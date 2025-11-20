Studio Club: situando a Málaga en el mapa de la música electrónica

El sueño de un pequeño colectivo de amantes de la música electrónica más selecta ha acabado cristalizando en un club que ha situado a Málaga ... en el mapa internacional de la música electrónica. Desde su apertura en la antigua sala Palladium de Torremolinos en el verano de 2023, Studio Club ha cimentado un sólido prestigio tanto entre el público como entre las grandes figuras del género.

Entre los logros alcanzados en sus poco más de dos años de trayectoria se encuentra el de traer a Málaga a artistas que ni siquiera habían visitado Madrid o Barcelona. «Por parte de las agencias de contratación siempre nos llega un 'feedback' muy positivo de los artistas que pasan por la sala», destaca Tony C., CEO de Studio Club. Una respuesta positiva que también han logrado obtener por parte del público. «Hemos creado una sólida comunidad en torno a Studio Club, un público fiel que acude incluso sin conocer al artista programado», celebra Tony. Una labor de prescriptores que les ha llevado a introducir estilos de la electrónica inéditos por estos lares, de la mano de artistas emergentes como Sara Landry, Marlon Hoffstadt, Klangkuenstler, Cloudy o Novah.

Figuras nuevas que intercalan en su programación con referencias históricas de la música de baile, como Richie Hawtin, Sven Väth, Adam Beyer o Marco Carola. Una ilustre lista a la que se sumará en breve Jeff Mills, que traerá en febrero un nuevo show basado en su mítico disco en directo 'Live at the Liquid Room - Tokyo'. Djs que cuelgan 'sold out' en las grandes salas de las capitales, que visitan Studio Club atraídos por su prestigio.

Una sólida reputación en la escena cimentada en elementos como la calidad de sus instalaciones: el club cuenta con equipo audiovisuales de nueva generación, un equipo de audio L'acoustics diseñado por un 'brand amabassador' de la marca, y todo el equipo técnico visual está diseñado e instalado por la empresa internacional con base en Ibiza, 3dlight.

El carisma único del público malagueño

A un especial cuidado por crear un ambiente amigable y tolerante en las salas se le suma el carisma único del público malagueño. «Es un valor que ofrecemos: existen pocos públicos en el mundo que reciban a los artistas con el cariño y calidez que les ofrece la audiencia malagueña: es nuestro auténtico pulmón», valora Tony.

El prestigio cosechado en su corta trayectoria les acaba de llevar a lo más alto de la escena nacional: Studio Club se encuentra entre los tres clubes finalistas en la próxima edición de los Vicious Awards, los premios de música electrónica más importantes de España, que se entregarán la próxima semana en Teatro Kapital en Madrid.

Recibir al año nuevo bailando

Dentro de la programación de eventos de Studio Club, destaca STUDIO present: NEW YEAR 2026, la fiesta con la que darán la bienvenida al año nuevo. «Desde hace unos años la tendencia entre el público clubber es salir en la mañana del 1 de enero, en lugar de Nochevieja», explica. Tony. Por ello, el club organiza una sesión que arrancará a las 12.00 del 1 de enero para prolongarse hasta las 7.00 horas del día 2.

Un total de 19 horas con un line-up de auténtico lujo, encabezado por Paco Osuna, una de las figras más emblemáticas de la electrónica nacional, e integrado por 17 artistas internacionales, y también con presencia de artistas locales. Las entradas ya están disponibles en su web: desde Studio Club recomiendan adquirirlas con antelación debido a la alta demanda del público.