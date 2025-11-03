Sting anuncia concierto en Marenostrum Fuengirola dentro de su aclamada gira mundial

El artista ganador de 17 premios Grammy, Sing, ha añadido un nuevo concierto a su aclamada gira mundial 'Sting 3.0', presentada por The Cherrytree ... Music Company y Live Nation, en Málaga. En concreto, el espectáculo tendrá lugar el 13 de julio de 2026, en Marenostrum Fuengirola.

Acompañado por el virtuoso guitarrista y colaborador de largo recorrido Dominic Miller y el dinámico batería Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), los fans tendrán la oportunidad de ver a Sting interpretar los éxitos más electrizantes de su amplia discografía.

La gira mundial 'Sting 3.0', que ya ha registrado varios sold outs rápidos y buenas críticas, continuará con una serie especial de conciertos programados en Norteamérica y Europa.

La venta general comenzará el próximo 5 de noviembre a las 10:00 en MARENOSTRUMFUENGIROLA.COM aunque las entradas para todos los demás conciertos de la gira 'Sting 3.0' ya están a la venta en sting.com.

Una distinguida carrera musical

Conocido por su innovadora labor como artista en solitario y como líder y compositor del emblemático grupo The Police, el artista ha ampliado constantemente los límites de la innovación musical a lo largo de su carrera musical.

En su distinguida carrera Sting ha recibido 17 premios Grammy y ha vendido 100 millones de álbumes en todo el mundo, fruto de su labor como uno de los artistas solistas más distintivos del mundo y por su etapa como vocalista de The Police. Compositor, cantautor, actor, autor y activista, el músico -bajo la representación de Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company- también ha recibido un Globo de Oro, cuatro nominaciones al Óscar, una nominación al Tony, el Century Award de la revista Billboard y los Kennedy Center Honors.

El apoyo de Sting a organizaciones de derechos humanos como el Rainforest Fund, Amnistía Internacional y Live Aid refleja el alcance universal de su arte. Junto a su esposa Trudie Styler, Sting fundó el Rainforest Fund en 1989 con el objetivo de proteger tanto las selvas tropicales del mundo como a los pueblos indígenas que viven en ellas.