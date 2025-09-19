Juana Valencia 'La sordita'

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Vamos a recordar hoy a una flamenca jerezana que acaparó la atención del público durante toda su vida artística. Se trata de Juana Valencia, conocida ... como La Sordita, bailaora de gran talla, muy popular entre los aficionados de su tiempo y figura indiscutible de los establecimientos flamencos de la época. Fue hermana de María Valencia 'La Serrana', excelente cantaora de siguiriyas, soleares y saetas. Nacida en Jerez de la Frontera en 1866, fue hija del cantaor Paco La Luz y hermana como queda dicho de la cantaora María Valencia 'La Serrana'. Juana tenía el defecto de ser un poquito sorda, de ahí su apodo artístico, cosa que en nada mermó sus extraordinarias facultades para sentar sus reales en el tablao y formar una auténtica revolución allá donde fuere.

