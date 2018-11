La Nave despega en la cultura de Málaga Sala principal y multifuncional en la que se organizan conferencias, conciertos y exposiciones. / FÉLIX PALACIOS Un nuevo centro promueve actividades culturales y sociales en el entorno delCamino de San Rafael REGINA SOTORRÍO Viernes, 2 noviembre 2018, 00:05

Se llama La Nave, simple, descriptivo y muy oportuno: se trata de un espacio industrial de unos 500 metros cuadrados en dos alturas. Un nombre genérico que indica que dentro de La Nave cabe (casi) todo: desde una asamblea de Yayoflautas, hasta un concierto de música clásica, una jam session o talleres para hacer cajones flamencos. La asociación social y cultural La Morá gestiona un nuevo centro para la cultura, el entretenimiento y el movimiento social en una de las zonas más pobladas de Málaga, junto al Camino de San Rafael, a un paso de Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz y San Andrés. En calle Cerrajeros 9, cuando se acaba la jornada laboral y se marchan los camiones de los negocios colindantes, La Nave abre sus puertas a todo tipo de propuestas.

«Y nos llegan más de las que tenemos capacidad de acoger», aseguran Emilio Moreno y Carmen Ruiz Nieto, dos de los 200 socios que impulsan este espacio. «Queremos apoyar la cultura, trabajar con el barrio y que sirva para su gente», explican. Este mes de noviembre hará un año que empezaron a desarrollar el proyecto y, en este tiempo, han llenado muchas veces La Nave solo con el boca a boca, sin ninguna promoción ni publicidad. «Nos ha desbordado la reacción de la gente, pensábamos que iríamos más lento en la construcción de esto», reconoce Moreno.

Actividades

De jueves a sábado están prácticamente completos y tampoco les faltan eventos para el resto de los días. Las asambleas de asociaciones y colectivos (Marea Blanca, No + Precariedad, Yayoflautas...) en una sala contigua han compartido cartel con conciertos en su escenario principal del saxofonista Enrique Oliver y el guitarrista Jaume Llombart –el jazz ha adquirido mucho peso en La Nave–, con la presentación del nuevo disco de Sonido Internacional o con batallas de gallos del colectivo rap Insurgencia. Además, hay recitales poéticos, como el que reunió al director del CALJuan José Téllez con la cantautora Lucía Sócam; debates en torno a los derechos sociales;proyecciones de documentales y exposiciones. En la agenda más próxima hay una obra de teatro, la inauguración de una muestra, clases de salsa y un taller fusión de yoga y flamenco. Y esto no ha hecho más que empezar. Tienen muchos proyectos en cartera para llenar de contenidos la segunda planta diáfana de La Nave: en un futuro cercano, planean abrir una radio para emitir programas on line e incluso una editorial. Paso a paso.

La Nave, insisten, es un espacio para que «la ciudadanía lo utilice, no solo sus socios». Cualquiera puede solicitar el uso del recinto a la gestión de La Nave, que valora la propuesta y la encaja en el calendario. Y de forma gratuita. Son los propios socios quienes, de manera voluntaria, ponen en marcha el engranaje de La Nave, colaboran en la organización de los eventos y se colocan detrás de la barra, la única fuente de ingresos (junto con la cuota de los asociados). «Esto no es un negocio, solo queremos recaudar dinero para seguir impulsando el proyecto», aseguran.Por eso, el escenario se presta sin coste alguno para los artistas que, en contrapartida, pondrán un precio 'social' a las entradas, con un máximo de 8 euros. El saxofonista Ernesto Aurignac o el cantautor Luis Pastor han pasado por allí.

Luis Pastor, en un reciente concierto en La Nave.

¿Por qué lo hacen entonces? «Nos mueve el que casi todo el mundo aquí ha participado antes en movimientos culturales y sociales», explica Carmen Ruiz Nieto. Algunos ya están jubilados y entregan sus horas a un proyecto social que busca «contribuir al cambio de la ciudad y a esa ola democrática que pretende instalarse en todos los niveles». Pero aclaran: «No somos de ningún partido político».

Iniciativas como 'Barrio y Cultura' les mantienen conectados con la juventud. Cuatro estudiantes de Historia delArte e Historia se han unido para «poner de relevancia el arte de los barrios» abriéndoles espacio en La Nave. «Queremos alejarnos de esa concepción del artista consolidado y que quienes no lo son tengan también la oportunidad de exponer sus manifestaciones artísticas», explican Alicia Narváez y Estefanía Cómitre. El 3 de noviembre inauguran una exposición de fotografía y pintura 'popular', y ya planean organizar eventos de poesía y jornadas de flamenco.

El reto es reunir a gentes de diferentes disciplinas, de distintas edades y de pensamientos encontrados para convivir y sumar entre todos. Como dice su lema: «Crear, cooperar, transformar».