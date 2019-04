Thyrant, la peculiar banda malagueña de heavy que completa el 'Rock the Coast' Con un disco en el mercado y otro en camino, el grupo actuará en el festival de heavy en Fuengirola los próximos 14 y 15 de junio CLAUDIA SAN MARTÍN Málaga Domingo, 28 abril 2019, 00:23

De una forma u otra, llevan en la escena malagueña del heavy más años de los que recuerdan, son movimiento, pasión y vocación por hacer un trabajo, que, aunque no les lleve a la gloria, les haga sentir orgullosos. Hablamos de Thyrant, una banda de cinco componentes que más que compañeros son un grupo de amigos que se conocen desde 25 años: Marco Ruiz a la voz, Rubens Oliver al bajo, Miguel Navarro y Jesús Mérida a las guitarras, y Miguel Vegas a la batería. Su estilo puede ser reconocible, pero ellos prefieren no encasillarse: «El espectro musical de los nuevos temas es mucho más concreto. Puede costar definirlo un poco porque no es sólo black metal, ni heavy tradicional, ni doom», comenta Navarro, al final tomando lo mejor de estos tres géneros dentro del metal.

Sus comienzos como banda en 2016 fueron fortuitos, y su despegue se inició tan rápido que en cuestión de meses comenzaron a entenderse y a componer. «Llevábamos un tiemposin contacto por circunstancias de la vida, y de repente coincidimos de nuevo», cuenta Miguel, el guitarrista, dando paso en nueve meses a su primer disco, 'What We Left Behind'. En su traducción más literal, 'Lo que dejamos atrás' es un álbum «sin filtros», expulsado casi a la fuerza, pero muy necesario para ellos. Con él, se desprendieron de malos recuerdos y de duros momentos personales, y dieron paso a una nueva etapa. Las canciones que salieron fueron formando el estilo de la banda, mostrando, sobre todo, la oscuridad en la composición. Lo cierto es que Thyrant no quiere ser el típico grupo de metal que en el escenario explota el misticismo y tenebrosidad en su imagen: «No queremos transmitir esto con nuestra puesta en escena o nuestra actitud. Somos gente con más de 40 años y necesitamos ver que lo que nos sale sea natural, nos centramos principalmente en componer música, nada más», cuenta Navarro.

El concepto de 'Thyrant'

El nombre del grupo está estrechamente relacionado con la portada de su primer disco. «La portada fue la suma de todas nuestras caras. El concepto que queríamos mostrar es la representación abstracta y amorfa del rostro de un tirano», explica el guitarrista.

Los proyectos futuros como banda están en camino, y es que su segundo disco, 'Katabasis', ya está grabado. «Lo único que tenemos en mente es seguir componiendo y grabando. Nos gustaría girar por Europa, pero debemos encajar primero la salida del disco», afirma honestamente Navarro, explicando, además, que entre sus miras futuras se encuentra la idea de trabajar en «un nuevo concepto para Thyrant».

Una de las próximas fechas que tienen apuntada en el calendario y por la que tienen especial interés es el festival 'Rock the Coast' en Castillo Sohail de Fuengirola los próximos 14 y 15 de junio, en el que comparten cartel con bandas consolidadas en el panorama mundial como Scorpions, Rainbow o Europe. Tomar el vuelo en un panorama tan complicado y, como ellos mismos afirman, en una escena casi inexistente de heavy en Málaga, estos cinco músicos no se rinden y seguirán componiendo y persistiendo para hacerse oír tan lejos como sus voces y riffs de guitarra les lleven.