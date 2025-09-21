Spok Sponha debuta en solitario: a la primera fue la vencida

Era una de las citas más esperadas de la escena urbana malagueña y no defraudó: a la primera fue la vencida. El debut en solitario ... de Spok Sponha en la Sala Trinchera se convirtió la noche del sábado en una combustión espontánea: calor humano, improvisación desbordada sobre el escenario y un público entregado que abarrotó la sala.

El arranque lo firmó Space Surimi, que con su característico desparpajo disparó al público directamente hacia la estratósfera, preparando el terreno para lo que sería una noche irrepetible en una muestra de talento jerezano y de otro mundo.

IlloJuan dio la sorpresa de la noche al anunciar el segundo disco de Los Diozes

Lo que vino después rozó lo legendario: Foyone, Sokez, Hyde Tyson, C. Terrible y todo el escuadrón de los Unnacany Xmen se unieron en un show improvisado y perfecto, una constelación de talentos locales que convirtió la velada en un ritual de rap malagueño en estado puro que perdurará en las retinas de los entregados asistentes.

La sorpresa de la noche llegó con IlloJuan, presente en la sala, y que desde el escenario anunció entre vítores el inevitable segundo disco de Los Diozes, el proyecto musical que une a ambos creadores malagueños. La noticia voló más allá de Málaga, con la promesa de un lanzamiento que apunta a resonar en todos los confines del universo.

Intentar relatar lo sucedido sería reducirlo: lo vivido fue tan local como extraterrestre. Lo único seguro es que esto no ha hecho más que empezar. La próxima cita ya está marcada en el calendario: la primavera de 2026 será testigo.