Nace Costa del Soul, un festival internacional que recorrerá la Senda Litoral en junio

Nace Costa del Soul, un festival de música soul que dará la bienvenida al verano los días 21 al 23 de junio recorriendo los municipios de la Senda Litoral con artistas internacionales de primer nivel como Gibson Brother, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juan Martín y Wasabi Cru.

Tres días, tres escenarios simultáneos, una decena de bandas internacionales y 27 conciertos recibirán la nueva estación en la Plaza Ortiz y el Paseo Marítimo de Estepona, la Plaza de la Mezquita de Benalmádena y el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Todos los conciertos son de entrada libre, lo que, unido a las fechas en torno a la noche de San Juan, «prácticamente garantiza el éxito del evento y su continuidad en el tiempo», según afirmó el diputado de Cultura, Víctor González. El objetivo, explicó, es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas, sirviendo así para incrementar la oferta cultural de la provincia.

El proyecto está coordinado por Javier Ojeda, Jesús Sánchez y Sergio García, socios de Costa del Soul, y por la promotora Costa del Jazz, que cuenta con una extensa experiencia en este tipo de eventos ya que organiza desde hace años el Festival Abierto de Jazz de Málaga. El festival es posible por los esfuerzos coordinados de la Diputación de Málaga, Unicaja Banco, los ayuntamientos participantes y las asociaciones de Hoteleros (Aehcos), Hosteleros (Mahos) y Chiringuitos (Aeplayas).