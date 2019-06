Los nuevos creadores destripan el presente

Observan lo que les rodea con una mirada fresca y gamberra, pero también reflexiva y crítica. Lo mismo denuncian las luchas absurdas del hombre que se ríen de sí mismos. Sin autocensuras ni cortapisas externas. Antonio Navarro, Dela Dalos, Julio Anaya, Miguel Scheroff, Paloma de la Cruz y Valle Galera concentran los desafíos del presente en la exposición colectiva que pone fin a su residencia en la Térmica, dentro del programa 'Creadores'. Cuatro meses de trabajo y convivencia resumidos en una sala a modo de «travesía coral por las tripas del monstruo» de la actualidad, como se lee en la presentación de la muestra comisariada por el artista Carlos Miranda. Un viaje oscuro, como el espacio en negro que les acoge, al que ellos aportan luz y color hasta el 7 de julio. Propuesta como esta, dijo el director Salomón Castiel, son las que «justifican la existencia de este centro». El 15 de julio se abre la nueva convocatoria para 'Creadores 2020'.

«Cuando maduremos todo lo que hemos vivido aquí vamos a explotar», reconoce el jiennense Miguel Scheroff. El paso por la Térmica ha marcado una evolución en su trabajo: su pintura se acompaña por primera vez de esculturas que parecen salir del cuadro para custodiarlo. En 'Salvajes escenarios latentes', reinterpreta con una estética contemporánea obras de artistas holandeses del XVI. En su 'Hércules' de Rubens, el protagonista lleva tatuajes, a un lado se cuela un personaje de un videojuego y en el suelo yace muerto el Pokemon Mew. Este ser solo se aparece a las personas puras, «y aquí no las hay». Porque los cuadros clásicos no están escogidos al azar: tienen un tinte animal y retratan una lucha absurda, «como en el mundo actual, en el que el ser humano no supera sus complejos».

Muy cerca de allí, el espectador se sorprende al descubrir un Goya, un Manet, un Vermeer y un Delacroix sobre el lienzo menos noble posible: cartones desechados de la calle. Conocido por sus intervenciones con trampantojos en lugares abandonados y periféricos, Julio Anaya Cabanding toma ahora prestado los despojos de esos entornos para llevarlos a su estudio e intervenirlos allí con sus réplicas de la historia del arte. Las marcas de los productos que guardaban esas cajas ya manchadas y deterioradas enmarcan aquí obras de museo con un cierto halo de elitismo, un contraste desconcertante. «Me regocijo en esa inquietud que genera encontrarte una pintura donde menos te lo esperas», admite el malagueño.

Como tampoco espera nadie toparse con heces gigantes esparcidas por el suelo. La asturiana Dela Dalos impacta con su 'Puppy purée', una parodia de la generación 'millenial' –a la que pertenece–, a «ese 'statement' permanente de bajona», a un mundo en el que nada permanece, donde todo es precario y las expectativas son escasas. En un columpio que cuelga a la entrada, «envasa la estética actual popularizada por la cultura trap», desde las cadenas –que han perdido su sentido político– hasta las telas holográficas con brillos que han saltado del extrarradio a las estrellas. En otra pieza, 'trollea' al filósofo Zygmunt Bauman que definió como nadie la realidad de este momento. Y con dos grandes heces cubiertas de una masa de color, plasma los impulsos contemporáneos a través del fenómeno del 'Slime', el juguete de moda entre niños y adultos que bajo su apariencia dulcificada simula el tacto de unas vísceras o de la mucosidad.

Valle Galera se va unas generaciones más atrás para investigar la identidad de los pre-adolescentes, de entre 12 y 15 años, una fase «fugaz y clave» del desarrollo humano que, sin embargo, está poco representada por una especie de censura social. Tres meses le ha costado acceder a las habitaciones de esos incipientes adolescentes para retratarles en su hábitat. Las decenas de no que le han dado por el camino se leen en un luminoso que acompaña a la instalación. Y junto a una pantalla donde se suceden las fotos que finalmente pudo tomar de ellos, están también las pocas imágenes en papel que decoraban los cuartos de unos ya nativos digitales.

Antonio Navarro y Paloma de la Cruz no enfocan su mirada hacia alguien sino hacia algo. Navarro se centra en un territorio muy concreto, la zona de Arraijanal, un punto de la ciudad en el que confluyen los intereses urbanísticos, la ecología y el deseo a través del 'cruising' (sexo en lugares públicos). El malagueño envuelve todo eso de poesía en fotografías que muestran la lucha de los ecologistas (con los restos de una hoguera o las piedras que colocan para defender el entorno), en un vídeo nocturno donde solo se ven los focos de los coches de quienes buscan placer y en una imagen de ese mismo lugar por la mañana, donde lo que ahora brillan son los cristales de algo que se ha roto.

Pero por más que pase el tiempo sobre un lugar, hay cosas que no cambian. Como la forma que crea la luz que se cuela por los arcos del patio de la Térmica: es la misma hoy que en 1909, cuando el edificio fue hospital de sangre para los heridos en la guerra de Melilla. 'En 'Carne de cañón', la malagueña Paloma de la Cruz reflexiona sobre el suelo que pisamos, «impregnado» de la sangre, el dolor y las heridas de aquel suceso. En dos piezas de cerámica esmaltada que se ajustan a las siluetas de la luz, se reconocen el suelo hidráulico y los azulejos de la pared pero están abultados, distorsionados, expandidos... como si fueran llagas, pompas y heridas.