Miguel López-Remiro, Bernard Ruiz-Picasso, Patricia del Pozo y José M. Domínguez, en la presentación este viernes en el auditorio del MPM. Salvador Salas

Las obras de Picasso siguen de gira con paradas en Almería y Cádiz

La cerámica del artista malagueño se expondrá junto con la de Miquel Barceló entre las colecciones arqueológicas de los dos museos andaluces a partir de diciembre

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:58

Comenta

«Deberías hacer cerámica, es magnífica». Esas eran las palabras de Pablo Picasso que ahora resonarán con más fuerza aún en Almería y Cádiz, las ... dos nuevas paradas de su gira andaluza 'Reflejos'. En el 'setlist' de esta gira picassiana la cerámica toma el protagonismo y mantiene un diálogo con piezas de Miquel Barceló: se reunirán más de un centenar de obras de ambos artistas en la muestra 'Reflejos. Picasso x Barceló'. Las fechas señaladas son del 16 de diciembre de 2025 hasta el 15 de marzo en 2026 en el Museo de Almería y, posteriormente, este proyecto se exhibirá en el Museo de Cádiz del 25 de marzo al 28 de junio de 2026.

