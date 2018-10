Lo que las noticias sobre inmigración no cuentan Howden con Pablo Aranda y el presidente de la Fundación Alcántara, Antonio Pedraza. :: ñito salas Ponen sobre la mesa la «obsesión» europea por frenar el flujo de personas, el nuevo punto caliente de Níger y el olvido de los cadáveres del desiertoEl periodista Daniel Howden y el inmigrante Mahmud Traoré abren un congreso de la Fundación Alcántara sobre este fenómeno REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:01

Es una constante en los discursos políticos y en las portadas de los periódicos. Nunca antes se había prestado tal atención mundial al asunto. Y, sin embargo, en el ruido diario de mensajes alarmistas, llegadas de pateras, conflictos entre países y saltos a la valla se pierde buena parte de la información. O no interesa contarla. El VI Congreso Internacional de Periodismo organizado por la Fundación Manuel Alcántara en el AC Málaga Palacio -en colaboración con la Diputación y coordinado por Pablo Aranda- pone el foco en el fenómeno migratorio con una jornada inaugural que hace hincapié en aquello que se queda fuera de los titulares. Desde la perspectiva de quien lo cuenta, como el periodista británico Daniel Howden, y de quien lo ha vivido en su piel, como el inmigrante senegalés Mahmud Traoré.

Daniel Howden ha sido corresponsal en puntos calientes de África y editor de internacional para 'The Independent', trabaja como 'freelance' para medios como 'The Guardian' y es redactor jefe de 'Refugees Deeply'. Usando como metáfora el Atlas catalán que cartografió el mundo conocido en el siglo XIV, Howden ilustró el cambio en las relaciones a ambos lados del mediterráneo. Entonces, «África no era solo un espacio vacío donde proyectar las fantasías y los sueños europeos». El sur tenía tanto valor como el norte. Ahora, en cambio, se ve ese mismo mar «como un foso, una barrera que ha separado la fortaleza europea de la abandonada África». Lo que «atormenta» a los líderes occidentales es cómo «frenar por todos los medios» la llegada de africanos que «atacan» el modo de vida europeo. «Y esa obsesión está desbancando a otros asuntos de primera necesidad, como la pobreza y lucha contra el yihadismo», lamentó.

AGENDA PARA HOY uLa mirada local 10.30 h. Con Ana Pérez Bryan, Leonor García y José Antonio Sau. Modera Carmen Escalante. uCruzando las fronteras La ayuda humanitaria. 12.00 h. Con Ignacio López, José Chamizo, Arantxa Triguero. Modera Eugenia González Cortés. uHistoria de una fotografía 18.00 h. Con Javier Bauluz. uEl punto de partida 18.30 h. Con Lola Hierro, Lucía Benítez y Javier Bauluz. Modera Ahmed Khalifa. uDiferentes formas de acercarse a las migraciones 20.00 h. Con Francisco Cansino, Alfonso Armada y Najat El Hachmi. Modera María de las Olas Palma.

No habló de Libia, ni de Siria, ni de Marruecos. Howden centró su discurso en una historia poco conocida, en la de Níger, el segundo país más pobre del mundo y donde se concentran las ayudas de la Unión Europea. Pero no para su desarrollo, ni para alimentar a una población desnutrida. El bulevar de su capital está lleno de soldados con armas por una razón: «Tres cuartos de los inmigrantes que llegan a Italia pasan por Níger. Es la frontera sur de Europa».

Se han invertido ingentes cantidades de dinero en ese país para cerrar lo que era una ruta natural de paso. «¿Cómo se gastó? En la Organización Internacional para la Inmigración el personal pasó de 22 a más de 300 empleados». Se financian «experimentos» como conectar puestos fronterizos a Internet donde no hay electricidad, se incrementa la nómina de jueces expertos en contrabando, se dan 'smartphones' a las fuerzas de seguridad... «No hay para alimentos, pero sí para bases militares y de drones», como la que ha costado más de cien millones de dólares a EE UU. El 75% de los fondos van directamente a las arcas de un Estado donde la transparencia brilla por su ausencia. Y, aún así, como criticó el periodista, es «el socio número uno» de la Unión Europea en materia de migración.

La población tiene otra visión: «Para ellos la UE es una fuerza destructiva que ha usado su fuerza para romper las rutas tradicionales y la economía en la frontera sur del Sahara». Se prometieron recompensas para quienes dejaran el tráfico de personas, pero ninguna ha llegado. La única alternativa para muchos es la cárcel.

El flujo migratorio por razones económicas siempre ha existido y existirá, incluso en la misma Europa donde muchos «emigran para tener un empleo más cualificado». «Y venimos para aportar, eso es lo que tampoco se dice», apostilló Mahmud Traoré, quien luego ofrecería la charla 'Mi viaje'. Tres años y medio tardó en cruzar África desde Senegal para acabar saltando la valla. Hoy trabaja en los decorados de la serie de televisión 'La peste' como carpintero, la profesión que le enseñó su padre.

En el libro 'Vivir para contar. Un clandestino africano rumbo a Europa' relata la odisea de un camino que los suyos llaman 'Si lo hubiera sabido'. Su intención no es convencer a sus «hermanos» de que no emigren, «sino que lo hagan con conciencia, porque los sueños no son como se pintan». Duda de la veracidad de las desorbitadas cifras de inmigrantes en Marruecos -«Son falsas, pero los periódicos no llegan a donde estamos, solo llega la policía marroquí»-, asegura que el «95% de la inmigración negra pasa por Barajas» y que lo peor no está en el mar: «Hay muchos más cadáveres en el desierto de los que se dicen en el mar, pero pilla muy lejos y no se habla». Por eso, Mahmud -que se sumó a una mesa redonda con Mikel Ayestarán, Olga R. Sanmartín y Nicolás Castellano- pidió a los medios no generalizar. «Miremos en el fondo de esa inmigración. Aunque creo que algunos quieren que siga como noticia del miedo», concluyó.