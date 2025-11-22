Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia de la presentación del montaje de 'Werther' en el Teatro Cervantes de Málaga. SUR

La ópera 'Werther' alza el telón en el Teatro Cervantes con Ismael Jordi y Rihab Chaieb

La obra maestra del francés Jules Massenet no se representaba en la ciudad desde hace más de 30 años

SUR

málaga.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La ópera francesa regresa a la Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga con una de las obras maestras de Jules Massenet, 'Werther', que no ... se representaba en la ciudad desde hace más de 30 años. El tenor jerezano Ismael Jordi, uno de los solistas más queridos por el público malagueño, es el encargado de dar vida al melancólico poeta que da nombre a la ópera, mientras que la mezzosoprano tunecina-canadiense Rihab Chaieb, cantante de brillante carrera internacional, encarna a su amada Charlotte y Alfonso Mujica y Aitana Sanz debutan en el escenario malagueño como Albert y Sophie.

