Noah Torrón, un aprendiz malagueño de ballet en la Ópera de París

Noah repite la postura una y otra vez, las veces que haga falta, hasta que la cámara de este periódico capta la toma correcta. Está ... cansado, pero él sigue poniéndose de media punta, dando saltos, girando… y sonriendo. Es perfeccionista y quiere hacerlo bien, aunque sus padres le recuerden que este vídeo no es para ninguna competición ni para la Ópera de París. Ese ya lo mandó hace meses y pasó el filtro. Un examen presencial en la capital francesa hizo el resto. El malagueño Noah Torrón, de 13 años, ha sido admitido como alumno oficial de la escuela de danza de la Ópera Nacional de París, la élite del ballet mundial. Junto a él solo han entrado otras doce promesas de todo el globo, desde Finlandia a Tokio. «Es bastante impresionante», reconoce el adolescente.

El salto a la cuna europea del ballet le llega tras su primer año en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, donde ha compaginado la formación artística con Primero de la ESO. Y con buenas notas, puntualiza. También en Madrid ha recibido clases particulares de Gwenevere Pennegues, en L'Ecole Francaise de Danse, para prepararse para su objetivo. Porque aprender en el Mariemma era su gran ilusión, pero París siempre fue su «sueño». Parecía inalcanzable, pero ahora se materializa gracias a su destreza, al esfuerzo de sus padres y también a la ayuda que ha recibido de la Fundación Málaga, que le ha concedido una de sus Becas Talento para el nuevo curso.

La aventura paralela que viven sus padres da para otro reportaje. Él, Jorge Torrón, es profesor de piano en el Conservatorio Martín Tenllado. Ella, Soledad Fernández, da clases de Lenguaje Musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD). Para este curso que acaba de terminar se mudaron a Madrid para acompañar a Noah durante su primer año en el Mariemma y llevarle por las tardes al instituto Cervantes. En sus trabajos les permitieron concentrar las horas de clase en jornadas intensivas, de manera que uno de ellos pasaba la primera parte de la semana en Málaga y el otro, la segunda. Cada mes se han subido a 16 trenes entre los dos. En todo el año académico, han sacado unos 160 billetes desde la estación de Atocha a María Zambrano, y viceversa. «Madrid nos ha salido como si fuera Nueva York», admite Jorge Torrón. Todo a pulmón, de su bolsillo. Pero ni se lo pensaron: Noah y su baile es para ellos la prioridad. Y son muchas las señales de que van por el buen camino: en abril, sin ir más lejos, Noah compitió en el Global Dance Open, que se celebró en Mérida, y se llevó el primer premio en danza clásica.

En París no lo tendrán tampoco fácil. Allí Noah tiene residencia dentro de la escuela y puede vivir solo durante los días lectivos, pero cierra los viernes por la tarde. Todas las semanas uno de los dos padres volará hasta la capital gala para recogerle y pasar con él el fin de semana en una buhardilla que han alquilado en los alrededores. Y, al mismo tiempo, Noah seguirá matriculado en el Real Conservatorio Mariemma de Madrid, para presentarse a los exámenes en junio de 2026. Pese a su juventud, es totalmente consciente del sacrificio que hacen sus padres, y lo agradece. «Yo no lo hubiese podido hacer solo, sin su apoyo económico, mental y toda la paciencia que han tenido conmigo, porque han estado muy estresados con todos los viajes. Pero ha valido la pena», asegura el joven, mientras su padre asiente a su lado.

Noah tiene los ojos rasgados, y sus padres no. Y eso siempre genera preguntas que Noah responde con absoluta naturalidad. «Soy vietnamita, nací en Hanói. Es bonito hablar de mis orígenes, a mí no me importa. Desde que tenía ocho años he querido ir a descubrir mis ancestros, la cultura y el idioma, me parecen muy interesantes», dice el pequeño bailarín, que llegó a Málaga con tan solo 17 meses del brazo de sus padres adoptivos. Pero ese viaje a Hanói tendrá que esperar...

Ahora le toca estudiar francés de forma intensiva y para eso pasará una parte del verano en Francia. Antes de ingresar en septiembre en la escuela de la Ópera de París como alumno, volverá a sus cursos de verano, donde ya estuvo el año pasado. Y después continuará su formación con clases en la Academia Princesa Grace de Mónaco.

Este verano hay poco tiempo para 'la play' (station), pero no le importa. «La tengo ahí para cuando viene un amigo y la sacamos, pero el 99 por ciento de mi tiempo no está en eso». Todo su mundo en estos momentos es el baile. «Y el trabajo tiene sus frutos, lo he vivido este año», añade con una sorprendente madurez.

Por delante tiene todavía un largo camino para su formación. Hasta seis años están los alumnos en la escuela de la Ópera de París para entrar directamente en el Joven Ballet. En un futuro se ve bailando 'El Corsario', 'Don Quijote', 'La bella durmiente' o 'El Cascanueces' en un gran teatro. Y puede que lo consiga antes de lo que cree. En Navidad, los alumnos de la escuela de danza parisina bailan en la majestuosa Ópera Garnier para exponer al público lo aprendido. Cuando lo cuenta, se le iluminan los ojos.