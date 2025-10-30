Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El obispo, José Antonio Satué (en el centro), junto a Pérez y Catalá.

El obispo, José Antonio Satué (en el centro), junto a Pérez y Catalá. Ñito Salas

El obispo 'bendice' el musical 'Godspell' de Antonio Banderas

La alfombra roja se desplegó para el estreno de este musical, al que asistieron invitados del universo artístico y personalidades reconocidas de la ciudad

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:46

La tradición de la puesta de largo en cada nueva producción de Antonio Banderas en el Teatro del Soho CaixaBank es indiscutible. La de este ... jueves se celebró con motivo del estreno de 'Godspell' a las tablas del teatro malagueño. Regresa así el musical que hace tres años dirigió Emilio Aragón y que ahora el actor y director malagueño ha tomado para darle una nueva mirada con el formato 'Broadway' que tanto defiende en las producciones que presenta en Málaga.

