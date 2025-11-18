Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ángela Muñoz

Zenet: «Estoy orgulloso de haber hecho algo creativo con mi dolor»

El malagueño regresa tras un año alejado de los escenarios y volcado en su labor como terapeuta. El 4 de diciembre hablará de su carrera y de su nuevo disco en el ciclo ‘Málaga, ida y vuelta’

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Ha estado un año retirado de los escenarios y varios meses ausente de las redes sociales. Necesitaba tiempo y calma para crear, por primera vez, ... sin el «puntal» que le ha sostenido y acompañado siempre, su guitarrista José Taboada, con quien moldeó su sonido desde 'Los mares de China'. Dos años después del fallecimiento de Taboada, Zenet vuelve este viernes con 'Las manos y la voz', un álbum a modo de homenaje con el que abre una nueva etapa en su carrera. Un disco elaborado sin prisas y a la luz del día, antes de irse cada tarde a ejercer como terapeuta auxiliar en la misma clínica de Madrid en la que trató sus propias adicciones. De todo esto y más charlará el 4 de diciembre en el ciclo 'Málaga, ida y vuelta', organizado por SUR en el Centro Cultural La Malagueta (19.00 horas, entrada libre).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  4. 4 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  5. 5

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños
  8. 8 Aemet mantiene el aviso por «chubascos fuertes» hoy en Andalucía: tres provincias afectadas
  9. 9 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  10. 10 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Zenet: «Estoy orgulloso de haber hecho algo creativo con mi dolor»

Zenet: «Estoy orgulloso de haber hecho algo creativo con mi dolor»