Una tragedia hecha melodía: Josué Bonnín de Góngora estrena 'Lina' contra la lacra de la violencia de género El músico compone una pieza dedicada a la mujer asesinada a principios de año en Benalmádena, un tema que presentará este sábado en el Centro Cultural Villa de Nerja

SUR Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

Su nombre pasó a los registros policiales como la primera víctima de violencia de género de este año. Pero Catalina no era un número. Detrás ... de ella había una historia de supervivencia y de entrega a sus cuatro hijos con la que acabó de un plumazo, con sus propias manos, su pareja. Aquella historia conmocionó a todos, pero el golpe en Benalmádena, su casa, fue mayúsculo. Habían matado a una vecina «buena, inocente y humilde», decían los muchos que la conocían. Entre ellos, Josué Bonnín de Góngora. El pianista madrileño, afincado en Benalmádena, transforma ese dolor en melodía en 'Lina', una conmovedora composición a piano que este sábado estrenará en el Centro Cultural Villa de Nerja.

'Lina' es para Bonnín de Góngora (Madrid, 1970) un emblema. «Está dedicada no sólo a ella, sino como símbolo de esta lacra social que, desgraciadamente, sufrimos casi a diario», lamenta. Esa partitura compartirá programa con obras ya clásicas de su repertorio, como 'Evocación', 'Cuento del Retiro nº 6', 'El Vagabundo y la Vida', 'Poesías pianísticas 9 y 14' y las 'Lejanías de Vélez', inspirada en la capital de la Axarquía. Compositor y pianista, Josué Bonnín de Góngora ha ofrecido más de 800 conciertos por todo el mundo. En España ha actuado en los principales escenarios, desde el Auditorio Nacional, la sala Conde Duque, el Centro Cultural de la Villa o el Ateneo. Su música también se ha interpretado en Nueva York, París, Berlín, Roma, Oxford y en Perugia. En los últimos años, ha compuesto varias obras dedicadas a su tierra de adopción, Málaga, como la 'Suite Benalmádena' y 'Lejanías de Vélez'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Benalmádena

Nerja