Otro sonido, la misma Anni B Sweet Anni B. Sweet, en el concierto / MIGUE FERNÁNDEZ La malagueña desnuda sus nuevas canciones en el Auditorio del Museo Picasso. Firma discos, charla con su público y pasa al formato acústico algunos temas eléctricos de su 'Universo por estrenar', el primer álbum en español REGINA SOTORRÍO Viernes, 17 mayo 2019, 00:59

Había muchas cosas nuevas: el idioma, el sonido y hasta la forma de presentar en acústico unos temas nacidos en formato eléctrico. Pero sigue siendo la misma Anni B Sweet, con una garganta capaz de hacer los giros que se proponga, con sus obsesiones de siempre y con esa timidez que ella lleva con tanta naturalidad sobre el escenario. «Sigo hablando igual de mal que hace cuatro años», bromeó tras explicar el sentido de una de las canciones que ayer presentó en una nueva cita de Noche en el Museo con Fnac.

Menos de una semana después del lanzamiento de 'Universo por estrenar', la malagueña desvistió en el Auditorio del Museo Picasso parte de ese repertorio en el que explora otros 'mundos'. Es la primera vez que compone en español, un álbum donde coquetea con un sonido que la aleja definitivamente del folk de sus inicios para acercarla a la psicodelia pop de los años 60 y 70. Ella misma lo dijo, es un disco que «se presta a tocarlo con toda la banda». Tiene su mérito que ayer lo defendiera solo con una guitarra acústica, sin más. «Me cuesta tocarlas tan desnudas», reconoció.

Por eso y por molestias en la garganta que arrastra tras una semana muy intensa de promoción, solo interpretó tres canciones. Prefería aprovechar el tiempo para firmar discos, hacerse fotos y charlar con sus seguidores sin mirar el reloj.

Empezó con 'Astronauta', una «metáfora de las cosas que están lejos y de la insatisfacción del ser humano, que quiere ser otra persona que no es». Siguió con 'Tiempo', donde vuelve a una de sus obsesiones presente en toda su discografía: los minutos que se escapan. Y acabó con 'Buen viaje', una de las canciones con más ritmo de esta nueva etapa que aquí transformó en un precioso tema para escuchar con calma y dejar que cale ese mensaje que anima a despedirse de miedos y prejuicios. Sorprendente su capacidad para modular su voz en tonos y en volumen, jugando con ella para crear un efecto eco sin ayuda de la técnica.

Días intensos

Y eso que, como ella mismo contó al público, ayer no tenía el mejor día para cantar. «No me extraña. La vi hace dos días en San Isidro con toda la banda, es demasiado, no ha podido descansar», la excusaba Lucas Capeluto, el primero en la fila para la firma del disco. Lo cierto es que Anni B Sweet no ha parado desde el lanzamiento de 'Universo por estrenar' el pasado viernes. Llegó a Málaga directa para el evento de la Fnac y se marchaba a las cinco de la mañana hacia Madrid para actuar hoy en la fiesta de Radio 3 en el Reina Sofía, con motivo del Día Internacional de los Museos.

Pero los suyos le agradecieron el esfuerzo con muchos elogios a su nuevo trabajo. «Es el más completo. Le sienta muy bien cantar en castellano, ha dado dos pasos hacia adelante», le reconocía Capeluto. «Son canciones que apetece escuchar muchas veces», aseguraban Elvira Cruz y José Luis Aldea, que consideraron «un acierto» que haya elegido a Rufus T. Firefly como banda. «Los otros discos eran buenos, y este también», sentenció Alfonso Olmedo. «Espero verte pronto en algún concierto», le escribió Anni B Sweet en su dedicatoria (que personalizaba sin repetir de uno a otro). Y, según le dejó caer a algún fan, no queda mucho para eso. Este verano hará parada en Málaga para terminar lo que ayer empezó, esta vez ya con todo el equipo al completo.