Toon Story: la nueva gira de la Film Symphony Orchestra llega por primera vez a Torremolinos el 23 noviembre

Tras su triunfal estreno en Madrid (con doble concierto el 10 de octubre) y en Barcelona (12 de octubre), 'Toon Story', la nueva gira de ... la Film Symphony Orchestra (FSO), llega el próximo 23 de noviembre a Andalucía. En concreto al Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos, a las 18:30 horas. Su carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, se siente feliz de la gran acogida que han tenido los dos primeros conciertos de la que es la apuesta más familiar de la FSO hasta el momento. «Estamos muy felices, con mucha energía e ilusionados Tenemos un público fiel que nos sigue en cada una de las propuestas que planteamos cada temporada». No en vano, la FSO no para de acumular éxitos desde el origen de la compañía en 2011.

Se trata de todo un homenaje a las bandas sonoras de animación que han marcado a varias generaciones. De esta forma, grandes y pequeños disfrutarán de un amplio repertorio con temas de películas tan inolvidables como Toy Story , El Rey León, Shrek , La Bella y la Bestia, La princesa Mononoke, Kung Fu Panda, Aladdín, Pocahontas, Chicken Run, Monstruos S.A, Los Increíbles, Ice Age , Anastasia, Pesadilla antes de Navidad, Cómo entrenar a tu dragón y Tom y Jerry. Llevar esta gira y todas estas bandas sonoras a más de 30 ciudades en un total de 70 conciertos «es un sueño convertido en realidad». En esta ocasión está dirigida «a un público muy heterogéneo. El programa toca a los más pequeños por la propia idiosincrasia del género de la animación, pero también la nostalgia de un público adulto porque todos hemos sido pequeños y hemos disfrutado de estos grandes títulos en nuestra infancia y adolescencia. Nos han acompañado y forma parte de la banda sonora vital que todos tenemos detrás. Todos queremos disfrutar del Rey León, La Bella y la Bestia, Toy Story, Pocahontas, Aladdín...Para los amantes de los musicales, Anastasia también». En su opinión «hay tanto y tan variado que es «un espectáculo para todos los públicos».

Referencia de música de cine en nuestro país

Y si especiales son estos temas, no menos importante es la Film Symphony Orchestra y su director, Constantino Martínez-Orts. «Según nos dicen, nos hemos convertido en una referencia en términos de interpretación de música de cine en nuestro país». Para ello «cuidamos mucho todos los detalles y ponemos mucha pasión, mimo y esmero en cada arreglo y nota interpretada, en cada iluminación que acompaña a cada secuencia del espectáculo y en cada speech que vierto sobre el público». El propósito es «intentar emocionar, que la escucha sea más activa y que pongan el foco en determinados instrumentos. Esto hace que el espectáculo sea más que un concierto y el público se deje llevar por estas bandas sonoras». Gracias a estos conciertos la FSO cumple su principal objetivo de «democratizar la orquesta y que todo el mundo se acerque a ella. Hemos puesto nuestro granito de arena para darle visibilidad a la música del género del cine y que el público más joven o que no escucha música clásica habitualmente se sensibilice con el sonido sinfónico». No hay que olvidar, en su opinión, que «hay un paso entre Harry Potter, de John Williams y 'El Cascanueces' de Chaikovski, entre 'Tiburón' de John Williams, y 'La consagración de la primavera' de Stravinsky. Hay una línea muy delgada entre muchos de los géneros y estilos de bandas sonoras que nos acercan a los grandes clásicos. Ahí está la potencial puerta de acceso al público».

Pasión por el cine

La orquesta nació, precisamente, por «mi pasión por el cine y sus bandas sonoras. Yo vengo de la música clásica. Pensé que esas emociones que suscitaban en mí las partituras clásicas y esas bandas sonoras podría ser algo universal y así se ha constado». Al final hay que «saber introducir las obras, saber contarlas y que el público entienda lo que está escuchando».

La gira Toon Story cuenta con más de 70 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular. «Sería imposible interpretar estas partituras, como Chicken Run, Monstruos S.A, Los Increíbles, Pesadilla antes de Navidad o Tom y Jerry sin un elenco de este calibre». Constantino los dirige «con mucha alegría y disfrutando de lo que uno hace. Tengo la fortuna de poder dedicarme a algo que me apasiona. Cuando tenemos una partitura delante somos responsables de culminar con éxito este acto de comunicación que es la música y darle vida al mensaje que ha querido transmitir el compositor: el terror, el suspense, la alegría, el júbilo, la aventura y la acción». Para Constantino «la música de cine se ha convertido en la música clásica del gran público».

Dentro de esta gira, próximamente hay anunciado otro concierto en Granada (14 de diciembre en el Palacio de Congresos) y uno doble en Sevilla (el 16 y 17 de mayo). La Film Symphony Orchestra tiene previsto anunciar nuevas fechas en ciudades andaluzas.

Esta nueva producción de la FSO será un gran espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se darán la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida. Una oportunidad única para revivir grandes historias… ¡y disfrutar de Hakuna Matata o Let it go junto a una impresionante orquesta sinfónica!

Las entradas para esta nueva gira se pueden adquirir en el siguiente enlace: https://filmsymphony.es/entradas-toonstory/

Toda la información, fechas y horarios actualizados en filmsymphony.es