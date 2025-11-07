Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alfombra roja en el Roig Arena. LP

Valencia extiende ya la alfombra roja para Rosalía

Los primeros artistas de la gala de Los40 Music Awards Santander se esperan a partir de las 16 horas

Moisés Rodríguez y Rosana Ferrando

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

Máxima expectación. Quedan horas para que Rosalía despliegue su espectáculo en Valencia. La capital del Turia está a minutos de que 'Lux' se despliegue por ... primera vez sobre un auditorio tras la presentación de la noche del jueves en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El Roig Arena ya ha desplegado la alfombra roja por la que desfilarán grandes estrellas de la música de talla internacional. Es previsible que al mediodía vecinos y curiosos se acerquen alrededor del Roig Arena para ver a sus ídolos de cerca.

