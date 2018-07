Vetusta Morla: Nuestra generación La banda madrileña mete a 8.000 fans en Fuengirola en el que de momento ha sido el mejor concierto de este verano en la provincia IVÁN GELIBTER Domingo, 22 julio 2018, 14:15

Corre por ahí una especia de broma -casi un cliché- que más de uno lo habrá escuchado. «Yo escuchaba Vetusta Morla antes de que se hicieran famosos. Antes incluso de que sacaran el primer disco, ya con las maquetas». Lo que pasa, y eso en innegable, que desde que la banda madrileña de Tres Cantos colgó en su web esas seis canciones hace ahora más de 10 años, éstas corrieron como la pólvora e iniciaron así una carrera meteórica que ha hecho que en tan solo dos lustros hayan pasado de tocar en salas pequeñas a meter 38.000 personas en Madrid, y en el caso de esta provincia, 8.000 en Fuengirola, haciendo del recital de esta pasada noche el más numeroso en lo que llevamos de verano.

No es la primera vez que se cita en estas líneas, pero es importante destacar la crónica que en el año 2009 escribió de forma tan magistral como acertada Antonio Javier López. Bajo el título 'El futuro ya está aquí', el redactor de SUR se hacía eco de cómo la banda había conseguido agotar las entradas de la Sala Vivero en su primer concierto en Málaga presentando su estreno en un estudio, 'Un día en el mundo'. El disco, que fue catalogado como el mejor debut de un grupo en España en 20 años, reventó la escena independiente de este país y acercó a las masas a un estilo y una forma de entender la música desconocida por el público 'mainstream'; una palabra, este última, que por entonces ni siquiera se había inventado.

Vetusta Morla, en estos años, ha crecido al abrigo de un contexto muy específico. En este tiempo, el país ha sufrido una de las mayores crisis que se recuerdan, y ello ha conllevado situaciones como el 15M; unas realidades de las que la banda ha hablado directa y repetidamente en sus letras. Han participado en otros procesos de reconstrucción, como en el histórico concierto de Lorca tras el terremoto; y ahora están a la cabeza de la lucha por igualdad entre hombres y mujeres, así como la eliminación de la violencia, defendiendo conceptos como que 'solo sí significa sí'.

Esta gira que presentaron anoche en el Marenostrum Music Castle Park, 'Mismo sitio, distinto lugar', es quizá el inicio de algo nuevo. La banda, que nunca ha permitido las injerencias de la industria en lo que tocan y en lo que dicen, ha elaborado un disco muy complicado de llevar al directo. Aún así, nadie dudaba de que si comenzaban una gira con él era para volver a triunfar. El resultado -y lo dice alguien que ha visto todas y cada una de las giras- no podía haber sido mejor. Dos horas y diez minutos de concierto en el que no nos dejaban respirar; en el que resultaba imposible dejarnos una canción más floja que otra para ir a comprar una cerveza a la barra. La elección del repertorio, en el que ya nos están diciendo que siempre van a terminar con 'Los días raros' (algo así como Muse con 'Knights of Cydonia) permitió que sonaran las diez canciones de 'Mismo sitio, distinto lugar', pero también lo más destacado de los trabajos anteriores; algunos de estos temas con arriesgadas revisitaciones aprobadas con nota por la audiencia.

A esta categoría pertenecen 'Sálvese quién pueda', más rockera de lo habitual, y sobre todo 'Al respirar', la que para muchos es la mejor canción escrita por Vetusta Morla. La adaptación del tema a esta gira estaba marcada por un inicio totalmente nuevo, pero cuyo desarrollo terminaba en su forma más ortodoxa. Por primera vez en dos giras, Pucho (un vocalista tan carismático como cualquier líder internacional del rock) cantó 'Valiente' en su forma original. Esta fue la mejor parte del recital, cuando enlazaron sin descanso 'La deriva', 'Mapas', 'Sálvese quién pueda', 'Valiente', 'Te lo digo a ti' y 'Fiesta mayor'; y que terminó con su primera salida del escenario antes de encarar los bises. Precisamente, el primer single de este nuevo trabajo, 'Te lo digo a ti', fue la canción con más potencia de las dos horas de recital. Y para el que hace esta crónica, que lleva algún concierto que otro este verano, la prueba definitiva de que de momento el de anoche fue el mejor de estos últimos meses; a menos que algún compañero quiera enmendar la plana.

'Consejo de sabios' fue la primera canción tras su vuelta al escenario. Tras ella, Pucho habló sobre las líneas maestras del recital. Destacó la espectacularidad del enclave, y agradeció a todos y cada uno de los equipos de trabajo que colaboran a diario. Pero por encima de ello, el líder de la banda hizo algo menos habitual. Como feminista convencido, nombró a las cuatro mujeres que forman su discográfica -Pequeño salto mortal- con nombres y apellidos (y que este periódico no reproduce porque no dio tiempo a apuntarlos). «En este mundo de la música, como en tantos otros, hay menos presencia de mujeres de las que debería. Por eso hay que citarlas, porque así hay una visibilización de las mujeres, y porque así todo el mundo se entera de que sin ellas cuatro esto no sería posible», exclamó. Tras ello, dejó claro otra cosa: «Aunque la justicia ahora no esté de vuestro lado, nosotros sí os creemos y estamos con vosotras. Y recordad, ahora que llegan las fiestas y las ferias, que solo sí es sí».

'El hombre del saco' comenzó a sonar a continuación, y aunque las rodillas ya estaban cansadas de saltar durante dos horas, las 8.000 personas que estaban en Fuengirola se vaciaron para acompañar a la mejor banda nacional hasta el último suspiro del recital. El guitarrista de la banda, Juanma Latorre, decía hace unos días en este periódico que para ellos era un orgullo ser considerados la banda de una generación. Lo cierto es que Vetusta Morla ha crecido a lo largo de 10 años en los que otros hemos aprendido cosas que han terminado por representar lo mejor de este país. Somos una generación feminista (o que esta aprendiendo a serlo); una generación que hemos sido capaz de disfrutar pese a las que cosas que nos ha sucedido; y que como Vetusta Morla, hemos blandido por todo el mundo la bandera de la modernidad. Nosotros somos esa generación de la que demasiadas veces se extrae solo lo negativo de forma errónea. Y qué quieren que les diga, Vetusta Morla es el grupo, es la música de nuestra generación. Y eso es algo más de lo que sentirse orgullosos.