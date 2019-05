Sophie Auster: «He sido menospreciada por ser una mujer joven» Sophie Auster debutó en la música con 16 años. Es la «orgullosa» hija de los afamados escritores Paul Auster y Siri Hustved, pero la cantante y compositora neoyorquina se ha ganado su propio lugar en la música. 'Next time' es su último disco REGINA SOTORRÍO Sábado, 25 mayo 2019, 19:28

Su apellido la identifica rápidamente: es hija de los escritores Paul Auster y Siri Hustvedt, recientemente distinguida con el Princesa de Asturias de las Letras. Sophie Auster está «orgullosa» de ser quien es, pero no quiere vivir de las rentas: «Mi trabajo habla por sí mismo. Soy una artista individual y trabajadora». La cantante y compositora (Nueva York, 1987) ha peleado desde abajo su hueco en la música, empezando desde cero un proyecto ya acabado si era necesario. 'Next time', el disco que hace una semana presentó en Málaga, le ha dado confianza y seguridad en sus letras, en su voz y en su música de aires soul, pop y folk. También en sus palabras. Sophie Auster no tiene reparos en afirmar que «odia» lo que significa Trump o en reconocer que se ha sentido «menospreciada» por su condición de mujer joven.

Durante el proceso de grabación de este disco, ha estado a punto de tirar la toalla. ¿Por qué?

Antes de grabar 'Next time', hice un álbum completamente diferente. El proyecto inicial era una colección de canciones totalmente distintas y el enfoque parecía el correcto. Pero yo estaba insatisfecha con mi escritura y con la producción, así que lo tiré y empecé de nuevo. Regresé al punto de salida y comencé de nuevo. Esta vez con una idea más clara en mi mente de lo que quería. A veces, saber lo que no quieres es la mejor manera de guiarte hacia lo que quieres.

¿Dónde encontró el impulso para seguir?

Sabía que quería hacer este disco. Tuve que hacer un viaje para encontrar mi camino, pero cuando quiero hacer algo, lo hago.

¿Siente que con 'Next time' ha encontrado definitivamente su sitio en la música?

Ciertamente lo espero. Ahora tengo más confianza que nunca como escritora y cantante, pero siempre quiero alcanzar nuevas metas, seguir creciendo e impulsándome.

'Dollar Man' habla de un tipo agresivo y depredador «al estilo Harvey Weinstein». Pasada la revolución del 'me too'. ¿Ha cambiado en algo la situación de la mujer?

Estamos hablando de ello y esto es un comienzo. Denunciar a las personas que abusan de su posición de poder es realmente importante. Tenemos un largo camino por recorrer, pero creo que finalmente la voz colectiva está siendo escuchada.

¿Ha sentido que alguna vez no la tomaban en serio por su género?

Sí. He sido condenada y menospreciada porque soy una mujer joven. He estado en «reuniones de negocios» que en realidad eran citas y también me han preguntado si «en realidad» yo escribí las canciones.

El tema 'México' (que formará parte de la banda sonora de la película 'Going places', el spin off de 'El Gran Lebowski' que dirigirá John Turturro) no tiene nada que ver con el muro. Pero, ¿ha pensado en dedicarle un tema a Trump?

Ya escribí una canción dedicada a Trump. Se llama 'Radiator', pero no pude publicarla en Instagram porque tenía una orientación política. Odio al hombre, está claro.

¿Da pudor escribir letras cuando se tiene a unos padres escritores de tanto prestigio?

Crecí leyendo y escribiendo mucho. Siento que está en mis huesos, pero no soy consciente de ello cuando estoy trabajando en la música.

¿Alguna vez se ha planteado escribir una canción inspirada en alguna de las novelas de sus padres? ¿Han hablado de colaborar?

¡Ah! No, no, pero ¿quién sabe?

¿Cómo le ha influido crecer rodeada de libros?

Creo que me ha dado una buena base para mi propio arte y para usar mi imaginación.

¿Sueña con el día en que no digan de usted 'la hija cantante de Paul Auster'?

Estoy orgullosa de mis padres y orgullosa de ser su hija. Creo que mi trabajo habla por sí mismo. Soy una artista individual y trabajadora que aprecia y respeta a la familia única en la que nací. Soy una chica con suerte.