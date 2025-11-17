Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

The Psychedelic Furs. Matthew Reeves

The Psychedelic Furs: «Stranger Things nos devolvió a una nueva generación, pero nosotros nunca nos fuimos»

El grupo llega a Málaga el martes 18 con un directo que celebra su pasado, su presente y ese pulso emocional que aún enciende a muchos

Sandra Pedraja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Los legendarios The Psychedelic Furs llegan a Málaga con un directo que celebra su pasado, su presente y ese pulso emocional que aún enciende a ... nuevas generaciones. La cita es el martes 18 de noviembre en La Trinchera, dentro de su gira española. Nacidos a comienzos de los 80 al calor del estallido punk, «una sacudida que nos dio voz», recuerda Tim Butler, la banda afiló un sonido único: romanticismo decadente, guitarras envolventes y la voz inconfundible de Richard Butler. Himnos como Love My Way, Pretty in Pink o The Ghost in You marcaron una época y, décadas después, han vuelto a latir con fuerza gracias a su presencia en Stranger Things, anuncios de TV y películas como Call Me By Your Name, abriendo la puerta a una audiencia joven que hoy comparte coro con sus fans de siempre.

