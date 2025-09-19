Vamos a recordar hoy a una flamenca jerezana que acaparó la atención del público durante toda su vida artística. Se trata de Juana Valencia, conocida ... como La Sordita, bailaora de gran talla, muy popular entre los aficionados de su tiempo y figura indiscutible de los establecimientos flamencos de la época. Fue hermana de María Valencia 'La Serrana', excelente cantaora de siguiriyas, soleares y saetas. Nacida en Jerez de la Frontera en 1866, fue hija del cantaor Paco La Luz y hermana como queda dicho de la cantaora María Valencia 'La Serrana'. Juana tenía el defecto de ser un poquito sorda, de ahí su apodo artístico, cosa que en nada mermó sus extraordinarias facultades para sentar sus reales en el tablao y formar una auténtica revolución allá donde fuere.

Según comentaba José Blas Vega, La Sordita trabajaba en 1900 en el Café Novedades de Sevilla, pasando después al denominado Filarmónico, donde permaneció los años 1902 y 1903. Volvió al Novedades en 1904, continuando algunas temporadas más en él, pasando de allí a otros establecimientos flamencos andaluces. Pablito de Valladolid hizo de ella una exaltada semblanza al verla bailar en el citado Café Novedades, creyéndola sorda total y extrañándose de que con tal defecto pudiera bailar.

No podemos olvidar que en los tiempos en que La Sordita actuaba como profesional del baile existían otras figuras de la talla de Pepa Ruiz, Concha la Carbonera, Mariquita Malvido, Carmelita Borbolla, La Malena, La Macarrona, La Cuenca, Salud Rodríguez, Antonia la Gamba, Fernanda Antúnez y muchas más que lucían en los establecimientos flamencos su depurado y exquisito arte, mas La Sordita, seguía triunfando de manera constante por todos los escenarios de España.

Como decimos, la jerezana Juana Valencia 'La Sordita' brilló con luz propia junto a todas ellas, siendo una de las más destacadas y admiradas por cuantos aficionados acudían a presenciar el baile de estas afamadas artistas. La Sordita, a su buen bailar y sobre todo a la magnífica colocación de sus brazos en la danza flamenca unía una gran belleza gitana. Fernando el de Trina decía de ella: «En nada tiene que envidiar su depurado arte a la mejor bailaora, y cuenta a su favor con una cara y una hechura de mujer capaz de hacerle perder el equilibrio «al más pintao». A pesar de estar metidita en años (escribía el de Triana en 1935), conserva una belleza y una simpatía que encantan. ¡Qué envidia le tendrán las feas». La Sordita falleció en su Jerez de la Frontera natal en la segunda mitad del siglo XX.