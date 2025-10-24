Las obras de Picasso siguen de gira con paradas en Almería y Cádiz

«Deberías hacer cerámica, es magnífica». Esas eran las palabras de Pablo Picasso que ahora resonarán con más fuerza aún en Almería y Cádiz, las ... dos nuevas paradas de su gira andaluza 'Reflejos'. En el 'setlist' de esta gira picassiana la cerámica toma el protagonismo y mantiene un diálogo con piezas de Miquel Barceló: se reunirán más de un centenar de obras de ambos artistas en la muestra 'Reflejos. Picasso x Barceló'. Las fechas señaladas son del 16 de diciembre de 2025 hasta el 15 de marzo en 2026 en el Museo de Almería y, posteriormente, este proyecto se exhibirá en el Museo de Cádiz del 25 de marzo al 28 de junio de 2026.

El diálogo entre el artista malagueño y el mallorquín se adentra en una conversación arqueológica dentro de las colecciones patrimoniales de los museos de Almería y Cádiz. Las piezas cerámicas que se mostrarán de Picasso datan del año 1946 a 1964 y las de Barceló del 2009 a 2021, una fusión contemporánea que se expondrá junto a lo neolítico e incluso fenicio de las tierras almerienses y gaditanas. Estas dos paradas llegan tras su paso por la Alhambra y el Museo de Bellas artes con 'Reflejos. Picasso x Koons', una propuesta expositiva que finalizó el pasado mes de marzo.

La cerámica de Picasso y Barceló se fusiona con el patrimonio histórico en los museos de Cádiz y Almería

Este proyecto pretende seguir de gira por toda Andalucía para que «Picasso se encuentre con etapas históricas que le inspiraron y para que los andaluces tengan la posibilidad de conocer más de cerca a uno de los grandes maestros de la tierra». Así lo defendió la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que trabaja de la mano en este proyecto con el Museo Picasso Málaga y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA) con el respaldo de Fundación Unicaja.

El legado de Picasso, por Andalucía

“Gracias a este proyecto vamos a expandir el poder transformador de Picasso en Andalucía . La cerámica constituye no sólo una forma de multiplicar su mensaje, sino también una vía privilegiada de articular tradición e innovación, memoria y modernidad”, destacó el director artístico del Museo Picasso Málaga, Miguel López-Remiro, comisario de este proyecto junto con la directora del Museo de Almería, Tania Fábrega, y la directora del Museo de Cádiz, Laura Esparragosa.

Esta muestra unirá Mediterráneo y Atlántico con dos ciudades de mar y tradiciones que pueden percibirse en ambos museos. “Las funciones atribuidas a los museos es la de transformar los bienes individuales a colectivos y justo este proyecto demuestra y refleja ese diálogo entre Picasso y distintos artistas para extender su presencia a lugares emblemáticos de Andalucía”, defendió el presidente de Fundación Unicaja, José M. Domínguez, en la presentación de esta gira de ‘Reflejos’.

El legado de Picasso perdura y se expande por Andalucía en un proyecto artístico con Miquel Barceló

“Tenemos a dos artistas, uno que está vivo (Barceló) y el otro menos vivo (Picasso)”, introdujo Bernard Ruiz-Picasso con humor para continuar: “Pero mi abuelo sigue vivo en la memoria y tradición y me alegra que se pueda hacer esta experiencia junto a un artista como Miquel Barceló. Es muy importante poder realizar este proyecto y saber que vamos a seguir por toda Andalucía enseñando el patrimonio artístico de Picasso”, agradeció el co-presidente de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso.

Durante la presentación todos coincidieron en la relevancia de conocer la modalidad de la cerámica de Pablo Picasso, “muy importante en su producción artística”. Con la vuelta de esta gira picassiana por Andalucía, se renueva el compromiso y apuesta por difundir el arte y facilitar acceso cultural a todo el territorio. “Nos quedan Huelva, Córdoba y Jaén, que llegarán en las próximas citas”, concluyó Patricia del Pozo.