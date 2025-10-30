El obispo 'bendice' el musical 'Godspell' de Antonio Banderas

La tradición de la puesta de largo en cada nueva producción de Antonio Banderas en el Teatro del Soho CaixaBank es indiscutible. La de este ... jueves se celebró con motivo del estreno de 'Godspell' a las tablas del teatro malagueño. Regresa así el musical que hace tres años dirigió Emilio Aragón y que ahora el actor y director malagueño ha tomado para darle una nueva mirada con el formato 'Broadway' que tanto defiende en las producciones que presenta en Málaga.

La alfombra roja se apoderó de calle Córdoba con una lista de invitados que no quisieron perderse el estreno: hasta el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, asistió para 'bendecir' esta nueva producción del Soho, que dejó una de las estampas más curiosas con su posado en el photocall junto al anterior obispo, Jesús Catalá, y el delegado diocesano Rafael Pérez Pallares.

El elenco y los invitados

Todo el elenco del musical posó al inicio de la alfombra roja para luego poder tener tiempo suficiente para ponerse a punto sobre las tablas. Hasta la actriz Angy Fernández, que sufre una lesión y no ha podido estrenarse en esta obra, acudió a la presentación acompañada de las muletas y el deseo de recuperarse pronto. Por su parte, el malagueño Antonio Banderas se mostró orgulloso de volver a poder presentar una nueva producción en un teatro en el que, resaltó, «es totalmente privado y no recibe ni un euro de financiación pública». Es por eso que invitó a los malagueños a que participen y acudan al espacio que ahora tiene sobre las tablas a 'Godspell', con programación hasta el 11 de enero del próximo 2026.

Banderas pide que el público malagueño sienta el Teatro del Soho como propio y asista a la programación

«Lo importante en este momento es hacer que la gente de Málaga y el público malagueño sientan que este proyecto es suyo. Y que cuando lleguen y se abran las temporadas quieran venir al teatro y ver la oferta que tenemos», defendió el actor y director Antonio Banderas, que confesó que «desde que el Soho programa, los malagueños se involucran más para ir al teatro». Aunque apuntó que existe un público al que todavía hay que seducir: los jóvenes. «Hay déficit de atención en la gente joven porque le hemos puesto en las manos pequeños orgasmos que son muy rápidos, como los móviles. Tenemos que decirles que tiene que emplear tiempo en leer un libro, ver una película de tres horas o una obra de teatro, porque ese sacrificio siempre tiene premio», apostilló Banderas.

Tras sus palabras, los invitados siguieron llegando y se pudo ver pasando por la alfombra roja a artistas como Javi Calleja, Alicia Gutiérrez, Antonio Montiel; representantes de instituciones y empresas malagueñas como Elena Cobos, Juan Ignacio Zafra; además del alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado; se sumaron también influencers locales y regionales.