Terral, rock and roll con sabor rinconero Sergio Natty El grupo malagueño actuará el jueves 20 de forma gratuita en la Sala Trinchera adelantando la celebración del 'Día Europeo de la Música' CLAUDIA SAN MARTÍN MÁLAGA Martes, 18 junio 2019, 19:25

Si el 'Rock and Roll' tuviera algún sinónimo, sin duda sería 'Terral'. Con esta referencia no nos referimos a ese viento agradable y cálido que los malagueños agradecen cada verano durante largas temporadas, sino por el grupo malagueño, rinconero de nacimiento, que desde 2015 lleva estallando en actitud y fuerza en escenarios de toda la geografía española. Ellos son Sergi Méndez a la voz y a la guitarra eléctrica, Juanjo Bravo al bajo y Carlos Campos a la batería. 'Terral' nació de un proyecto anterior que su vocalista tuvo entre manos con otros compañeros del gremio. Después de cinco años, 'Inkonscientes' dejó paso a 'Terral', con unas bases ya sólidas y con un disco a punto de caramelo en el estudio. «Queríamos tomárnoslo de manera más profesional, y así surgió», explica Sergi, aludiendo a este proyecto que este malagueño, recién graduado en periodismo, tiene entre manos y que ocupa gran parte de su tiempo.

Cuando salen fuera de los límites de la provincia, Méndez explica que pocos conocen el significado de 'terral', pero vieron en este término un significado idóneo, porque «para dar calor» allí estarían siempre ellos. «Nos gusta repartir malaguismo por ahí. A parte de que Terral sean tres macarras tocando, es un viento cojonudo en Málaga cuando hace mucho fresquito», comenta ironizando Sergio, también compositor de la música y las letras de la banda.

En tres palabras este grupo joven es 'Rock and roll', tanto por su estilo como por sus riffs de guitarra que se alargan hasta el deleite, aunque no quieren que se les catalogue en el estigma de 'los típicos rockeros': «¿por qué tenemos que estar todo el día borrachos y tirando teles por los hoteles y haciendo maldades? Aunque lo podemos hacer, a veces. Es una presión que hay», afirma Sergi.

'¿Dónde está mi casa?' publicado en 2015, es el primer álbum de este trío musical que les dio tantas alegrías como triunfos, llevándolos por ciudades como Bilbao, Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Valencia o Murcia. Con su música simplemente intentan «reivindicar historias», que todo el mundo, de una forma u otra, tiene en su interior y que muchos no saben cómo expresar. Sus letras bailan entre el desamor, el amor o la crítica política y social. Situaciones cotidianas o momentos vitales a los que hay que dar voz. Su último trabajo, 'Ciclón' nace este mismo año tras mucho trabajo y experiencias en las que, por supuesto, prima el rock.

Será este jueves 20 cuando estos melómanos jueguen en casa en un concierto singular y único para abrir boca para el 'Día Europeo de la Música' (el viernes 21), gracias a la Asociación Estatal de Salas de Música en Directo; la sala Trinchera será testigo de este bombazo a partir de las 21.00 horas que, con entrada gratuita, traerá al escenario también al catalán Ferrán Exceso, amigo de la banda. Si quedaba alguna duda para no perderse un directo de este grupo, es que, causan furor hasta en la tercera edad: «el otro día vino a vernos un señor de 90 años. No paró de bailar y nos compró una camiseta. Un disco no porque no sabía si su DVD lo podría reproducir», cuenta Sergi, animando a todo aquel aficionado al rock and roll que ayude, asistiendo a los conciertos en directo, a que la música en Málaga esté más viva que nunca.