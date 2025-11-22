La ópera 'Werther' alza el telón en el Teatro Cervantes con Ismael Jordi y Rihab Chaieb

La ópera francesa regresa a la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga con una de las obras maestras de Jules Massenet, 'Werther', que no ... se representaba en la ciudad desde hace más de 30 años. El tenor jerezano Ismael Jordi, uno de los solistas más queridos por el público malagueño, es el encargado de dar vida al melancólico poeta que da nombre a la ópera, mientras que la mezzosoprano tunecina-canadiense Rihab Chaieb, cantante de brillante carrera internacional, encarna a su amada Charlotte y Alfonso Mujica y Aitana Sanz debutan en el escenario malagueño como Albert y Sophie.

La 37 edición del ciclo patrocinado por la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista aborda una producción musical del Cervantes, con Audrey Saint-Gil a la batuta y la habitual presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el foso, con montaje escénico de la Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz (Francia) comandado por Paul-Émile Fourny, 'regista' que vuelve a la Temporada Lírica tras dirigir en años anteriores 'Fausto' y 'Andrea Chénier'.

'Werther' sube el telón del Cervantes el viernes 28 y domingo 30 de noviembre, dos funciones para las que aún hay entradas disponibles con precios desde 28 a 120 euros según zona.

Paul-Émile Fourny narra esta historia de amor imposible centrándose en la evolución de la locura, la neurosis y la fijación por Charlotte del personaje que da nombre a la expresiva e intensa partitura con la que el compositor francés adaptó la obra maestra de Goethe Las penas del joven Werther, una pieza fundacional del Romanticismo literario.

El director de escena belga plasma esa forma de demencia progresiva «a través de un inmenso cuadro que evoluciona a la par que sus obsesiones, desde una escena de 1893 hasta una evocación de Magritte».

Ismael Jordi, cantante del que aún se recuerdan en Málaga sus interpretaciones de Nemorino en 'El elixir de amor' y, más recientemente, de Fernando en 'Doña Francisquita', se mete ahora en la piel de ese atribulado Werther, mientras que Chaieb le da la réplica como Charlotte en un rol con el que ya destacó en la prestigiosa Ópera de Zurich.

Les acompañan en los siguientes papeles vertebrales de 'Werther' el barítono uruguayo Alfonso Mujica, que vuelve a ser Albert tras su éxito este verano en el Teatro Colón de Buenos Aires en el mismo papel, y la joven soprano española Aitana Sanz, intérprete de ascendente carrera con la que el teatro renueva su compromiso de dar oportunidades a las voces nacionales emergentes, y que aquí dará vida a Sophie.

Junto a ellos participarán en las funciones del 28 y 30 de noviembre Fernando Latorre en el papel del magistrado, José Antonio Ariza como Johann, Luis Pacetti en el rol de Schmidt, Clara Fernández Lozano haciendo de Kätchen y Manuel Sánchez Bello de Brühlmann.

Además de la Orquesta Filarmónica de Málaga participa en esta producción la escolanía Pueri Cantores Málaga, dirigida por Antonio del Pino, en una muestra de la apuesta de la Temporada Lírica por la conjunción entre el talento local y lo mejor de la escena internacional.

Durante la presentación, el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha recordado en este sentido el éxito de la puesta en escena de 'Tristan und Isolde', la colosal ópera de Richard Wagner que abrió el pasado mes de septiembre la 37 Temporada Lírica con un reparto estelar.

Vigar y la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez, han acompañado a los dos maestros, Paul-Émile Fourny y Audrey Saint-Gil, y los dos solistas principales, Ismael Jordi y Rihab Chaieb, en la rueda de prensa de presentación de este Werther que representa un nuevo peldaño en la búsqueda de la excelencia del ciclo lírico malagueño.

Una escenografía de Benoît Dugardyn, los figurines de Stella Maris Müller y la iluminación de Patrick Méeüs enmarcan el trabajo teatral de Fourny, que hace que el desventurado Werther vuelva una y otra vez a la galería donde está colgado el cuadro que representa a la familia de su amada, un lienzo que comienza poco a poco a cobrar vida.