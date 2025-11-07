Valencia extiende ya la alfombra roja para Rosalía
Los primeros artistas de la gala de Los40 Music Awards Santander se esperan a partir de las 16 horas
Moisés Rodríguez y Rosana Ferrando
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:49
Máxima expectación. Quedan horas para que Rosalía despliegue su espectáculo en Valencia. La capital del Turia está a minutos de que 'Lux' se despliegue por ... primera vez sobre un auditorio tras la presentación de la noche del jueves en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El Roig Arena ya ha desplegado la alfombra roja por la que desfilarán grandes estrellas de la música de talla internacional. Es previsible que al mediodía vecinos y curiosos se acerquen alrededor del Roig Arena para ver a sus ídolos de cerca.
La gala LOS40 Music Awards Santander contará con la actuación de Ed Sheeran, Aitana, Morat, Rels B, Feid, Dani Martín, Pablo Alborán, Nicky Jam, Mora, Beéle, Emilia, Myles Smith, Dani Fernández, Nil Moliner, Luck Ra, Danny Ocean, Kapo, Alleh & Yorghaki y De La Rose.No faltarán a la cita y a la alfombra roja previa un gran número de artistas, muchos de ellos en categoría de nominados, como Ana Mena, Carolina Durante, Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Dei V, Naiara, Lia Kali, Walls, Beret, Adexe y Nau, Vicco o DePol, entre muchos otros.
Además, el evento reunirá a destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y a reconocidos creadores de contenido. Entre ellos, Plex, Chiara Ferragni, Lola Lolita, Dulceida, Belén Esteban, María Patiño, Anabel Pantoja, Karla Sofía Gascón, Ana Peleteiro, Aron Piper, Samantha Hudson, Sofía Surfers, Carmen Jordá, Marta Díaz, Benita, Susana Bicho, Violeta Mangriñán, Paula Gonu o Peldanyos.
