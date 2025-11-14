Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Toon Story: la nueva gira de la Film Symphony Orchestra llega por primera vez a Torremolinos el 23 noviembre

La gira es un homenaje a las bandas sonoras de animación que han marcado a varias generaciones como El Rey León, Shrek, La Bella y la Bestia, Aladdín o Pocahontas

SUR

Torremolinos

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:01

Tras su triunfal estreno en Madrid (con doble concierto el 10 de octubre) y en Barcelona (12 de octubre), 'Toon Story', la nueva gira de ... la Film Symphony Orchestra (FSO), llega el próximo 23 de noviembre a Andalucía. En concreto al Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos, a las 18:30 horas. Su carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, se siente feliz de la gran acogida que han tenido los dos primeros conciertos de la que es la apuesta más familiar de la FSO hasta el momento. «Estamos muy felices, con mucha energía e ilusionados Tenemos un público fiel que nos sigue en cada una de las propuestas que planteamos cada temporada». No en vano, la FSO no para de acumular éxitos desde el origen de la compañía en 2011.

