El soul suena fuerte en la costa En Rincón de la Victoria los conciertos tienen lugar en la playa del Tajo, junto a los acantilados del Cantal. / E. Cabezas Una decena de artistas participan en un festival en Rincón, Benalmádena y Estepona EUGENIO CABEZAS Sábado, 22 junio 2019, 00:36

Sergio Campos sacó ayer a pasear a Yogui, un perro de agua de once años, con un recorrido un poco diferente al habitual. «He aprovechado para venir a los conciertos, él es tranquilo y muy bueno y a mí me gusta mucho la música en directo», confesó este funcionario del Ayuntamiento de la capital, que vive en Rincón de la Victoria. Como él, más de un centenar de personas disfrutaban anoche, al filo de las 21.00 horas, del primero de los conciertos programados en el escenario instalado en la playa del Tajo, junto a los acantilados del Cantal, dentro del primer festival internacional Costa del Soul.

Sobre el escenario sonaban los acordes de Wasabi Cru, una joven formación malagueña que mezcla el soul con otros estilos como el rhythm and blue (R&B), según destacó a pocos metros de los artistas Salvatore Apa, productor musical, con el sello Mucha Calle. «Lo hacen genial, hay muchos grupos malagueños muy buenos, que están pegando muy fuerte, y está genial que se les den oportunidades como ésta», dijo Apa, en alusión a un certamen que se desarrollará de manera simultánea en Rincón de la Victoria, Benalmádena (plaza de la Mezquita) y Estepona (en el paseo marítimo, junto al Monumento a la Peseta).

Bandas nacionales comparten escenario con voces internacionales en los tres municipios en un programa que continuará hasta mañana

Coincidiendo con el Solsticio de Verano y con la Noche de San Juan, estos tres escenarios reciben desde anoche y hasta mañana a voces de la música soul de la talla de Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Julia Martín y Wasabi Cru. La vocalista de esta joven formación malagueña, natural de Álora, se mostró «muy agradecida y emocionada» por poder tocar en este enclave «privilegiado» del litoral malagueño, «rodeada de amigos y grandes músicos», a los presentó uno a uno antes de entonar los últimos acordes de su actuación.

Agenda Rincón de la Victoria. Hoy, Martha High & The Soul Cookers, Ogun Afrobeat y Shirley Davis & The Silverback. Mañana será el turino de Javier Ojeda Soul Project, Gibson Brothers y Julia Martín. Benalmádena. Hoy, los gaditanos The Agapornis, el africano J.P. Bimeni & the Black Belts y los madrileños Aurora & The Betrayers. Mañana actuarán el malagueño Wasabi Cru, los africanos Ogun Afrobeat, y la londinense Shirley Davis & The Silverbacks. Estepona. Hoy subirán al escenario Julia Martín, Javier Ojeda Soul Project y Gibson Brothers. Mañana actuarán The Agapornis, J.P. Bimeni & The Black Belts y Aurora & The Betrayers.

A pocos metros, José Antonio Triguero, Jesús Solo de Zaldívar, Manolo Portilla, Olga Domínguez y Mayte Serrano se lo pasaban en grande bailando «tranquilamente, disfrutando de la música en directo», dijo Serrano. «Ma parece genial que se organicen conciertos de este tipo en la playa, y más los fines de semana, tan señalados como éste en que celebramos la Noche de San Juan, la cultura hay que acercarla a la calle, a todo el mundo, y darle oportunidades a grupos pequeños y a otros estilos musicales», reflexionó.

En el escenario rinconero, tras las melodías de Wasabi Cru, le llegó el turno a los gaditanos The Agapornis. El broche de oro a esta primera noche de conciertos de soul en la playa rinconera lo pusieron los madrileños Aurora and the Betrayers. Costa del Soul es una iniciativa de la Diputación, con el patrocinio de Unicaja Banco. El festival está coordinado por el cantante de Danza Invisible Javier Ojeda, Jesús Sánchez y Sergio García, socios de Costa del Soul y por la promotora Costa del Jazz, y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos y las asociaciones de Hoteleros (AEHCOS), Hosteleros (MAHOS) y Chiringuitos (Aeplayas).

Carácter de continuidad

«Se trata de un festival pionero en la Costa del Sol por el género musical que aborda y que nace con carácter de continuidad, de forma que en los próximos años se irá celebrando en distintos municipios costeros para que puedan disfrutar de la experiencia», dijo esta semana en la presentación del evento el diputado en funciones de Cultura, Víctor González.

En estos tres días prácticamente todos los artistas pasarán por cada uno de los tres municipios malagueños, por lo que Costa del Soul, «por su singularidad se impone como una de las citas más destacadas del verano, que servirá también para promocionar uno de los proyectos más ambiciosos de la Diputación como es la Senda Litoral», consideró el diputado. «De este modo, Costa del Soul sirve para incrementar la oferta cultural de la provincia y, al mismo tiempo, para la promoción turística del sendero y de los municipios que recorre», agregó.

Por último, gracias a la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, dependiente de la Diputación, un grupo de periodistas visitarán el festival para que, como prescriptores, promocionen en sus publicaciones las potencialidades de la Costa del Sol en el ámbito musical.