de lectura. Un paria intelectual, además de reo de una hipócrita época victoriana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  7. 7 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  10. 10

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Oscar Wilde recupera el carné que la Biblioteca Británica le anuló por homosexual hace 130 años

Oscar Wilde recupera el carné que la Biblioteca Británica le anuló por homosexual hace 130 años