María Diez

Una tragedia hecha melodía: Josué Bonnín de Góngora estrena 'Lina' contra la lacra de la violencia de género

El músico compone una pieza dedicada a la mujer asesinada a principios de año en Benalmádena, un tema que presentará este sábado en el Centro Cultural Villa de Nerja

SUR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Su nombre pasó a los registros policiales como la primera víctima de violencia de género de este año. Pero Catalina no era un número. Detrás ... de ella había una historia de supervivencia y de entrega a sus cuatro hijos con la que acabó de un plumazo, con sus propias manos, su pareja. Aquella historia conmocionó a todos, pero el golpe en Benalmádena, su casa, fue mayúsculo. Habían matado a una vecina «buena, inocente y humilde», decían los muchos que la conocían. Entre ellos, Josué Bonnín de Góngora. El pianista madrileño, afincado en Benalmádena, transforma ese dolor en melodía en 'Lina', una conmovedora composición a piano que este sábado estrenará en el Centro Cultural Villa de Nerja.

