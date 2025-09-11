Vicente Coves: «El éxito del festival viene del respeto hacia el público»

Vicente Coves Merino (1982) es una figura clave para el devenir de la guitarra española. Discípulo del legendario Pepe Romero y hermano del director ... de orquesta Manuel Coves, en su faceta como exitoso concertista ha sido invitado por alguna de las mejores orquestas del mundo como la BBC Philharmonic, Nacional de España, Filarmónica de Buenos Aires o Qatar Philharmónic. Merecedor en 2008 de la Medalla «Rubinstein» otorgada por el Conservatorio-Universidad Tchaikovsky de Moscú, con tratamiento de 'Excelentísimo», una de las condecoraciones de mayor prestigio internacional en la música clásica, desde su retirada como concertista en 2018 ha fundado la European Guitar Foundation, y ha iniciado una nueva etapa como director de festivales como el Festival Internacional de la Guitarra de Granada Antonio Marí, el Pepe Romero Guitar Festival- Málaga, que estos días celebra su cuarta edición plenamente consolidado como evento de referencia dentro del circuito internacional de la guitarra española; o el Festival Joaquín Rodrigo, que la European Guitar Foundation comienza en Madrid en octubre de este año.

Aprovechando la celebración este septiembre de la cuarta edición del Pepe Romero Guitar Festival, charlamos con Vicente Coves sobre el complicado presente de la guitarra española, su valor único como instrumento y las claves del éxito de público del festival.

En octubre comienza un nuevo festival en Madrid en homenaje a Joaquín Rodrigo, Granada hará la 10ª edición el año que viene y Málaga la 5ª del festival. ¿Cual es su límite para la difusión de la guitarra?

Este año 2025 producimos esos tres festivales, además del concurso Antonio Marín de guitarreros y un Memorial a Ángel Barrios que comenzamos con la Alhambra. Tengo la determinación de levantar la guitarra española del suelo en este país. La guitarra no tiene cabida prácticamente en la programación de las orquestas. Fuera de nuestras fronteras se quiere más a nuestro instrumento que aquí, que se ve como un estereotipo español más. Con fuerza, seriedad, determinación y el apoyo de las instituciones y patrocinadores lo estamos haciendo desde que empezamos en 2015.

¿A qué se refiere cuando dice que la guitarra está en el suelo?

Me atrevería a decir que estaba en el suelo. Lo estamos consiguiendo. Los festivales de guitarra, que hay muchísimos, están dirigidos normalmente por guitarristas que buscan hacer carrera, hacer conciertos, a través de intercambios. Incluso se programan ellos mismos en su propio festival. Esto, para mí, no es ético ni serio, además de que lo hacen con apoyo de dinero público normalmente. La bajada de popularidad de la guitarra respecto a tiempos analógicos de Andrés Segovia, Yepes o el propio Pepe Romero viene provocada por esto. Antes sólo los mejores tocaban. El público los buscaba, idolatraba y quería. Tenían pulsación, personalidad única, buscaban hacer música, tener sonido para llenar un teatro y llegarte con su sonido dentro de tí. Hoy cualquiera hace un vídeo, lo pone en las redes sociales o se hace una foto que parece Beethoven y ni siquiera es capaz de afinar. Se pone un micro y unos buenos altavoces y da un concierto de música clásica. ¿Cómo? La música clásica necesita de escuchar el sonido del músico, el que sale de dentro de su alma. Con el micro todos son iguales y cualquiera da un concierto. Se busca la velocidad para impresionar, no la música para emocionar. ¿Sabe porqué? Porque la música no se puede buscar ni se estudia. No es una capacidad adquirida y/o mejorable. La música se nace con ella y con la capacidad de transmitirla o emocionar y quien no nace con ella, no la tiene. El resto son meras demostraciones de cualidades técnicas que impresionan pero no emocionan, son un triple en el último segundo del partido. En la música, es circo. Cuando vas en el coche y te ponen en la radio esa canción que tanto te gusta del género que sea, y que te recuerda cosas y te emociona. Eso es la música. Es como pararte en la gasolinera a tomar un sándwich magnífico de pollo o comer el arroz de tu madre o tu abuela del que te acordarás siempre.

¿El éxito de ocupación aforo del festival viene de su conocimiento en la guitarra?

No, el éxito viene del respeto hacia el público. Cuando tú le das, año tras año, lo mejor al público y no fallas, al final confían en tí. Es como cuando funcionaba bien el AVE. Llegabas a Madrid a las 10:30 y tenías una reunión a las 11:10. Sabías que ibas a llegar de sobra. Al público no se le puede engañar y hoy día, menos. Si traes a un guitarrista de 1ª división, ellos se van a encargar de descubrirlo y comprar las entradas. Si traes un guitarrista que es un profesor que no da conciertos normalmente, ellos se van a encargar de descubrirlo y no van a comprar las entradas. Un amante de la música puede dirigir una programación hacia sus gustos y conocimientos pero, ¿cómo va a ser lo mismo si el que hace esa programación sabe lo que se siente al subirse a uno de esos grandes escenarios? Si sabe lo que es un día de gran éxito y uno con menos éxito, cómo se produce y tantísimas cosas. No es lo mismo que si lo llevas dentro, si lo has hecho tú. Un amante de la cocina puede muy acertadamente recomendarnos restaurantes, pero jamás va a tener la visión de un chef que sea una eminencia. Luego, saber programar y combinar el artista que traes con el espacio donde se va a dar el concierto, el público que vas a tener, la gestión económica…es otra profesión. Llevo varios cientos de conciertos producidos. Quien determina si sabes hacer todas estas cosas es la respuesta del público. Acabamos de terminar Granada con 30 conciertos en 25 días, 94 % de aforo. 30 conciertos de guitarra a 40º en julio y agosto. Estas primeras dos semanas en Málaga 7 conciertos con las entradas agotadas. Y esto lleva pasando en Granada y Málaga desde que empezamos, desde aquel primer concierto en la Plaza de Toros de La Malagueta que llenamos con más de 2000 personas. No programo nada que no soy capaz de escuchar yo porque, ¿como voy a pedirle a usted que compre entradas de algo que ni yo mismo soporto?

¿Qué ve en Málaga especial en la guitarra?

Si en Leipzig falleció Bach, en Linares (donde yo nací) nacía Andrés Segovia o Raphael, o en Toronto nacía Glenn Gould, en Málaga nació Pepe Romero. Un artista que ha sido condecorado por reyes, jefes de Estado y universidades de todo el mundo, que ha hecho que los grandes compositores de su época escriban para la guitarra (Joaquín Rodrigo y Torroba, por ejemplo), con un legado discográfico en Philips Classical, después Decca y Deutsche Grammophon – Universal, sin igual. Que ha dado más de 15.000 conciertos con las grandes orquestas del mundo entero y que pertenece a una familia de músicos y virtuosos, los Romero con Celedonio, Pepe, Celín y Ángel, que no se había visto en el mundo de la clásica desde los Kreutzers. Es uno de los artistas más importantes de la historia de la música. Es de los artistas que más fuerte y alto han llevado España y Málaga por el mundo. Se llama Pepe Romero y es de Málaga. Para mí es un honor poder propiciar este abrazo entre la ciudad y el maestro por medio de este festival.

¿Como nació y hacia donde va el festival? En esta edición ha aumentado el número de conciertos de 10 a 16.

Nació con el apoyo y determinación del Sr. Alcalde, Paco de la Torre, una persona de gran sensibilidad y conocimiento musical al que saludé por primera vez en el concierto inaugural de la 1ª Bienal de Flamenco allá por 2007, creo que fue, y que me lo presentó el propio Pepe Romero, que fue el intérprete aquella noche. 15 años después le propuse este festival. Le estoy muy agradecido a él por su determinación e impulso sin fisuras y al Área de Cultura del Ayuntamiento, con la Sra. Mariana Pineda al frente, Susana Fernández, Mercedes Martínez y Antonio García de Castro. Por supuesto también a la Fundación Unicaja. Juntos hemos hecho algo grande para la guitarra y Málaga con calado internacional real. Porque las historias importantes reales no hay que inventarlas. Han sucedido y nuestro trabajo es darlas a conocer, mostrarlas, potenciarlas y, sobre todo, estar a la altura. El número de conciertos es algo vivo. Este año han sido 16 y el año que viene pueden ser 12 o 20. Tengo que ofrecer lo mejor y me tiene que funcionar en mi cabeza antes de ofrecerlo. No me rijo ni por límite de presupuesto. Solo pienso en que el público conecte con qué voy a traer.

¿Cómo se llevan la inteligencia artificial y la guitarra?

La guitarra es el instrumento que conecta al músico más directamente con su instrumento. Las yemas y uñas de los dedos pulsan una cuerda de tripa de animal o nylon, que transmite el sonido a la tapa a través de un hueso real. Este hueso transmite la vibración a las maderas que conforman la guitarra. Unas maderas que proceden de Brasil, España, Líbano, Estados Unidos…y a través de las que sale ese sonido directo del intérprete sin nada artificial en medio. Por eso siempre digo que es el instrumento en el que se puede escuchar más fielmente el alma del guitarrista. Inteligencia artificial y alma. No hay una diferencia más extrema. La emoción es la antítesis de la superficialidad. Emoción es lo que la música provoca. Decía Celedonio Romero que debemos tocar cada nota con el máximo amor, porque cada nota que damos queda para siempre sonando en el universo.

¿Recuerda alguna anécdota programando?

Sí. Por ejemplo, el año pasado, hice un ciclo dentro de un festival con siete ganadores históricos del bordón minero. Solamente había un concierto más de flamenco en el festival que no lo había ganado. A las dos semanas lo ganó, y era Joni Jiménez. Este año lo tenemos aquí en Málaga. Hay un joven que, en lugar de ponerlo en el ciclo de jóvenes maestros, lo he puesto en el de grandes maestros este año 2025 en Málaga. Hace dos semanas ganó el Concurso Tárrega y se llama Álvaro Toscano. Son muchos años de experiencia en diversos campos de la guitarra.

Por último, recomiende a los lectores a qué conciertos asistir de las dos últimas semanas de festival.

Todo es de máxima calidad. Dando su sitio a los grandes maestros y a los jóvenes que están triunfando. El concierto de Joni Jiménez del que hablaba antes, bordón minero 2024 junto al gran cantaor Antonio Reyes. La Orquesta de Plectro de Córdoba es brutal. Álvaro Toscano ganó la semana pasada el Concurso Tárrega, como decía. La Orquesta de Guitarras de Madrid, Segundo Falcón con Manolo Franco, Paco Jarana y Luisa Palicio, que abrió la Bienal de Málaga este año; Fernando Espí, Angélica Rodríguez, que ganó el Concurso Ángel Piñero. Y ya han pasado nombres como Amancio Prada, la Premio Nacional de Danza Patricia Guerrero, Marcin Dylla, Mirta Álvarez, José Miguel Moreno, Daniel Casares…

El concierto central del festival es el de clausura en el Teatro Cervantes. Pepe Romero, la gran cantaora Esperanza Fernández y el debut en Málaga de la 4ª generación de Romero, el tenor Jacob Romero, que está haciendo una gran carrera en Alemania. Celebramos el centenario de El Amor Brujo, Árias de ópera y zarzuela y el Concierto de Málaga compuesto por Celedonio Romero, junto a la OFM dirigidos por su titular Maestro José María Moreno. Es una fiesta de la música española y malagueña, como agradecimiento a los malagueños y a Pepe Romero por todo lo que nos han dado y dan.

Figuras de primer nivel en entornos emblemáticos

Pepe Romero (Málaga, 1944), hijo de Celedonio Romero y Angelita Gallego y hermano de los grandísimos guitarristas Celín y Ángel Romero, es uno de los guitarristas más importantes de la historia. Su musicalidad y técnica sin igual hizo que los grandes compositores del momento como Joaquín Rodrigo, Federico Moreno-Torroba, Morton Gould y tantos otros compusieran obras claves para la guitarra española inspirados por él. Estas composiciones, sus épicas e innumerables grabaciones y los más de 15.000 conciertos que ha ofrecido en su carrera, hacen que sea considerado uno de los músicos más importantes y determinantes dentro de la historia de la música universal, siendo uno de los nombres que más fuerte y alto han llevado y llevarán a Málaga por el mundo entero.

Pepe Romero Guitar Festival Málaga llega plenamente consolidado a su cuarta edición como una cita musical de referencia dentro del calendario internacional de eventos dedicados a la guitarra, siempre con éxito total de público llenando los espacios. Un año más, su programación muestra a algunas de las figuras más relevantes de este instrumento, actuando en entornos emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro, el Teatro Cervantes o el Patio de Surtidores de la Alcazaba de Málaga.

La European Guitar Foundation, entidad presidida por el concertista y gestor cultural de prestigio internacional Vicente Coves, con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja y Fundación Alhambra Guitarras, entre otros sponsors, organiza esta cita musical que este año amplía su número de actuaciones hasta sumar 16 conciertos. La European Guitar Foundation es responsable de eventos de éxito internacional en la guitarra como son el Festival Internacional de la Guitarra de Granada con nueve ediciones, el Antonio Marin Guitar Building Competition con ocho ediciones o el Festival Joaquin Rodrigo de Madrid, que comenzará en octubre de este año.

La cuarta edición del Pepe Romero Guitar Fest continuará esta semana el próximo jueves 18 de septiembre con una nueva entrega de los 'Trasnoches Flamencos' del festival, con la presencia del guitarrista Joni Jiménez, ganador el año pasado del prestigioso premio Bordón Minero del Concurso de Cante de Las Minas, y el cantaor Antonio Reyes.

Álvaro Toscano será otro de los jóvenes talentos de la guitarra española presentes en el festival, con una actuación en la Alcazaba de Málaga el viernes 19 en la que realizará un recorrido 'De Iberia de Albéniz a los Ojos Verdes de Quiroga'.

La Orquesta Plectro de Córdoba continuará el festival el sábado 20. Formada por una treintena de jóvenes músicos, en su concierto contará con el gran guitarrista flamenco Paco Serrano como solista en un programa que, además del flamenco, tocará el pasadoble y el tango con unos arreglos de una belleza y exquisitez únicas. La soprano Nerea Elorriaga actuará como artista invitada.

Igor Klokov, galardonado en el Certamen Internacional Andrés Segovia de La Herradura, dará continuidad al apartado de los jóvenes maestros de la guitarra el domingo 21 de septiembre en la Fundación Unicaja.

La Orquesta de Guitarras de Madrid ofrecerá el jueves 25 un bellísimo programa en el que la guitarra alcanzará su máxima belleza conjugando el sonido de cada una de ellas en una gran guitarra al servicio de la música de autores como Mozart, Haendel y Sakamoto.

La brillante carrera del guitarrista Fernando Espí se asienta en una innata sensibilidad musical unida a una sólida formación técnica. En su concierto del viernes 26 en el festival recorrerá autores y obras como Rodrigo, Turina, Falla, Torroba y La Traviata.

El 27 de septiembre viviremos una noche especial. Segundo Falcón, lllamado «el Pavarotti del flamenco»; Manolo Franco, una de las guitarras más importantes de los últimos 50 años; Paco Jarana, uno de los valores más importantes del flamenco por su maravilloso toque y su maestría compositiva; y Luisa Palicio, una de las bailaoras más importantes de la actualidad, protagonizarán un espectáculo para recordar especialmente preparado para esta edición del IV Pepe Romero Guitar Festival Málaga.

Ozberk Miraç Sangül cerrará el apartado de jóvenes maestros de la guitarra española el domingo 28 de septiembre, mostrando su virtuosismo, sensibilidad, vértigo y dulzura.

Y el cierre estelar del festival, como no podría ser de otra manera, corresponderá a Pepe Romero, la leyenda viva de la guitarra que da nombre al festival. El martes 30 protagonizará un concierto histórico en el Teatro Cervantes, celebrando el centenario de 'El Amor Brujo' junto a la cantaora Esperanza Fernández, el tenor Jakob Romero Kressin, y la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por José María Moreno. Un broche para una edición para el recuerdo.