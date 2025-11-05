Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

The Psychedelic Furs actuarán en Sala La Trinchera el 18 de noviembre

Uno de los grupos más emblemáticos de la new wave y el post-punk británico traen a Málaga su extenso repertorio de éxitos

SUR

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:04

El martes 18 de noviembre de 2025, The Psychedelic Furs ofrecerán un único concierto en Málaga, concretamente en la Sala La Trinchera. La cita ... será a las 21:00 horas. Este evento se perfila como una noche ineludible para los amantes de la música de los 80, donde la banda, liderada por Richard y Tim Butler, repasará su extenso repertorio de éxitos, desde los himnos más oscuros del post-punk hasta sus inolvidables temas de new wave que definieron una época, incluyendo sin duda las aclamadas «Love My Way» y «Pretty in Pink». Málaga se prepara así para recibir a una de las formaciones más influyentes y perdurables de la escena rock británica.

