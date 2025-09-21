Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

P. Pole

Spok Sponha debuta en solitario: a la primera fue la vencida

Space Surimi, Foyone, Sokez e IlloJuan, entre otros, acompañan al músico e 'influencer' malagueño en su gran noche en la Sala Trinchera

Pachi P. Romero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:53

Era una de las citas más esperadas de la escena urbana malagueña y no defraudó: a la primera fue la vencida. El debut en solitario ... de Spok Sponha en la Sala Trinchera se convirtió la noche del sábado en una combustión espontánea: calor humano, improvisación desbordada sobre el escenario y un público entregado que abarrotó la sala.

