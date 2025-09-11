Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vicente Coves, figura clave en la guitarra española y organizador del Pepe Romero Guitar Festival. Lucía Rivas/EGF
Extra IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga

Vicente Coves: «El éxito del festival viene del respeto hacia el público»

Figura clave tanto como concertista como director de festivales, charlamos sobre el complejo presente del instrumento y su valor único con motivo de la celebración del IV Pepe Romero Guitar Festival

SUR

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:35

Vicente Coves Merino (1982) es una figura clave para el devenir de la guitarra española. Discípulo del legendario Pepe Romero y hermano del director ... de orquesta Manuel Coves, en su faceta como exitoso concertista ha sido invitado por alguna de las mejores orquestas del mundo como la BBC Philharmonic, Nacional de España, Filarmónica de Buenos Aires o Qatar Philharmónic. Merecedor en 2008 de la Medalla «Rubinstein» otorgada por el Conservatorio-Universidad Tchaikovsky de Moscú, con tratamiento de 'Excelentísimo», una de las condecoraciones de mayor prestigio internacional en la música clásica, desde su retirada como concertista en 2018 ha fundado la European Guitar Foundation, y ha iniciado una nueva etapa como director de festivales como el Festival Internacional de la Guitarra de Granada Antonio Marí, el Pepe Romero Guitar Festival- Málaga, que estos días celebra su cuarta edición plenamente consolidado como evento de referencia dentro del circuito internacional de la guitarra española; o el Festival Joaquín Rodrigo, que la European Guitar Foundation comienza en Madrid en octubre de este año.

