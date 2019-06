Vanesa Martín: «Es necesario dar visibilidad a una realidad y hablar del amor en todas sus dimensiones» Vanesa Martín actúa el 20 de julio en el Auditorio Municipal. La malagueña, que el 20 de julio actúa en casa, se confiesa emocionada por las reacciones al videoclip en el que retrata la pasión entre dos mujeres REGINA SOTORRÍO Sábado, 22 junio 2019, 23:50

Hace dos semanas la recibieron con una ovación en el aeropuerto de México horas antes de poner en pie al Teatro Metropólitan de la capital. En unos días, la esperan en el Luna Park de Buenos Aires, un recinto para 8.000 almas. Y tras la gira de verano por casa (con parada en Málaga el 20 de julio), en octubre debuta en Londres, Dublín y Edimburgo. Conquistado el público español, Vanesa Martín pisa fuerte en el circuito internacional con canciones que se valen de la emoción para superar las barreras físicas, culturales y lingüísticas. Un sentimiento que acaba de expresar también en imágenes en el videoclip 'De tus ojos' junto a la actriz Adriana Ugarte. Vanesa Martín reivindica la libertad de amar poniendo voz y rostro a la pasión entre dos mujeres en una producción musical que ya supera los dos millones de visualizaciones.

–Conquistado el público español, ¿Latinoamérica es el objetivo?

–Por suerte en México y en Argentina va todo muy bien. Estamos haciendo recintos muy grandes en el poquito tiempo que llevamos viniendo. Estoy muy contenta, muy ilusionada.

–¿Se obliga a frenar para no saturarse de todo esto?

–Sí, intento racionar las cosas. Elegimos con mucho cuidado los sitios a los que vamos, cuadramos muy bien todo. No se trata de hacer muchos conciertos, sino los justos para que el disco tenga presencia, para que la gente lo disfrute, para que verdaderamente tenga un cometido una gira y un disco nuevo; pero no se trata de exprimirlo hasta la saciedad. Es mi premisa en mi vida privada y profesional, prefiero medir antes de saturar a nadie y de saturarme yo misma.

–¿Qué le ha hecho valorar la popularidad?

–Me siento muy agradecida, porque yo jamás hubiera pensado que iba a tener una carrera internacional. Este año tenemos por primera vez una gira por Europa y vamos a Dublín, Edimburgo, París, Roma... sitios en los que jamás hubiera imaginado que iba a estar. Es increíble presentarte en un teatro como el Metropólitan de México, donde hay 3.000 personas, y verlo agotado, ver a la gente cómo grita tu nombre, cómo canta contigo... Es brutal.

–¿No echa de menos el anonimato?

–Echo en falta a mis perros, estar más tiempo en mi casa, estar con mi familia... El anonimato, a veces.Sobre todo, en la playa un domingo (ríe a carcajadas).

–Cuando se ha llegado tan arriba, ¿se tiene miedo a la caída?

–Hay que valorar donde estamos, no creerte eterno ni pensar que esto va a ser para siempre. Exigirte, reciclarte, mejorar y preocuparte de aportar algo nuevo cada vez con cada propuesta, con cada concierto. Quien se crea que es eterno y que el público va a estar ahí siempre, tiene un peldaño del fracaso latiendo cerca.

–¿Le ha sobrepasado la repercusión del videoclip 'De tus ojos' con Adriana Ugarte?

–Me ha encantado, la verdad. Me están llegando mensajes tan bonitos, tan especiales, de gente tan diferente. El otro día me escribía una madre y me decía: «Tengo una hija de 14 años que ojalá viva su sexualidad con la libertad y la naturalidad que tú has plasmado en el videoclip. Muchas gracias Vanesa». Me emocioné. Yo ya voy teniendo amigos con niños de 9 o 10 añitos que ya les ves venir, y es genial ver la libertad, la tolerancia y el respeto con el que se van a encontrar.

–Sigue siendo necesario visibilizar una relación de mujeres para normalizarla, ¿no le parece? El hecho de que se haya convertido en noticia, lo demuestra.

–Ojalá no hubiera sido tanta noticia porque hubiera estado más normalizado entre todos. Pero te digo, yo creo que es necesario dar visibilidad a una realidad, es necesario hablar del amor en todas sus dimensiones, de la manera que sea. No hay que dar por hecho la sexualidad de nadie, hay que respetar, hay que darle naturalidad a todo y que en la intimidad haga cada uno lo que le dé la gana. Bastante difícil es enamorarte para encima ponerte trabas racionales y prejuicios. En el mundillo en el que vivimos últimamente, en el que están avanzando valores más retrógrados y pensamientos que quitan libertades, es necesario que nos rebelemos.En mi caso, estoy feliz de haber hecho este videoclip, tenía ganas de hacer algo así. Me parece una oda a la belleza, a la naturalidad, a que te puede pasar en cualquier momento en la vida y no hay que tener etiquetas, ni catalogarlo ni meter en un rincón. Esta no es mi calle, yo tengo muchas calles y por suerte me encanta conducir.

–Siempre ha sido muy celosa de su intimidad y sabía que este vídeo iba a dar de qué hablar. ¿Por qué hacerlo ahora?

–En mis canciones tengo cero pudor a la hora de expresarme; y en los videoclips también. El arte es arte, y la belleza es la belleza. Para mí es un mini corto.Siempre he hablado de mi música y no voy a hablar de otra cosa, no creo que sea necesario.

–En sus redes sociales, a raíz de este videoclip, hace referencias a la idea de volar y de continuar el vuelo. ¿Algunas vez ha sentido que le cortaban las alas?

–Nunca.Y si alguna vez lo sintiera, me rebelaría. A mí lo bastante que me digan que no para que me entren más ganas (ríe). Los mensajes han sido tan bonitos, de gente tan diferente, con circunstancias tan distintas, que a mí me han nutrido. Que un videoclip provoque ganas de amar, que habla de amor, de esa belleza, de esa pasión irrefrenable, ¡eso es tan bonito!

–Y, además, rompe tabúes.

–Yo lo que pretendo es darle naturalidad y normalidad a todo, que cada uno viva libremente su vida como quiera y le salga del alma, de verdad.

–¿Se siente abanderada de esas ganas de vivir y amar en libertad?

–Yo no soy muy de banderas de nada, me siento libre yo.Vivo completamente mi vida con total libertad y me encantaría que fuera así para el resto de la gente.

–Con todo lo que le está pasando, ¿le da tiempo a componer?

–Si vieras mi agenda y mis horarios... Doy gracias por poder dormir. Pero es verdad que en los pocos días libres que voy teniendo, sí estoy en un momento de abrirle los brazos a todos los estímulos que están sucediendo a mi alrededor.