Oscar Wilde recupera el carné que la Biblioteca Británica le anuló por homosexual hace 130 años

Hace 130 años, Oscar Wilde ya había publicado sus obras maestras, como 'El retrato de Dorian Grey'. Estaba casado, tenía dos hijos y un amante, ... Alfred Douglas, cuyo padre le escribió una nota, casi pública, en la que le decía 'sodomita'. Wilde lo demandó pero el juicio viró y fue condenado por «indecencia grave», cuando la defensa presentó pruebas de su homosexualidad. Cumplió una condena de dos años de trabajo forzado en las afueras de Londres. Pero también tuvo otro castigo, menos conocido. La Biblioteca Británica, que frecuentaba y de la que tenía el carné 4031879, que expiraba en 1900, le revocó su acreditación. La reputada institución le convirtió en un escritor sin acceso a libros públicos y sin sala de lectura. Un paria intelectual, además de reo de una hipócrita época victoriana.

Ahora, cuando se cumplen 125 años de su muerte, ocurrida cinco después de su encierro, la Biblioteca Británica va a resarcir su deuda y reimprimirá un carné similar al que tuvo Wilde, para dárselo al único nieto del célebre autor, Merlin Holland. El acto de entrega del «pase de lector», como se conoce a la cédula, se celebrará el próximo jueves.

«Óscar llevaba tres semanas en la prisión de Pentonville cuando le cancelaron la entrada a la Sala de Lectura del Museo Británico, así que no se enteró, lo cual probablemente fue una suerte», dijo Holland, que esta semana publicó un ensayo sobre su abuelo, titulado 'Después de Óscar, el legado del escándalo'. «Creo que sentir que una de las mejores bibliotecas del mundo le había prohibido el acceso a los libros, al igual que la ley le había prohibido la vida cotidiana, habría aumentado su sufrimiento. Pero la devolución de su pase es un hermoso gesto de perdón y estoy seguro de que se sentirá conmovido y feliz».

Junto a los fastos de homenaje para «reconocer las injusticias», dijo una portavoz de la institución libresca, «y el inmenso sufrimiento que enfrentó» el hombre que luego de salir de prisión tuvo que exiliarse, aunque simbólico, abrió sus salones a Holland para que diera una conferencia sobre su ensayo que da cuenta de las repercusiones de aquel escándalo que duraron décadas y llegaron a sus descendientes.

A pesar de mantener el veto durante 130 años, la Biblioteca Británica resguardó sus obras, incluido un largo poema que escribió desde la cárcel a su noble amante. El manuscrito tiene el sugerente título de 'De profundis'. Wilde, maestro de las letras y la exactitud, no dejaba nada al azar. Ahora los bibliotecarios ingleses pueden sentirse aliviados.