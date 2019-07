Sting renueva su mito en Marbella Sting, durante su actuación. / Josele El británico, que estuvo muy cerca de agotar todas las entradas, acaba de recuperarse de una infección de garganta TXEMA MARTÍN Miércoles, 24 julio 2019, 00:27

Sting volvió al festival Starlite de Marbella por segunda vez para dar otro repaso a su carrera. El británico, que estuvo muy cerca de agotar todas las entradas, acaba de recuperarse de una infección de garganta que le ha obligado a suspender buena parte de su gira europea. «No quiero suspender más conciertos, así que este será un poco más tranquilo, más íntimo y más fácil para mi voz», dijo en un nítido español.

A partir de ahí, desde el principio, comenzaron a sonar canciones como 'Roxanne', 'Everything she does is magic', 'Englishman in New York', 'Shape of my heart' cantada a dúo con uno de sus coristas, y en definitiva un montón de buenas canciones que le han hecho vender más de 100 millones de discos en todo el mundo y que, aunque ahora tengan un envoltorio renovado, siguen siendo una infalible bomba de melancolía cargada de buen gusto y con la elegancia de un veterano.