Rod Stewart: «La energía y el factor sorpresa me mantienen enganchado al rock» Rod Stewart actúa en Fuengirola 14 años después de su última visita a Málaga. «Estoy a favor de un segundo referéndum del Brexit porque nos mintieron», afirma el roquero, que este miércoles descarga sus éxitos en el Marenostrum Fuengirola REGINA SOTORRÍO Martes, 2 julio 2019, 00:28

Los suyos son 74 años vividos «al límite». Más de cuatro décadas como rockstar le han valido innumerables éxitos musicales, además de premios, condecoraciones y una fama internacional. Aquel hijo de un maestro de obras escocés emigrado a Londres, aquel músico que empezó en los años 60 como artista callejero, es ahora Sir Rod Stewart.

–Dígame algo que le falte por conseguir.

–Que el Celtic (de Glasgow) se clasifique para los octavos de final de la Champions League.

Rod Stewart lo tiene (casi) todo, pero dedicarse a la contemplación no entra en sus planes. «La energía y el factor sorpresa me mantienen enganchado al rock», asegura en una entrevista en exclusiva a SUR. El roquero de voz ronca y pelo rubio estudiadamente alborotado sigue en los escenarios de medio mundo con una 'playlist' cargada de canciones atemporales bailadas y coreadas por el público. Mañana miércoles, 3 de julio, desembarcará con todo su potencial en el Marenostrum Fuengirola, a los pies del Castillo Sohail, en uno de los dos únicos conciertos que ofrece este año en España. Allí le esperan unas 9.000 personas, que asistirán a una producción propia de las grandes estrellas. Seis tráilers y cinco autobuses trasladan el equipo técnico y humano, con 120 personas involucradas en el concierto entre operarios de gira y locales. Pantallas frontales y laterales, efectos de luces y hasta seis vocalistas y bailarines aportan espectacularidad al show. Catorce años hacía que no se dejaba ver Rod Stewart por estas tierras, desde que en 2005 actuó en el Hipódromo de Mijas.

Antes, responde por email a un cuestionario sobre su trayectoria y su posición acerca de situaciones que le atañen como el Brexit. Se le pregunta también por Donald Trump, al que alguna vez ha llamado «amigo», pero en el correo electrónico de vuelta ese interrogante ya no está. En su lugar se lee: «¿Qué recuerdos tiene de sus estancias en la Costa del Sol?» «Tuve una casa en Estepona y solo tengo cariñosos recuerdos de coloridas vacaciones», responde él.

Nos quedamos sin saber qué consejo le daría al presidente de EE UU, pero Rod Stewart sí se expresa con claridad sobre la situación que vive su Reino Unido natal. «Tengo mis ideas claras sobre el Brexit», empieza diciendo el músico de origen escocés. Y añade: «Pienso lo mismo que la mayoría de los británicos. Estoy cansado de que se alargue en el tiempo, estoy cansado de los políticos llenos de intereses personales y estoy totalmente a favor de un segundo referéndum porque nos mintieron en los momentos previos al primero«. Sin ambages. Habla como Rod artista y Rod individuo porque, según afirma, son la misma persona: «No creo que haya mucha diferencia entre mi yo en el escenario y mi propio yo».

«Canciones como 'Hot legs', 'Stay with me' o 'Da ya think I'm sexy' hoy no estarían bien vistas»

Pero lo de Rod Stewart es la música. «Poder hacer feliz a la gente» le motiva para continuar en activo y, además, le hace feliz a él. Así se explica que siga lanzando discos con temas inéditos pese a que todos quieran escuchar de su peculiar garganta los clásicos 'Maggie May', Tonight's the night', 'Forever young', 'Da ya think I'm sexy?' o sus grandes versiones. Puede que de su último disco, 'Blood Red Roses', suene algún tema en su parada en Málaga. Sus canciones, dice, son historias con un principio, un desarrollo y un final que resultan de «haber tenido una vida plena». De ahí, dice, le viene la inspiración. No obstante, es consciente de que la realidad de hoy es bien distinta a la de sus inicios y no duda en reconocer que, en pleno auge del movimiento feminista y con fenómenos como el #metoo, hoy habría letras que no estarían tan bien vistas como entonces. «Es cierto. 'Hot legs', 'Stay with me', 'Da ya think I am sexy', 'Tonight's the night'... Podría seguir y seguir, pero eso era entonces y ahora es ahora«, responde al respecto.

Ahí donde se le ve Rod Stewart fue un joven rebelde. Probó suerte como futbolista –por eso su pasión por este deporte–, trabajó en el negocio familiar como repartidor de periódicos e incluso fue sepulturero en el Cementerio de Highgate. Hasta que decidió coger una mochila y una guitarra y recorrer el mundo junto al músico folk Wizz Jones. Fue entonces cuando visitó España por primera vez, a principios de los 60. En pleno franquismo llegó a Barcelona, pero no permanecería mucho tiempo allí: el hoy Caballero del Imperio Británico fue deportado en aplicación de la ley de vagos y maleantes tras ser encontrado por la policía durmiendo en la calle. Después vendría su asimilación del movimiento mod, su paso por The Faces, su carrera en solitario... y todo lo que ya se sabe.

Le preguntamos qué queda de esa rebeldía siempre asociada al rock, si ese espíritu ha sido finalmente acallado por el éxito, la fama y el dinero. «Todo depende de lo que consideres un rebelde. La música puede ser subversiva, pero también puede entenderse como provocadora, reconfortante o alegre», declara con corrección, sin entrar al fondo de la cuestión.

Lo que no ha cambiado en este tiempo son sus gustos musicales. Asegura que sigue escuchando a sus «músicos favoritos, a Sam Cooke, Otis Redding y Muddy Waters» con los que descubrió el R&B y la música soul. Padre de ocho hijos, mantiene una diferencia de edad «muy radical» con los dos últimos (uno de 13 y otro de 8, ambos de Penny Lancaster) que le hacen estar conectados con la música más actual. «Pero no soy amante del rap, soy más fan de George Ezra», reconoce.

A estas alturas, si echa la vista atrás, solo puede hacer un balance en positivo. «He tenido una vida maravillosa, lo único que pido ahora es buena salud y felicidad». Casi nada.