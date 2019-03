ORQUESTA, DIRECTOR Y SOLISTA MALAGUEÑOS

La Sociedad Filarmónica de Málaga organizó anteayer viernes un Concierto Extraordinario en conmemoración del 150.º aniversario de la misma, cumplido el pasado día 14 de marzo, y lo hizo con intérpretes malagueños: nuestra Orquesta Filarmónica de Málaga con Antonio Ortiz (Campillos, Málaga, 1980) como solista de piano y la dirección de Arturo Díez Boscovich (Málaga, 1979), recientemente nombrado director musical del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga promovido por Antonio Banderas y en construcción en la calle Córdoba. Por cierto, y haciendo un aparte, en una ciudad como la nuestra, cuna de notables escritores, novelistas, poetas, actores y actrices de teatro y un sinfín de artistas, ¿hay que recurrir al barrio de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos) para 'bautizar' el gran teatro que va a ser? Sigamos con la jornada que se desarrolló en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.

Primera parte: 'Concierto n.º 5 en mi bemol mayor' Op. 73 de Beethoven o 'Concierto Emperador' para piano y orquesta. Así no fue titulado por su autor y no sabemos cómo llegó a aplicársele. Beethoven, excelente pianista, había estrenado sus cuatro anteriores conciertos, pero a causa de su sordera no pudo hacerlo con este 'Quinto Concierto' (sería solista en Leipzig el 20 de noviembre de 1811 Friedrich Schneider). La forma es clásica y tiene tres movimientos. Obra profunda, muy equilibrada, de la que dice Maynard Solomon «los ritmos guerreros, los motivos victoriosos, las melodías avasallantes y el carácter afirmativo». Todo ello suena y sonó en el programa que comentamos por la personalidad evidente de director y pianista con el excelente trabajo de la orquesta malagueña. Dirección clara y siempre segura impulsada por Díez Boscovich, lirismo en el 'Adagio un poco mosso', delicadeza y serenidad en el piano de Antonio Ortiz, asimismo con magnífica técnica, subrayados los ritmos del último 'Allegro'. A su término sonaron con fuerza los aplausos del público que llenaba totalmente la sala y se sucedieron un par de estupendos bises por parte de Antonio Ortiz, el 'Gran Valls brillante' de Eduardo Ocón y el 'El Puerto', segunda pieza del primer cuaderno de la 'Suite Iberia' de Isaac Albéniz -se trata del puerto de Cádiz- bien contrastado y atractivo en lo expresivo.

Segunda parte: 'Sinfonía n.º 41 en do mayor' Kv 551 de Mozart o 'Sinfonía Júpiter', que así se la califica. ¿Por qué Júpiter? Ciertamente se ignora, puede -se dice- que fuera el editor de la obra, en Londres, quien le aplicara ese nombre. Consta de cuatro movimientos y está muy elaborada en su construcción ya por su monumentalidad como por su ligereza y transparencia. Arturo Díez el frente de la OFM ofreció una meritísima versión, original y trascendente. Un Mozart que la compone -es su última sinfonía- en 1788 pero que la personalidad del maestro Díez Boscovich nos la acerca en majestuosidad, velocidad y estilo. Positivo y con mucho vigor el inicial 'Allegro vicave', expresivo en sus figuraciones el 'Andante cantabile' que le sigue, pleno de sutileza el 'Minuetto' y muy ligero el 'Allegro molto' final. Todo se expuso con un aire más actual, lo que tuvo su atractivo. La encomiable labor de los profesores de la OFM y la indudable personalidad de Arturo Díez pusieron final a una inolvidable sesión.