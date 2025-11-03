Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un concierto de Sting en España. EP

Sting anuncia concierto en Marenostrum Fuengirola dentro de su aclamada gira mundial

El legendario artista hará parada en la Costa del Sol el próximo mes de julio

SUR

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:44

El artista ganador de 17 premios Grammy, Sing, ha añadido un nuevo concierto a su aclamada gira mundial 'Sting 3.0', presentada por The Cherrytree ... Music Company y Live Nation, en Málaga. En concreto, el espectáculo tendrá lugar el 13 de julio de 2026, en Marenostrum Fuengirola.

