Weekend Beach se despide con más fuerza que nunca

Al público de la primera hora de la tarde del sábado, último día de Weekend, le importó bien poco el chispeo incesante que caía sobre el albero. El sevillano Muerdo dio la bienvenida al último día de este ecléctico festival ante un público entregado en el escenario Victoria. Le seguía el duo onubense Antílopez, que trajeron su lírica musical más sátira y bufona con chispa contemporánea. José Félix López, una de sus voces principales, afirmó que cuando se sube a un escenario, da igual cómo haya ido la semana, que siempre suele ser «el mejor momento del día, aunque ayer, probablemente, fue »el mejor del año«. López relata que se subieron a las tablas »algo temerosos« por la gran oferta y tan variada que había este año en el festival, además de por su forma de romper con la cuarta pared en el escenario que no siempre funciona: »Después de 20 años de carrera elegimos los temas que creemos que tienen más 'feeling' con el público«, dándole, además, una forma en el directo algo diferente a la del disco. López, junto a su compañero de escena, Miguel Ángel Marquez, forman un dúo que más que dinámico, es vibrante y un show a modo de reto para todo aquel que se acerque a verles: las risas, desde luego, estuvieron aseguradas.

Caminando entre bambalinas se encontraba Rozalén, que subió al escenario tras Antílopez y se metió en el bolsillo a un público encantado con un repertorio mágico y emocionante.

Carlos Sadness, comenzó poco después en el escenario Brugal, con su eventual puesta en escena trayendo a la Costa del Sol un ambiente tropical que sólo él sabe recrear. Los madrileños Vetusta Morla fueron uno de los platos fuertes del día, quienes realizaron un repaso por su temas con una puesta envuelta en misticismo y compenetración entre los integrantes de la banda. Una llovizna veraniega agradecida por el público cayó poco antes de un final apoteósico entre aplausos y sonrisas nostálgicas.

El grupo más esperado del día, e incluso de todo el festival, fue el cabeza de cartel Black Eyed Peas. Los americanos crearon una fiesta de la nada en cuanto se dispusieron en el escenario, cantando a coro con atuendos fluorecentes y como lema, haciendo referencia a su tema que lleva el mismo nombre, 'be nice' (sé amable, en su traducción). Más de una hora y media de concierto no agotó a un público inmeso, que coreó con esta mítica banda sus letras y ritmos más conocidos. La fiesta no finalizó hasta las ocho de mañana, cuando los más valientes abandonaron el recinto cerrando las puertas hasta el próximo año que, seguro, volverá a no defraudar.