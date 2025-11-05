The Psychedelic Furs actuarán en Sala La Trinchera el 18 de noviembre

El martes 18 de noviembre de 2025, The Psychedelic Furs ofrecerán un único concierto en Málaga, concretamente en la Sala La Trinchera. La cita ... será a las 21:00 horas. Este evento se perfila como una noche ineludible para los amantes de la música de los 80, donde la banda, liderada por Richard y Tim Butler, repasará su extenso repertorio de éxitos, desde los himnos más oscuros del post-punk hasta sus inolvidables temas de new wave que definieron una época, incluyendo sin duda las aclamadas «Love My Way» y «Pretty in Pink». Málaga se prepara así para recibir a una de las formaciones más influyentes y perdurables de la escena rock británica.

Las entradas ya pueden adquirirse en este enlace.

La trayectoria de The Psychedelic Furs es un fascinante viaje a través del post-punk y la new wave británica. Fundada en Londres en 1977 por los hermanos Richard Butler (vocalista y letrista) y Tim Butler (bajista), la banda se estableció rápidamente como una figura clave de la emergente escena musical, inicialmente con un sonido austero, áspero y lleno de la desesperación punk, influenciada por grupos como The Velvet Underground y David Bowie.

Su álbum debut homónimo, lanzado en 1980, y el siguiente, Talk Talk Talk (1981), ayudaron a consolidar su estatus en Europa y a abrirles camino en Estados Unidos, con temas que combinaban letras poéticas con ritmos innovadores. El núcleo creativo, completado durante años por el guitarrista John Ashton, llevó a la banda a evolucionar hacia sonidos más accesibles y melódicos a mediados de los 80, sin perder su distintiva oscuridad.

Esta evolución trajo consigo sus mayores éxitos internacionales, como «Love My Way», «Heaven» y «The Ghost In You». Sin embargo, su canción más icónica es probablemente «Pretty in Pink». Aunque fue grabada originalmente en 1981, en 1986 el cineasta John Hughes la utilizó para dar título y banda sonora a su famosa película adolescente, catapultando a The Psychedelic Furs a una popularidad masiva.

Tras lanzar seis álbumes de estudio, la banda se separó en 1992. Los hermanos Butler formaron Love Spit Love, pero el reclamo de su legado y la pasión de sus seguidores los llevó a reunirse en el año 2000. Desde entonces, The Psychedelic Furs ha mantenido una presencia constante en los escenarios de todo el mundo, ofreciendo a sus fans la oportunidad de revivir sus «viejas gemas» y demostrando por qué son considerados un auténtico grupo de culto.

Su capacidad para fusionar la lírica profunda y la intensidad del post-punk con melodías más pop-rock les ha ganado la admiración de muchas generaciones de artistas alternativos. Su reunión se vio culminada con el lanzamiento de Made of Rain en 2020, su primer álbum de estudio con material nuevo en casi tres décadas, demostrando que su fuego creativo sigue vivo.

La vitalidad y relevancia de The Psychedelic Furs se pone de manifiesto una vez más con su próxima gira por España. Para regocijo de sus seguidores en el sur, la banda británica hará una parada en la capital de la Costa del Sol.